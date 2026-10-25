Samsung làm gì để hạn chế tăng giá Galaxy S27?

Theo thông tin từ Samsung, giá thành bán dẫn bộ nhớ đã tăng cao buộc công ty không thể tiếp tục gánh chịu chi phí. Dòng Galaxy S26 đã được ra mắt với giá tăng 100 USD cho tất cả các phiên bản; vào ngày 1.10, công ty tăng giá thêm 100 USD tại thị trường Mỹ. Cụ thể, phiên bản Galaxy S26 256 GB hiện có giá 1.000 USD, trong khi phiên bản Galaxy S26 Ultra 1 TB có giá lên tới 2.000 USD.

Samsung đang nỗ lực điều chỉnh chiến lược nhằm tránh giá dòng Galaxy S27 tăng quá nhanh ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giờ đây, các báo cáo cho biết dòng Galaxy S27 sẽ có giá cao hơn 100 USD so với tiền nhiệm, và việc nâng cấp dung lượng lưu trữ sẽ đi kèm với mức phí bổ sung. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa xác nhận thông tin này và chưa rõ liệu mức tăng giá của Galaxy S27 có được cộng dồn vào giá đã điều chỉnh của Galaxy S26 hay không.

Để giảm thiểu việc tăng giá, Samsung có thể áp dụng ba phương án, trong đó không có phương án nào miễn phí và tất cả đều cần phối hợp chặt chẽ.

Sử dụng chip Exynos 2700

Một trong những giải pháp là sử dụng chip Exynos 2700 để bảo vệ chi phí sản xuất. Theo các nguồn tin, giá của Snapdragon 8 Elite Gen 5 dao động từ 240 đến 280 USD mỗi chip, trong khi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 có thể vượt 300 USD.

Báo cáo cho biết bộ phận di động của Samsung đã yêu cầu bộ phận bán dẫn công ty cung cấp Exynos 2600 với giá thấp hơn từ 20 đến 30 USD so với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chip Exynos 2700 hiện đã bắt đầu sản xuất hàng loạt trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai của Samsung Foundry, với lô sản xuất đầu tiên lớn hơn khoảng 10% so với Exynos 2600.

Các mẫu Galaxy S27, S27+ và S27 Pro dự kiến sẽ sử dụng chip Exynos 2700 tại Hàn Quốc và châu Âu, trong khi các phiên bản tại Mỹ và Trung Quốc vẫn sử dụng Snapdragon. Riêng Galaxy S27 Ultra có thể chỉ sử dụng chip Snapdragon trên toàn cầu, theo thỏa thuận giữa Samsung và Qualcomm.

Mặc dù việc chuyển sang sử dụng chip Exynos có thể giúp tiết kiệm chi phí, nhưng mức tiết kiệm này vẫn còn nhỏ so với sự gia tăng chi phí bộ nhớ. Giá của một gói RAM 12 GB LPDDR5X đã tăng từ khoảng 70 USD vào cuối năm 2025 lên khoảng 145 USD hiện nay, tạo ra chênh lệch gần 75 USD cho mỗi điện thoại. Nếu chip Exynos 2700 có thể tiết kiệm từ 20 đến 30 USD, Samsung chỉ bù đắp được một phần nhỏ trong sự gia tăng chi phí DRAM và không đủ để bù đắp cho các chip Snapdragon.

Bộ nhớ chiếm một phần lớn chi phí sản xuất bản kế nhiệm dòng Galaxy S26 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thay đổi chuẩn mực bộ nhớ

Theo chuyên gia rò rỉ thông tin Lanzuk đến từ Hàn Quốc, dòng Galaxy S27 và S27+ sẽ được trang bị RAM 12 GB với tùy chọn bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB, trong khi S27 Pro có thể có bộ nhớ trong đến 1 TB. Phiên bản Ultra sẽ chỉ có 16 GB RAM.

Ngoài ra, các rò rỉ gần đây cho biết RAM 8 GB có thể quay trở lại dòng Galaxy S27, đặc biệt trên bản tiêu chuẩn và Plus. Mặc dù vậy, dung lượng lưu trữ cơ bản có thể vẫn giữ nguyên ở mức 256 GB nhằm tránh sự giảm sút trong trải nghiệm người dùng.

Mở rộng chương trình định giá trao đổi

Dữ liệu từ Assurant cho thấy người dùng Mỹ đã nhận được 1,63 tỉ USD từ các chương trình đổi máy cũ lấy máy mới trong quý 1/2026, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Assurant, chi phí DRAM và NAND có liên quan đến việc giá thiết bị tăng 7 - 10%, với một số mẫu cao cấp tăng từ 100 USD đến 200 USD.

Khi nhu cầu ngày càng tăng đối với điện thoại tân trang, Samsung có lý do để thúc đẩy các chương trình trao đổi máy cũ lấy mới. Thông qua các chương trình này, công ty có thể thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị mà vẫn giữ giá niêm yết, thay vì thực hiện các giao dịch với các ưu đãi mua hàng riêng. Bên cạnh đó, chính sách này cũng giúp công ty nâng giá trị cho Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra, tạo sự hứng khởi cho người dùng.