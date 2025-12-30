Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hôn nhân ‘đũa lệch’ của Ngọc Thuận: Cát sê đóng phim đưa hết cho vợ kém 17 tuổi
Video Giải trí

Hôn nhân ‘đũa lệch’ của Ngọc Thuận: Cát sê đóng phim đưa hết cho vợ kém 17 tuổi

Hữu Tín - Hải Duy
30/12/2025 21:04 GMT+7

Ai thương ai mến đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Ngọc Thuận trở lại màn ảnh. Nam diễn viên chia sẻ anh đến với vai diễn bằng tâm thế nhẹ nhàng, không áp lực, xem việc đóng phim như một niềm vui giản dị để "kiếm quà" mang về cho vợ.

Ai thương ai mến là bộ phim thuộc thể loại hài - tình cảm gia đình, lấy bối cảnh miền Tây sông nước thập niên 1960. Phim kể về chuỗi ngày bi kịch của nhân vật Hai Mến (Thu Trang thủ vai) người chị cả bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn. Một mình Mến phải gồng gánh những khoản nợ chồng chất, chăm lo cho các em giữa chuỗi ngày đầy biến cố. Giữa lúc cuộc đời tưởng chừng bế tắc, Hai Mến lọt vào "tầm ngắm" của công tử Khả (Ngọc Thuận thủ vai). Không chỉ tìm cách giúp Mến trả nợ, Khả còn quyết tâm đưa người mình thương về nhà làm "con ở trừ nợ", mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Hôn nhân ‘đũa lệch’ của Ngọc Thuận: Cát sê đóng phim đưa hết cho vợ kém 17 tuổi- Ảnh 1.

Ngọc Thuận tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong phim mới của Thu Trang

Ảnh: ĐPCC

Hôn nhân 'đũa lệch' của Ngọc Thuận

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai Khả, Ngọc Thuận cho biết anh cũng tham gia casting như nhiều diễn viên khác và may mắn được Thu Trang chú ý. Từ đó, nam diễn viên bắt đầu quá trình tập luyện, đào sâu tâm lí nhân vật và giảm cân để phù hợp với vai diễn.

Theo Ngọc Thuận, anh luôn mong muốn được trở lại màn ảnh, không vì một lý do cụ thể nào, mà đơn giản bởi khát khao được tiếp tục sống với nghề. Dù từng hợp tác trong nhiều dự án trước đó, đây là lần hiếm hoi Ngọc Thuận sánh đôi cùng Thu Trang trở thành "người tình màn ảnh". Nam diễn viên cho biết anh không cảm thấy áp lực khi đóng cặp với đàn chị. Ngược lại, để hóa thân trọn vẹn nhất vào vai công tử Khả, Ngọc Thuận chia sẻ anh nhìn Thu Trang bằng cảm xúc như cách anh nhìn người vợ của mình ngoài đời.

Hôn nhân ‘đũa lệch’ của Ngọc Thuận: Cát sê đóng phim đưa hết cho vợ kém 17 tuổi

Nam diễn viên thừa nhận ở thời điểm hiện tại, anh làm nghề với tâm thế thoải mái, không áp lực kinh tế. Sau quãng thời gian vắng bóng màn ảnh để chăm lo cho gia đình nhỏ, Ngọc Thuận cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà xã trong hành trình trở lại.

Tin liên quan

Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’, đám cưới giữa vườn dừa hơn 1.000 m2

Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’, đám cưới giữa vườn dừa hơn 1.000 m2

Sau tiệc cưới sang trọng tại TP.HCM, diễn viên Đoàn Minh Tài tiếp tục "gây sốt" khi rước nàng dâu bác sĩ về quê nhà miền Tây bằng xuồng ba lá. Hôn lễ diễn ra giữa vườn dừa rộng hơn 1.000 m2, mang đậm dấu ấn hoài niệm thập niên 90 khiến dàn sao Việt vô cùng thích thú.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc Thuận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận