Cristiano Ronaldo xuất hiện trong phần cuối của 'Fast & Furious'?

Deadline đưa tin hôm 13.12, Vin Diesel - nhà sản xuất kiêm ngôi sao chính của loạt phim hành động tốc độ Fast & Furious, vừa bỏ ngỏ khả năng có thể Cristiano Ronaldo sẽ tham gia phần phim thứ 12 và cũng là phần cuối mang tên Fast X: Part 2.

Sự kết hợp đỉnh cao giữa bóng đá và điện ảnh

Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 4.2027. Thông tin này được Vin Diesel chia sẻ trên Instagram kèm theo bức ảnh chụp chung cùng siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha.

Vin Diesel gây bão cộng đồng mạng với bức ảnh chụp cùng Cristiano Ronaldo và tin đồn về vai diễn của siêu sao bóng đá trong phần cuối Fast & Furious Ảnh: Instagram vindiesel

Tài tử viết một cách lấp lửng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới: "Rất nhiều người hỏi liệu Cristiano Ronaldo có góp mặt trong thế giới của Fast hay không. Tôi có thể nói rằng anh ấy là người thật sự đặc biệt. Chúng tôi đã viết riêng một vai diễn cho anh ấy".

Dù chi tiết về vai diễn chưa được công bố, nhưng động thái này được xem là bước hợp tác đặc biệt giữa hai lĩnh vực thể thao và điện ảnh. Cristiano Ronaldo - biểu tượng toàn cầu của làng bóng đá đương đại và chưa từng tham gia một dự án điện ảnh lớn nào, nếu thực sự góp mặt trong Fast & Furious sẽ mang ý nghĩa vượt xa phạm vi của một vai diễn đơn thuần.

Sự xuất hiện này được xem như một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng hình ảnh của siêu sao 40 tuổi ngoài sân cỏ, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kết nối thế giới điện ảnh với hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá đông đảo trên toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 2.2024, Vin Diesel từng xác nhận phần phim tiếp theo của Fast & Furious sẽ là phần cuối cùng của toàn bộ thương hiệu: "Hồi kết hoành tráng này không phải là một dấu chấm hết, mà còn là sự tôn vinh cho đại gia đình tuyệt vời mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng".

"Đại gia đình" Fast & Furious mà Vin Diesel nhắc tới được khởi nguồn từ bộ phim đầu tiên ra mắt năm 2001 với Vin Diesel và cố diễn viên Paul Walker trong vai trò trung tâm, quy tụ dàn sao đông đảo gồm Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Momoa, Helen Mirren, Cardi B, John Cena, Jason Statham, Gal Gadot, Ludacris, Bow Wow, Vanessa Kirby, Alan Ritchson cùng nhiều tên tuổi khác.

Fast X: Part 2 dự kiến ra rạp vào tháng 4.2027, là phần phim khép lại hành trình hơn hai thập kỷ của thương hiệu Fast & Furious Ảnh: Universal

Cũng trong năm nay, Vin Diesel cho biết quá trình sản xuất phần phim cuối cùng sẽ "trở về nhà" tại Los Angeles (Mỹ), sau khi thành phố này hứng chịu các vụ cháy rừng nghiêm trọng hồi tháng 1. Thông tin này càng làm tăng sự kỳ vọng của khán giả đối với một cái kết hoành tráng cho một trong những thương hiệu hành động thành công nhất lịch sử điện ảnh.