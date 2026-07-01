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Công nghệ Sản phẩm

Điện thoại vệ tinh phủ sóng gần như toàn cầu, vì sao ít người sử dụng?

Kiến Văn
Kiến Văn
Mặc dù smartphone phổ biến hiện nay, nhưng chúng không phải là những điện thoại đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Trước khi smartphone ra đời, điện thoại vệ tinh đã được phát triển nhằm cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi thông qua các vệ tinh quỹ đạo thấp quanh Trái đất. Mặc dù vậy, điện thoại vệ tinh đã dần bị lãng quên, không chỉ vì sự phổ biến của các ứng dụng trên smartphone mà còn do nhiều hạn chế của chúng.

Điện thoại vệ tinh phủ sóng gần như toàn cầu, vì sao ít người sử dụng? - Ảnh 1.

Kích thước cồng kềnh là một trong những lý do khiến điện thoại vệ tinh lép vế trước smartphone

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Về lý thuyết, điện thoại vệ tinh có thể hiệu quả hơn so với smartphone thông thường, vì chúng không cần phải thông qua mạng lưới cáp và trạm phát sóng di động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc gọi qua điện thoại vệ tinh thường gặp phải độ trễ do khoảng cách xa giữa vệ tinh và người dùng. Hơn nữa, chi phí cho mỗi cuộc gọi cũng rất cao, ví dụ trung bình tại Mỹ vào khoảng 2 USD/phút, trong khi gói cước smartphone chỉ khoảng 50 USD cho cả tháng.

Ngoài ra, điện thoại vệ tinh thường cồng kềnh và nặng nề do cần ăng-ten mạnh để duy trì kết nối với vệ tinh, dẫn đến việc chúng không thuận tiện cho người dùng. Thậm chí, ở một số quốc gia, việc sử dụng điện thoại vệ tinh còn bị cấm.

Điện thoại vệ tinh trở nên vô dụng?

Dù vậy, điện thoại vệ tinh vẫn đáp ứng nhu cầu nhất định cho những người cần liên lạc ở những khu vực hẻo lánh hoặc trong tình huống khẩn cấp. Các đội cứu hộ và những người làm việc ở vùng sâu vùng xa thường dựa vào điện thoại vệ tinh, vì họ không thể phụ thuộc vào mạng lưới di động địa phương, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp sau thảm họa.

Ngoài ra, một số công ty như Iridium Satellite Communication và Garmin vẫn cung cấp điện thoại vệ tinh cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời, mặc dù giá cả của chúng không hề rẻ. Nếu chỉ cần một thiết bị cho chuyến đi ngắn, việc thuê điện thoại vệ tinh có thể là một lựa chọn hợp lý hơn.

Nhìn chung, trong khi công nghệ smartphone ngày càng phát triển, điện thoại vệ tinh vẫn giữ một vị trí quan trọng trong việc đảm bảo liên lạc ở những nơi không có hạ tầng thông tin đáng tin cậy.

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