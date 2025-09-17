Điều khiến iPhone 17 ở Mỹ khác phần còn lại của thế giới

Sự khác biệt của iPhone 17 bản bán tại Mỹ (trừ iPhone Air sử dụng modem C1X do Apple tự thiết kế không hỗ trợ 5G mmWave) so với các thị trường còn lại trên thế giới thực tế đã bắt đầu từ thế hệ iPhone 12 (ra mắt năm 2020). Dù hãng không công bố trực tiếp, đây vẫn được xem là tính năng độc quyền cho các máy bán ở thị trường quê nhà. Điều này cũng phản ánh bài toán phức tạp về chi phí, hạ tầng và tính thực tiễn ở quy mô toàn cầu.

Công nghệ 5G mmWave được ví như "xe đua F1" của mạng di động, hoạt động trên các băng tần cực cao (từ 24 GHz trở lên) để mang lại tốc độ truyền dữ liệu vượt trội và độ trễ gần như bằng không. Về lý thuyết, đây là công nghệ lý tưởng cho các ứng dụng tương lai như phát sóng trực tiếp (streaming) độ phân giải 8K, thực tế tăng cường hay xe tự hành.

Toàn bộ phiên bản iPhone 17 bán tại Mỹ đều trang bị kết nối "độc quyền" cho các nhà mạng ở quốc gia này Ảnh: AFP

Tuy nhiên, điểm yếu của công nghệ này nằm ở đặc tính vật lý của sóng ngắn. Sóng mmWave có tầm phủ rất nhỏ và "nhạy cảm" với vật cản. Các bức tường, cửa kính, hay thậm chí tán lá cây cũng có thể làm suy giảm hoặc chặn hoàn toàn tín hiệu. Điều này buộc nhà mạng phải xây dựng mạng lưới trạm phát sóng dày đặc, khiến chi phí đầu tư hạ tầng tăng vọt.

Chính những rào cản trên đã tạo ra một vòng lặp "tiến thoái lưỡng nan", khiến các nhà mạng trên thế giới không mặn mà với việc đầu tư hàng tỉ USD vào mạng lưới 5G mmWave nếu không có nhiều thiết bị đầu cuối hỗ trợ. Ngược lại, nhà sản xuất như Apple cũng không thấy cần thiết phải gánh thêm chi phí phần cứng (chip, ăng-ten chuyên dụng...) để trang bị mmWave cho các phiên bản iPhone quốc tế, nơi hạ tầng mạng chưa sẵn sàng.

Do đó, 5G sử dụng băng tần dưới 6 GHz (Sub-6 GHz) đã trở thành lựa chọn thực tế và phổ biến nhất trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Dù không đạt tốc độ đỉnh của mmWave, mạng Sub-6 GHz vẫn cung cấp tốc độ nhanh hơn 4G đáng kể và có tầm phủ sóng rộng, hoạt động tốt ở cả thành thị lẫn nông thôn.

Đối với người dùng Việt Nam, việc iPhone 17 phiên bản quốc tế không có 5G mmWave gần như không ảnh hưởng đến trải nghiệm, bởi hạ tầng viễn thông trong nước hiện chưa hỗ trợ băng tần này. Thay vào đó, một nâng cấp kết nối khác trên iPhone 17 series lại mang tính thực tiễn hơn. Toàn bộ dòng sản phẩm này đều hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất, cho phép tốc độ nhanh hơn và ổn định hơn đáng kể so với Wi-Fi 6E. Tại Việt Nam, hiện có nhà mạng FPT cung cấp Wi-Fi 7 kết hợp với XGSPON (10 Gigabit-capable Passive Optical Network) cho trải nghiệm tốc độ tới 10 Gbps.