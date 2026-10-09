Điện thoại Samsung Galaxy đời cũ nào vẫn còn được cập nhật?

Kể từ tháng 9, Samsung bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 9 cho các dòng điện thoại Galaxy được hỗ trợ. Các mẫu điện thoại cao cấp đời cũ sẽ nhận bản cập nhật này trong thời gian sớm. Tuy nhiên, không phải tất cả các thiết bị Samsung Galaxy đều được hưởng lợi từ bản cập nhật mới. Đặc biệt, dòng Galaxy S23 (bao gồm S23, S23+, S23 Ultra và S23 FE) sẽ không còn được hỗ trợ sau khi cập nhật One UI 9.

Galaxy S24 series nhiều khả năng là dòng sản phẩm an toàn sẽ nhận One UI 10 vào năm sau ẢNH: T.L

Điều đó đồng nghĩa với việc các thiết bị cao cấp ra mắt trước Galaxy S23, như Galaxy S22 và S21 FE, sẽ vẫn sử dụng One UI 8 và chỉ nhận được các bản cập nhật bảo mật cho đến năm 2027.

Mặc dù Samsung đặt giới hạn cho cam kết cập nhật 7 năm, nhưng chính sách này chỉ áp dụng cho các điện thoại Galaxy cao cấp phát hành từ năm 2024 trở đi. Ở thời điểm hiện tại, dòng điện thoại Galaxy cao cấp lâu đời nhất của Samsung vẫn nhận được hỗ trợ phần mềm sau One UI 9 là Galaxy S24, giả sử One UI 10 được phát hành vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm sau.

Đối với dòng điện thoại tầm trung, Galaxy A16, A26, A36 và A56 sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Trong khi đó, Galaxy A15, A15 G và A25 5G dự kiến sẽ ngừng nhận hỗ trợ vào cuối tháng 12.2027, khi đã đạt đến giới hạn khả năng nâng cấp.

Cách kiểm tra tình trạng cập nhật phần mềm cho điện thoại Samsung Galaxy

Để biết liệu điện thoại Galaxy có nhận được bản cập nhật One UI tiếp theo hay không, có một số cách đơn giản mà người dùng có thể thực hiện. Đầu tiên, cần phân biệt giữa số lần nâng cấp và thời gian sử dụng thực tế của thiết bị. Lời hứa 7 năm của Samsung không nên được hiểu theo nghĩa đen, mà thực chất là 7 bản cập nhật lớn và 7 năm hỗ trợ bảo mật.

Cách dễ nhất để kiểm tra là đếm số bản cập nhật mà người dùng đã nhận được kể từ khi mua điện thoại. Ví dụ, Galaxy S23 được phát hành với One UI 5.1, dựa trên Android 13, và được hứa hẹn 4 bản nâng cấp lớn, với One UI 9 là bản cuối cùng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể theo dõi các chu kỳ thử nghiệm One UI beta của Samsung hoặc đăng ký tham gia. Các chu kỳ beta này thường dành riêng cho từng thiết bị và khu vực. Để tham gia, hãy sử dụng ứng dụng Samsung Members và làm theo hướng dẫn để cài đặt bản beta. Lưu ý rằng Samsung khuyến nghị người dùng cần sao lưu dữ liệu để phòng tránh sự cố. Nếu thiết bị đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, có nghĩa phiên bản ổn định chính thức sắp được phát hành.