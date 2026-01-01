Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diễn viên chuyên đóng vai ác Sỹ Toàn và hành trình 10 năm tìm con
Video Giải trí

Hải Duy - Hữu Tín
01/01/2026 07:30 GMT+7

Gắn liền với màn ảnh qua những vai phản diện sắc lạnh và nhiều góc khuất, diễn viên Sỹ Toàn dần trở thành 'gương mặt quen' của tuyến vai ác. Trở lại với dự án điện ảnh 'Thiên đường máu' của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, nam diễn viên 8X lần đầu trải lòng về hành trình theo đuổi dạng vai nhiều định kiến, đồng thời chia sẻ câu chuyện đời thường phía sau ánh đèn - từ cuộc hôn nhân bền chặt với MC Ngọc Tiên đến hành trình đầy cảm xúc trong việc tìm con.

Diễn viên Sỹ Toàn sinh năm 1987, tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nam diễn viên thường được các nhà làm phim "chọn mặt gửi vàng" cho những vai phản diện, giang hồ bởi gương mặt gai góc. Với phim ảnh, Sỹ Toàn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim như Bụi đời Chợ Lớn, Lật mặt 5, Người thầm lặng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu… và được khán giả ưu ái gọi bằng những danh xưng như "trùm vai ác", "trùm giang hồ" của màn ảnh Việt. Mới nhất, Sỹ Toàn tiếp tục khẳng định tên tuổi khi góp mặt trong dự án phim Thiên đường máu, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, khai thác vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài.

Diễn viên chuyên đóng vai ác Sỹ Toàn và hành trình 10 năm tìm con- Ảnh 1.

Sỹ Toàn được vợ ủng hộ đóng vai phản diện

Phim thuộc thể loại hành động - xã hội, tái hiện thực trạng nhiều thanh niên nhẹ dạ tin vào lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" để rồi bị đưa đến các khu vực cách biệt, giam lỏng và ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo qua điện thoại. Bộ phim không chỉ mang màu sắc kịch tính mà còn là lời cảnh tỉnh về những cạm bẫy đang bủa vây giới trẻ hiện nay. Trong phim, Sỹ Toàn vào vai Quý, một trong những "kẻ khát máu" tại khu tự trị. Ngoài Sỹ Toàn, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ Hoàng Trinh, diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, ca sĩ Hoài Lâm…

Diễn viên chuyên đóng vai ác Sỹ Toàn và hành trình 10 năm tìm con cùng MC Ngọc Tiên

Bên cạnh phim ảnh, Sỹ Toàn có tổ ấm nhỏ bên cạnh MC Ngọc Tiên. Cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân êm ấm, hầu như không có sóng gió lớn và còn được xem như "vợ chồng son". Theo nam diễn viên, hai vợ chồng không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ đơn giản là luôn cảm thấy đủ với những gì đang có và dành phần lớn thời gian cho nhau. Suốt 10 năm chung sống, Sỹ Toàn và bà xã vẫn kiên nhẫn trên hành trình tìm kiếm "tin vui" cho tổ ấm, song không vì thế mà tạo áp lực hay để chuyện con cái ảnh hưởng đến sự gắn kết của mình.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
