Điện thoại Galaxy gặp khó, Samsung vẫn lãi kỷ lục hơn 80 tỉ USD

Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với lợi nhuận hoạt động đạt 107.400 tỉ won (tương đương 80,04 tỉ USD), tăng 783,11% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt 195.300 tỉ won, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Samsung trở thành công ty đầu tiên trên thế giới vượt mốc 100.000 tỉ won lợi nhuận hoạt động trong một quý.

Lợi nhuận hoạt động của Samsung trong quý 3/2026 tăng gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái ẢNH: REUTERS

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này của Samsung chủ yếu đến từ việc mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi mảng sản xuất điện thoại vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào. Ngành sản xuất chip silicon, đặc biệt là chip AI, đã mang lại lợi nhuận chưa từng có cho công ty nhờ sự phát triển mạnh mẽ của AI toàn cầu.

Bộ phận bán dẫn 'gánh' phần lớn lợi nhuận cho Samsung

Đáng chú ý, chỉ tính riêng bộ phận Device Solutions đã mang về khoản lợi nhuận hoạt động đạt 106.500 tỉ won nhờ nguồn cung DRAM và HBM khan hiếm. Việc mở rộng sản xuất các ổ SSD HBM4 thế hệ tiếp theo và ổ SSD QLC cấp máy chủ đã giúp ngành công nghiệp bán dẫn tối đa hóa quyền định giá. Kết quả này cũng phản ánh nhu cầu cao về bộ nhớ mật độ lớn, điều cũng được ghi nhận bởi đối thủ SK Hynix.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh di động của Samsung tiếp tục gặp khó khăn, với khoản lỗ hoạt động 6.000 tỉ won do giá linh kiện bộ nhớ tăng cao. Công ty cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2027, khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây gia tăng đầu tư cho việc triển khai AI.

Để hỗ trợ xu hướng này, Samsung đã dành riêng 27.200 tỉ won trong tổng chi tiêu vốn hằng quý 29.000 tỉ won cho cơ sở hạ tầng bán dẫn. Ngoài ra, công ty cũng xác nhận mức cổ tức quý 3 là 30.0000 tỉ won, cùng các chương trình mua lại cổ phiếu theo kế hoạch.