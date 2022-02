Diễn tiến giải U.23 Đông Nam Á tăng cơ hội vào bán kết cho U.23 Việt Nam

19 giờ ngày mai (19.2), U.23 Việt Nam mới đấu trận ra quân ở bảng C gặp U.23 Singapore nhưng những diễn biến ở giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia đang ủng hộ thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Ở bảng A, sau lượt trận thứ 2 diễn ra hôm qua (17.2), U.23 Campuchia dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, Timor Leste hạng nhì với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa), Philippines hạng ba với 1 điểm (1 hòa, 1 thua), Brunei hạng tư khi chưa có điểm nào. Do bảng này 4 đội nên khi xét thành tích hạng nhì tốt nhất vào bán kết sẽ bỏ ra kết quả với đội xếp cuối bảng.

Do Brunei quá yếu, nên gần như chắc chắn sẽ xếp cuối bảng A. Ở lượt trận cuối, chủ nhà Campuchia chỉ cần hòa Timor Leste là vào bán kết với ngôi nhất bảng. Xét thực lực, khả năng Campuchia từ hòa đến thắng Timor Leste khả thi. Khi đó cuộc đua hạng nhì sẽ diễn ra giữa Timor Leste với Philippines. Trừ đi thành tích với đội cuối bảng Brunei thì dự báo số điểm tối đa mà Timor Leste hoặc Philippines đạt được chỉ 2 điểm.





Với việc Ban tổ chức vừa ra phán quyết bảng B chỉ lấy đội nhất vào bán kết, cuộc đua tranh 1 tấm vé vào bán kết cho đội hạng nhì có thành tích tốt nhất chỉ còn diễn ra giữa bảng A với bảng C. Vì thế U.23 Việt Nam chỉ cần thắng Singapore ở trận mở màn bảng C là rộng cửa đoạt vé vào bán kết. Do lượt cuối bảng A đấu sớm hơn (ngày 20.2) so với lượt cuối bảng C (ngày 22.2) nên U.23 Việt Nam có khả năng cầm vé vào bán kết trước trận đấu với U.23 Thái Lan. Khi đó cuộc chiến giữa 2 đội chủ yếu phân định nhất, nhì bảng và chọn đối thủ ở bán kết.

Diễn biến khá thuận lợi nhưng HLV Đinh Thế Nam căn dặn các học trò phải tập trung cao nhất. “Nếu chúng ta chủ quan, tâm lý không tốt thì rất khó đá. Tôi đánh giá trận đấu gặp Singapore rất quan trọng. Nếu muốn vào bán kết thì phải cố gắng từng trận một. Trước tiên là Singapore sau đó là Thái Lan”.

Với các tuyển thủ U.23 Việt Nam vốn nòng cốt là lứa cầu thủ U.21 thì giải đấu là cơ hội để họ trải nghiệm để trưởng thành. Các tuyển thủ cũng quyết tâm rất cao thể hiện năng lực với hi vọng được tuyển chọn vào U.23 Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 (tháng 5), U.23 châu Á (tháng 6)…