Diễn viên Bình An: Hôn nhân của nghệ sĩ càng đơn giản càng tốt

Xuất sắc trong vai diễn phản diện ở bộ phim Biệt dược đen đồng thời khẳng định khả năng diễn xuất "biến hóa" trong Đừng làm mẹ cáu, Bình An của năm 2023, trước thềm năm 2024 ngày càng được khán giả yêu mến và quan tâm. Trò chuyện với Thanh Niên trong những ngày cuối năm, chàng diễn viên 9X đến từ Phú Thọ chia sẻ nhiều về cuộc hôn nhân được đánh giá vui là đậm chất showbiz của mình rất cởi mở.

Diễn viên Bình An đã có một năm thành công với hai bộ phim Biệt dược đen và Đừng làm mẹ cáu. Anh kỳ vọng 2024 của mình sẽ có nhiều bứt phá NVCC

Trước khi về chung nhà, An và Nga vốn đã có 5 năm yêu đương, tìm hiểu về đối phương, theo nam diễn viên đó là nền tảng vững chắc để cùng bắt đầu cuộc sống mới NVCC

An kể công việc, môi trường giao tiếp, thời gian hoạt động của anh và bà xã (Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 Phương Nga) khá đặc thù, nhưng nhờ ba nguyên tắc cốt lõi đã thống nhất trước đó là tin tưởng, tôn trọng và luôn đồng hành mà cuộc sống chung tưởng chừng rất phức tạp của một nghệ sĩ và một người đẹp lại được đơn giản hóa và hài hòa.

An cho biết khi sống chung cả hai có nhiều khác biệt từ công việc, nhịp sống thường ngày đến thói quen sinh hoạt hay các giải pháp xử lý các tình huống NVCC

Cả anh và vợ đều ý thức trong showbiz các đặc trưng công việc, quan hệ giao tiếp - trong nhiều trường hợp sẽ bị tích hợp với sự nhạy cảm và bị đẩy lên cao không mong muốn. Do vậy, cả hai đã cam kết đơn giản hóa bằng cách luôn trở về nguyên tắc ban đầu là tin tưởng, tôn trọng và đồng hành.

Cưới xong là An, Nga cũng bắt đầu hành trình "thích hợp" lại nhau NVCC

Tin tưởng vì đã có thời gian rất dài bên nhau, ưu tiên nhau (để đồng hành nhiều hơn) và tôn trọng sự khác biệt về sở thích ăn uống, các hoạt động thể thao, âm nhạc, phim ảnh… gồm cả mối quan hệ, cơ hội phát triển công việc. Ví dụ, Nga chỉ thích đi du lịch theo kiểu nghỉ dưỡng, còn An lại muốn du lịch khám phá, đi phượt. Hai vợ chồng thường "chiều" nhau như dịp sinh nhật vào tháng 8 vừa rồi, cả hai lái xe xuyên Việt qua nhiều tỉnh, thành từ Hà Nội vào đến miền Trung. Đó là lần đầu tiên Nga đi "phượt" nên rất thích thú tận hưởng hành trình. Ngược lại, khi Nga muốn đi nghỉ dưỡng ở một resort nào đó trong dịp đặc biệt, An lại chiều theo vợ.

Theo mô hình gia đình hiện đại, với diễn viên Bình An đó cũng là cách làm cuộc sống bớt gò bó, đơn giản hơn NVCC

Trước khi cưới, An từng hình dung cuộc sống hôn nhân của anh sẽ diễn ra theo kiểu truyền thống, nhưng suốt thời gian qua, hôn nhân của An và Nga lại theo xu hướng gia đình hiện đại như… ăn hàng, video call. Tức ngoài một số ít điểm giống với các gia đình truyền thống khác là dành tiền chung, dành thời gian về bố mẹ hai bên thì hầu hết còn lại phải "cơ động" bởi lịch làm việc cả hai đều căng lại liên tục thay đổi. "An hay đi chụp, quay phim có khi từ sáng tới tận đêm khuya còn Nga cũng ghi hình, làm MC trên đài truyền hình xuyên thời gian thế nên muốn ăn cơm cùng nhau thường sẽ chọn ăn hàng, muốn trò chuyện nhiều hơn thì chịu khó video call...", An chia sẻ kinh nghiệm.

Với chiều cao 1,82m, An là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cùng với khả năng diễn xuất của mình, anh ngày càng khẳng định được vị thế trong làng phim ảnh NVCC

Bắt đầu sự nghiệp là một người mẫu nam, sau có lợi thế chiều cao, chỉ số hình thể lý tưởng và khuôn mặt điển trai Bình An lấn sân sang phim ảnh và thành công với loạt vai diễn. Ghi được dấu ấn với khán giả điện ảnh, truyền hình, tăng lưu lượng fan phim ảnh song song với fan thời trang, An đặt mục tiêu sẽ tiến xa hơn trong làng giải trí. Anh kỳ vọng mình sẽ sớm gặt hái thành công và có tên trong giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại VTV Awards, Cánh diều vàng, Liên hoan phim Việt Nam… Để cùng lúc đạt được mục tiêu đề ra và giữ được lửa ấm gia đình, chàng diễn viên kiêm người mẫu 9X cho rằng hôn nhân với người nghệ sĩ hãy giữ vững các giá trị cốt lõi và càng đơn giản sẽ càng bền lâu.