Những smartphone có thể vượt qua sức hút của iPhone 17

Ngoài việc nâng cấp lên màn hình ProMotion 120 Hz như trên các mẫu cao cấp, iPhone 17 còn cung cấp một loạt tính năng không làm người dùng thất vọng như chip A19, RAM 8 GB và bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB. Những điều này giúp iPhone 17 trở thành smartphone bán chạy nhất trong quý 1/2026.

Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn khác trên thị trường vượt trội hơn iPhone 17 về một số tính năng, trong đó có 5 cái tên tiêu biểu dưới đây.

Galaxy S26

Samsung và Apple luôn là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực smartphone, vì vậy không bất ngờ khi Galaxy S26 trở thành cái tên mà người dùng không nên bỏ qua. Mặc dù chỉ là phiên bản cơ bản, nhưng Galaxy S26 không hề kém cạnh với thiết kế nhỏ gọn, màn hình AMOLED 6,3 inch hỗ trợ HDR10+ và tần số quét cao.

Galaxy S26 vẫn là đối thủ đáng xem dành cho iPhone 17 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITALTRENDS

Điện thoại trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và RAM 12 GB, cùng giá khởi điểm tại Việt Nam là 21,5 triệu đồng cho bản 256 GB. Điểm nổi bật của điện thoại là camera thứ ba với ống kính zoom quang 3x cho phép phóng to mà vẫn giữ được chi tiết. Galaxy S26 cũng được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên đến 7 năm giúp người sử dụng an tâm hơn về lâu dài.

OnePlus 15

OnePlus tiếp tục theo đuổi chiến lược "flagship killer" với OnePlus 15, có giá 900 USD. Chiếc điện thoại này được đánh giá là sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max. OnePlus 15 cũng sở hữu chip xử lý mạnh mẽ, màn hình AMOLED 6,78 inch với tốc độ làm mới lên đến 165 Hz, cùng thời lượng pin gần 2 ngày nhờ viên pin silicon-carbon 7.300 mAh. Hệ điều hành OxygenOS của OnePlus được đánh giá cao về tính năng và hiệu suất, mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Motorola Razr 2026

Với giá 800 USD, Motorola Razr 2026 mang đến một làn gió mới trong bối cảnh thị trường smartphone đang phát triển với các thiết kế gập và chơi game. Mặc dù phải hy sinh một số tính năng để giữ mức giá cạnh tranh, Razr vẫn gây ấn tượng với thiết kế độc đáo và màn hình AMOLED 6,9 inch 120 Hz hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+. Điện thoại cũng sở hữu camera kép 50 MP và viên pin 4.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30W.

Motorola Razr 2026 hướng đến khách hàng thích điện thoại gập nhưng không chi quá nhiều tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

RedMagic 11S Pro

Đối với những game thủ chuyên nghiệp, RedMagic 11S Pro là một lựa chọn không thể bỏ qua. Với chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, chiếc smartphone này mang lại hiệu suất tối đa cho các trò chơi đồ họa cao. Màn hình 6,85 inch với tần số quét 144 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng gần 3.000 Hz đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà. Pin silicon-carbon 7.500 mAh và khả năng sạc nhanh 80W cũng là những điểm nổi bật của sản phẩm có giá khởi điểm 850 USD này.

iPhone 17 Pro

Nếu yêu thích những gì iPhone 17 mang lại, phiên bản iPhone 17 Pro cao cấp hơn có thể là lựa chọn lý tưởng. Với chip A19 Pro mạnh mẽ, hệ thống ba camera cao cấp và 12 GB RAM, iPhone 17 Pro được thiết kế dành cho người dùng chuyên nghiệp. Mặc dù có giá khoảng từ 33,6 triệu đồng, nhưng nếu cần một chiếc điện thoại với hiệu năng, camera và thời lượng pin tốt nhất, iPhone 17 Pro trở thành sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể xem xét iPhone Air mới với giá khoảng 22,9 triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải đánh đổi một số tính năng như loại bỏ camera siêu rộng và pin dung lượng thấp để đáp ứng thiết kế mỏng trên máy.