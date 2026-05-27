Vì sao iPhone 17 Pro có 'vết cắt' kỳ lạ ở cạnh trên?

Trong khi iPhone 17 là dòng sản phẩm phổ biến nhất mọi thời đại của Apple, một chi tiết gây ra nhiều tranh cãi đã xuất hiện trên các mẫu iPhone 17 Pro bán ra tại Mỹ: một dải nhựa bí ẩn nằm ở cạnh trên của điện thoại, gần vị trí nút nguồn, khiến nhiều người dùng cảm thấy khó hiểu.

Dải nhựa này nổi bật trên thân máy bằng nhôm và ban đầu nhiều người cho rằng nó có thể che giấu một tính năng bí mật. Nhưng sau khi điều tra, người dùng phát hiện rằng đây chỉ là nơi dành cho ăng-ten 5G mmWave. Trong thực tế, khe này không có trên các mẫu máy ở một số thị trường khác, vì ăng-ten chỉ cần thiết ở những khu vực như Bắc Mỹ, nơi mmWave 5G được triển khai để cung cấp internet tốc độ cao.

Chi tiết thiết kế dải ăng-ten 5G mmWave chỉ có trên các mẫu iPhone 17 Pro bán ra tại Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Chi tiết quan trọng trên thiết kế iPhone 17 Pro

Mặc dù thông tin này đã giải đáp phần nào bí ẩn trên iPhone 17 Pro, vẫn còn nhiều câu hỏi khác được đặt ra: Tại sao các mẫu iPhone trước không có ăng-ten ở vị trí này? Tại sao Apple lại thay đổi thiết kế? Tất cả đều liên quan đến lớp vỏ nhôm nguyên khối mới, bởi nhôm có khả năng cản trở tín hiệu vô tuyến, khiến khe hở này có thể là cần thiết để đảm bảo kết nối 5G ổn định.

Trước đây, các mẫu iPhone đã giấu ăng-ten 5G mmWave ở những vị trí khác nhau. Ví dụ, trên iPhone 12 Pro, khe cắm ăng-ten nằm bên dưới nút nguồn, nhưng sau đó đã được di chuyển lên phía trên bên phải của iPhone 14. Đối với iPhone 16 Pro, khe cắm được đặt cao hơn một chút nhằm dành vị trí cũ cho nút điều khiển camera mới.

Còn với phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn, mặc dù có khung bằng nhôm, mặt lưng lại được làm bằng kính, nên khe hở ở phía trên không cần thiết và ăng-ten được giấu kín phía sau mặt lưng.

Nhìn chung, dải nhựa ở phía trên của iPhone 17 Pro thực sự là một thiết kế thông minh từ Apple để người dùng dễ dàng nhận biết đây là phiên bản dành cho thị trường Mỹ, đồng thời đảm bảo rằng ăng-ten 5G mmWave không bị che khuất khi sử dụng điện thoại.