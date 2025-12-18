Chuyện tình 'vượt xa khía cạnh thể xác' của Ronaldo và người mẫu bốc lửa

Tổ ấm hạnh phúc

Georgina Rodriguez được Cristiano Ronaldo cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương "khủng" ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong cuộc phỏng vấn với Elle (Tây Ban Nha) mới đây, Georgina Rodriguez kể về màn cầu hôn đắt đỏ mà Cristiano Ronaldo chuẩn bị cho cô hồi tháng 8. Trong ngày đặc biệt, mỹ nhân 9X được CR7 ngỏ lời bằng chiếc nhẫn gắn viên kim cương 30 carat, trị giá khoảng 3 triệu USD (gần 79 tỉ đồng). Mỹ nhân gốc Argentina nhắc về món quà cầu hôn "khủng" với tạp chí: "Nó thật sự tuyệt. Đó là điều tối thiểu anh ấy có thể dành tặng tôi sau 10 năm chờ đợi. Thật ra, việc anh ấy cầu hôn, nó là điều cuối cùng tôi nghĩ đến". Cô nói thêm: "Tôi mất khá nhiều thời gian để 'tiêu hóa' viên đá khổng lồ anh ấy tặng. Tôi quá sốc nên đã để nó trong phòng và đến tận ngày hôm sau mới mang ra ngắm dưới ánh nắng mặt trời".

Georgina Rodriguez bắt đầu hẹn hò Ronaldo từ năm 2016, hiện cặp đôi có hai con gái chung là Alana (7 tuổi) và Bella (2 tuổi). Ngoài ra, người đẹp 31 tuổi cũng chăm sóc ba người con riêng khác của danh thủ người Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo Jr. (15 tuổi) và cặp song sinh Eva - Mateo (8 tuổi).

Mỹ nhân 9X tiết lộ cô và Ronaldo có mối liên kết đặc biệt ẢNH: INSTGRAM NV

Nhắc về mối quan hệ bền chặt gần chục năm với CR7, nữ người mẫu 9X cho biết: "Tôi cảm nhận được một sự gắn kết vượt xa cả khía cạnh thể xác. Tôi không thể nói rằng mình biết trước số phận hay biết 10 năm sau chúng tôi sẽ có 5 người con, nhưng tôi thực sự đã trải qua một cảm giác khó có thể lý giải". Rodriguez tiếp tục: "Giống như thể linh hồn của chúng tôi đã trò chuyện với nhau trước cả khi ánh mắt chạm nhau. Điều gì đó bên trong tôi đã nhận ra một điều gì đó bên trong anh ấy. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mối liên kết giữa chúng tôi hoàn toàn khác biệt và độc nhất".

Georgina Rodriguez cũng cho biết chính các con đã khiến mối quan hệ của hai người trở nên gắn bó hơn. Cô cũng nói về chuyện giữ lửa hạnh phúc: "Với tôi, tình yêu được xây dựng từng ngày. Chúng tôi có 5 người con, cùng nhau mang sự sống đến với thế giới và điều đó gắn kết chúng tôi theo một cách rất khó diễn tả. Tình yêu của chúng tôi không ngừng lớn lên; nó thay đổi, thích nghi và ngày càng bền chặt qua từng giai đoạn. Những gì chúng tôi cảm nhận lúc này là chân thật và vững chắc. Đó là sự lựa chọn, được trân trọng và được gìn giữ".

Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez và các con tại một sự kiện năm 2023 ẢNH: AFP

Người đẹp cũng tâm sự việc xây dựng một gia đình đông đúc như hiện tại chính là giấc mơ bản thân ấp ủ từ nhỏ vì cô lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ, chị gái và mình. Ngôi sao 9X cũng không loại trừ khả năng mình sẽ có thêm con vì hiện tại cô thấy bản thân còn trẻ.

Ngoài ra, Rodriguez và bạn đời chú trọng nuôi dạy các con sống giản dị dù gia đình có điều kiện kinh tế tốt. "Dù hoàn cảnh tài chính của chúng tôi khác biệt, chúng tôi vẫn truyền cho các con những giá trị sống đúng đắn. Các con chứng kiến tất cả nỗ lực mà chúng tôi bỏ ra, rằng không có gì là tự nhiên mà có, vì vậy chúng tôi luôn nhắc nhở các con về tầm quan trọng của việc trở thành những người biết đấu tranh và trên hết, là những con người tử tế", cô tâm sự.

Georgina Rodriguez nỗ lực khẳng định vị thế riêng

Rodriguez sống như bà hoàng sau khi yêu Ronaldo ẢNH: AFP

Từ một nhân viên bán hàng của một cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha), Georgina Rodriguez đổi đời sau khi gặp gỡ rồi yêu Cristiano Ronaldo. Mỹ nhân sinh năm 1994 sống như bà hoàng nhờ độ giàu có và nổi tiếng vượt bậc của bạn trai. Kể từ khi được biết đến với tư cách là "bóng hồng" bên cạnh CR7, cô dễ dàng phát triển sự nghiệp người mẫu, tham gia các chiến dịch thời trang lớn, được nhiều thương hiệu săn đón và xuất hiện ở những sự kiện thể thao, giải trí hàng đầu. Mỹ nhân này cũng trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với trang Instagram có hơn 71,8 triệu người theo dõi.

Không chỉ vậy, Rodriguez mong muốn xây dựng bản sắc riêng của mình ngoài cái bóng danh tiếng quá lớn của bạn đời. Cô cũng gặt hái được thành công với ba mùa của chương trình thực tế I Am Georgina phát trên Netflix. Bà mẹ trẻ hiện còn là chủ sở hữu của một công ty bất động sản hạng sang vừa khai trương.

Người đẹp 31 tuổi nỗ lực khẳng định vị thế riêng, ngoài việc được nhắc đến là "bạn gái Ronaldo" ẢNH: AFP

Georgina Rodriguez sở hữu vẻ đẹp bốc lửa cùng phong cách thời trang sang trọng, sexy ở tuổi 31 ẢNH: INSTAGRAM NV

Việc làm mẹ của 5 đứa con cùng với lịch trình bận rộn khiến Georgina Rodriguez gần như không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cô chia sẻ: "Tôi giống như một cơn lốc không bao giờ dừng lại. Việc tôi có người hỗ trợ không có nghĩa là tôi không còn gì phải lo liệu. Giữa gia đình đông con, các dự án nghề nghiệp và công ty mới, tôi chưa bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng tôi rất yêu nhịp sống bận rộn đó, tôi cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn".

Ngoài ra, người đẹp 31 tuổi chia sẻ độ nổi tiếng toàn cầu không làm cô trở nên tự cao. "Tôi là con người đúng như những gì mọi người nhìn thấy. Bản chất của tôi vẫn như cũ, nhưng tôi có thêm nhiều cơ hội và trải nghiệm - không chỉ đến từ lối sống mà còn từ độ tuổi. Tôi không thể coi mình ở tuổi 31 giống hệt như khi 20 tuổi, điều đó sẽ thật kỳ lạ", bạn đời của Ronaldo bộc bạch.