Ai thương ai mến là bộ phim thuộc thể loại hài - tình cảm gia đình, lấy bối cảnh miền Tây sông nước thập niên 1960. Phim kể về chuỗi ngày bi kịch của nhân vật Hai Mến (Thu Trang thủ vai) người chị cả bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn. Một mình Mến phải gồng gánh những khoản nợ chồng chất, chăm lo cho các em giữa chuỗi ngày đầy biến cố. Giữa lúc cuộc đời tưởng chừng bế tắc, Hai Mến lọt vào "tầm ngắm" của công tử Khả (Ngọc Thuận thủ vai). Không chỉ tìm cách giúp Mến trả nợ, Khả còn quyết tâm đưa người mình thương về nhà làm "con ở trừ nợ", mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Ngọc Thuận tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong phim mới của Thu Trang Ảnh: ĐPCC

Hôn nhân 'đũa lệch' của Ngọc Thuận

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai Khả, Ngọc Thuận cho biết anh cũng tham gia casting như nhiều diễn viên khác và may mắn được Thu Trang chú ý. Từ đó, nam diễn viên bắt đầu quá trình tập luyện, đào sâu tâm lí nhân vật và giảm cân để phù hợp với vai diễn.

Theo Ngọc Thuận, anh luôn mong muốn được trở lại màn ảnh, không vì một lý do cụ thể nào, mà đơn giản bởi khát khao được tiếp tục sống với nghề. Dù từng hợp tác trong nhiều dự án trước đó, đây là lần hiếm hoi Ngọc Thuận sánh đôi cùng Thu Trang trở thành "người tình màn ảnh". Nam diễn viên cho biết anh không cảm thấy áp lực khi đóng cặp với đàn chị. Ngược lại, để hóa thân trọn vẹn nhất vào vai công tử Khả, Ngọc Thuận chia sẻ anh nhìn Thu Trang bằng cảm xúc như cách anh nhìn người vợ của mình ngoài đời.

Hôn nhân ‘đũa lệch’ của Ngọc Thuận: Cát sê đóng phim đưa hết cho vợ kém 17 tuổi

Nam diễn viên thừa nhận ở thời điểm hiện tại, anh làm nghề với tâm thế thoải mái, không áp lực kinh tế. Sau quãng thời gian vắng bóng màn ảnh để chăm lo cho gia đình nhỏ, Ngọc Thuận cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà xã trong hành trình trở lại.