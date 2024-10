Diễn thời trang tại đường đua tốc độ dài nhất Đông Nam Á ở TP.Thủ Đức

ELLEMan Fashion Show 2024 có chủ đề Đa chiều phong cách (Dimensions of Style) sẽ trình diễn các bộ sưu tập thời trang nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào tối 7.11 tại đường đua tốc độ Go-Kart tích hợp dài nhất Đông Nam Á của City Park thuộc The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ban tổ chức kỳ vọng qua đây có thể kết nối cộng đồng sáng tạo và phản ánh thị trường thời trang đầy tiềm năng của phái mạnh.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu (giữa) cùng các nhà thiết kế tại buổi họp báo giới thiệu show ẢNH: C.T

Bốn thương hiệu của 4 nhà thiết kế trình diễn tại sự kiện sẽ mang đến những câu chuyện đại diện cho 4 triết lý thiết kế, 4 cách thực hành thời trang khác nhau hướng đến những quý ông với phong cách, độ tuổi, sở thích, cá tính khác nhau. Họ là: Nghệ sĩ Mai Lâm (thương hiệu MaiLam); NTK Tom Trandt (thương hiệu Môi Điên); NTK Phi Phạm (thương hiệu Phi Pham); và stylist Freddy Nguyễn (thương hiệu Hudb+). Hơn 120 bộ trang phục sẽ được trình diễn bởi những người mẫu chuyên nghiệp lẫn không chuyên, có cả nghệ sĩ - diễn viên cao tuổi, vận động viên thể thao và các ca sĩ đang nổi của chương trình Anh trai say hi. Sàn runway dài khoảng 400 m trong đường đua tốc độ Go-Kart thường thấy ở cuộc thi đua xe chuyên nghiệp bao gồm các cung đường uốn lượn, đường thẳng và các khúc cua, có thể là một thách thức với người mẫu khi catwalk, nhưng ê kíp đã bàn tính kỹ lưỡng để quyết định giữ nguyên đoạn đường này và BTC đảm bảo điều kiện an toàn cho người mẫu về sàn diễn, giày…

Đạo diễn Cao Trung Hiếu đảm nhận phần dàn dựng bên cạnh nhà sản xuất âm nhạc, DJ người Pháp gốc Việt - Anh Phi và biên đạo catwalk Nhã Trúc.