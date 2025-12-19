Diễn viên - ca sĩ Nhật Minh và ước nguyện ở tuổi U.90

Liveshow Men đời sẽ diễn ra vào tối 31.1.2026 tại sân khấu Trường đại học Hồng Bàng (TP.HCM), quy tụ dàn ca sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt như danh ca Ngọc Sơn, Ngọc Ánh, Long Nhật, Nguyễn Phi Hùng, Phan Đinh Tùng, Quốc Đại, Hiền Thục, Myra Trần, Lưu Ánh Loan, Hoàng Trang, Diệp Linh… Chương trình do đạo diễn Quốc Thuận thực hiện, MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn dắt xuyên suốt.

Theo ban tổ chức, đêm nhạc sẽ giới thiệu 13 ca khúc tiêu biểu trong kho tàng hơn 100 sáng tác và phổ thơ của nhạc sĩ Nhật Minh, được ông tuyển chọn kỹ lưỡng từ những năm 1960 đến hiện tại. Trong đó có nhiều ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả như Bóng tình yêu, Vùng trời Việt Nam, Mơ về Đà Lạt, Chuyện tình người mang tên Phượng, Màu tím hoa yêu, Lời chim hót, Tình ca Núi Thành…

Dù đã đi qua gần một thế kỷ với nhiều thăng trầm lịch sử, ông vẫn miệt mài sáng tác. Những giai điệu của ông thường mang đậm tình yêu quê hương và thân phận con người Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nhật Minh sinh năm 1938 tại Núi Thành (Quảng Nam, nay là Đà Nẵng). Năm 1960, ông vào miền Nam và tự học sáng tác nhạc với niềm đam mê nghệ thuật thuần khiết. Ca khúc đầu tay Bóng tình yêu – khi ông còn sử dụng nghệ danh Từ Ly Minh – đã nhanh chóng gây tiếng vang qua giọng ca Thái Thanh, từng được nhạc sĩ Phạm Duy đánh giá cao và phát hành đĩa than, phát sóng rộng rãi trên các đài phát thanh thời bấy giờ.

Từ dấu mốc này, ông tiếp tục sáng tác đều đặn, để lại nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, giàu hình ảnh và cảm xúc, phản ánh tâm hồn một nghệ sĩ gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Không chỉ là gương mặt quen thuộc của dòng phim cách mạng với Cô Nhíp hay Về nơi gió cát, ông còn khẳng định sự đa tài khi tự tay viết kịch bản và đạo diễn những bộ phim mang màu sắc giải trí, hài hước thời bấy giờ Ảnh: NVCC

Ước nguyện của Nhật Minh ở tuổi U.90

Dù có nền tảng âm nhạc vững chắc, tên tuổi Nhật Minh lại được công chúng biết đến rộng rãi hơn qua lĩnh vực điện ảnh. Ông là gương mặt quen thuộc của điện ảnh cách mạng Việt Nam sau năm 1975, cùng thế hệ với các nghệ sĩ như Lê Cung Bắc, Lý Huỳnh, Trà Giang, Thẩm Thúy Hằng… Vai diễn trong bộ phim kinh điển Cô Nhíp (1976, đạo diễn Khương Mễ) đã mở ra hành trình hơn 40 phim điện ảnh và truyền hình với đủ dạng vai, từ chính diện, phản diện đến hài.

Nhiều tác phẩm ông tham gia như Về nơi gió cát, Lối rẽ trái trên đường mòn từng đoạt giải Bông Sen Vàng, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh diễn xuất, Nhật Minh còn thử sức ở vai trò đạo diễn với bộ phim Cuộc đua chưa kết thúc và gắn bó lâu năm với Hãng phim Sài Gòn Giải Phóng cho đến ngày nghỉ hưu.

Những năm gần đây, ông ít xuất hiện trên màn ảnh nhưng vẫn bền bỉ sáng tác thơ và nhạc. Tập thơ Men đời – cũng là nguồn cảm hứng cho tên liveshow – được xem như bản tổng kết đời sống tinh thần của một nghệ sĩ đi qua nhiều thăng trầm lịch sử và cá nhân. Ca khúc Thăng Long thành Hà Nội của ông từng được chọn vào tuyển tập kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chia sẻ về liveshow đầu tiên cũng có thể là cuối cùng trong đời, nhạc sĩ Nhật Minh không giấu được xúc động. Ông cho biết, chương trình là món quà mà con cháu dành tặng, xuất phát từ mong muốn lưu giữ trọn vẹn hành trình nghệ thuật của ông.

"Có thể nói đây là kỷ niệm cuối cuộc đời tôi. Tôi xem liveshow này là cái duyên, cũng là cái may mắn, hạnh phúc của mình ở tuổi gần đất xa trời", ông bộc bạch.

Chân dung nghệ sĩ Nhật Minh thời trẻ, một gương mặt điện ảnh điển trai từng "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng sau năm 1975 Ảnh: NVCC

Đặc biệt, toàn bộ doanh thu của đêm nhạc Men đời sẽ được gia đình nhạc sĩ dùng để tri ân quê hương Núi Thành. Ban đầu, gia đình mong muốn xây dựng trường học tại địa phương, song sau những ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, kế hoạch sẽ được điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết của người dân.

Với nhạc sĩ – diễn viên Nhật Minh, liveshow Men đời không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà là lời chào đầy nhân văn của một nghệ sĩ dành cho cuộc đời, cho nghệ thuật và cho mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn ông suốt gần một thế kỷ.