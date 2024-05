Diễn viên Bình An leo mái nhà, thoát nạn khỏi vụ cháy lớn ở Hà Nội

Bình An leo mái nhà khi xảy ra đám cháy, được giải cứu lúc nửa đêm FBNV

Khuya 17.5, diễn viên Bình An khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải dòng trạng thái cho biết anh đang bị mắc kẹt tại tòa nhà bị cháy ở khu vực quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi phát hiện hỏa hoạn, nam diễn viên cùng nhiều người đã tháo chạy lên mái tòa nhà để chờ lực lượng chức năng đến giải cứu. Nam diễn viên cho hay: "Tôi đang ở trên nóc của một tòa nhà bị cháy, đây sẽ là một cảm giác mà tôi không bao giờ quên". Kèm với đó, diễn viên Biệt dược đen đăng tải hình ảnh anh đứng trên mái nhà với gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Chia sẻ của Bình An khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ lo lắng, liên tục hỏi thăm tình hình của anh. Cùng lúc, hình ảnh nhiều người dân leo lên mái nhà thoát khỏi đám cháy được lan truyền trên mạng xã hội. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, nam diễn viên cập nhật dòng trạng thái cho biết đám cháy đã được dập tắt và bản thân an toàn. Ông xã Phương Nga cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng.

Nam diễn viên cập nhật dòng trạng thái khi đám cháy xảy ra Chụp màn hình

Trao đổi thêm với Thanh Niên, diễn viên Bình An cho biết sức khỏe của anh không bị ảnh hưởng sau vụ cháy. Nhớ lại vụ việc, nam diễn viên cho biết đám cháy xảy ra ở tầng 2 tòa nhà, còn anh và một số người chơi bi da ở tầng 3. Khi đó, nam diễn viên theo dòng người cùng chạy lên mái nhà vì không còn phương án nào khác.

Theo Thanh Niên đưa tin, khoảng 22 giờ 15 ngày 17.5, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại tầng 2 tòa nhà số 1174 đường Láng (P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội), đã điều động 5 xe chữa cháy và 2 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 2 (thuộc PC07 Công an Hà Nội) đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn và đưa hơn 50 người thoát ra ngoài an toàn NGUYỄN BÍCH

Theo đại diện PC07 Công an Hà Nội, đám cháy xảy ra tại hệ thống dây dẫn điện, tủ điện đặt tại khu lễ tân của phòng tập gym tầng 2 tòa nhà, khu vực này đã đóng cửa. Đến khoảng 22 giờ 40 phút ngày 17.5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đại diện PC07 Công an TP.Hà Nội cho hay, công tác cứu nạn, cứu hộ đã đưa được hơn 50 người thoát ra ngoài an toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.