Diễn viên Công Hậu ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM

Hình ảnh diễn viên Công Hậu trong danh sách đơn vị bầu cử số 8 Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên về việc ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, nghệ sĩ Công Hậu cho biết mọi việc đến với anh khá bất ngờ. Anh được giới thiệu từ Hội Điện ảnh TP.HCM đến Hội Điện ảnh Việt Nam, trước khi hồ sơ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM theo đúng quy trình. "Tôi thấy vô cùng vinh dự được Hội Điện ảnh TP.HCM, Hội Điện ảnh Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031", anh chia sẻ.

Với diễn viên Phạm Công Cúc Hoa, đó không chỉ là sự tin tưởng của tổ chức mà còn là trách nhiệm lớn lao. Nếu trúng cử, Công Hậu cho biết anh không đặt ra những mục tiêu quá tầm, mà xác định hành động trong khả năng và lĩnh vực mình am hiểu là văn hóa, nghệ thuật. Trong chương trình hành động, anh xây dựng bốn nội dung chính: quan điểm, phương hướng, mục đích và hành động cụ thể.

Mong muốn định nghĩa lại hình ảnh người nghệ sĩ chân chính

Công Hậu mong muốn góp phần định hình lại chuẩn mực "người nghệ sĩ chân chính" với khán giả Ảnh: NVCC

Về quan điểm, Công Hậu nhìn nhận người nghệ sĩ, đặc biệt là diễn viên, là người mang đến cho xã hội những giá trị chân thiện mỹ. Nghệ thuật không chỉ để giải trí mà còn có chức năng giáo dục, lan tỏa điều hay lẽ phải và bồi đắp đời sống tinh thần cho cộng đồng. Vì vậy, theo anh, trước hết bản thân người nghệ sĩ phải có lối sống lành mạnh, đạo đức chuẩn mực. "Nếu mình không sống đúng thì khó có thể nói đến việc định hướng hay giáo dục ai", anh bày tỏ.

Bên cạnh đó, Công Hậu nhấn mạnh vai trò của việc phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Theo anh, sáng tạo phải gắn với bản sắc Việt, kế thừa tinh thần của cha ông, đồng thời thực hiện đúng đường lối, chủ trương chung. Anh tâm niệm câu nói: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" như một định hướng lâu dài cho hoạt động văn hóa.

Ở phần hành động cụ thể, nghệ sĩ Công Hậu đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, anh luôn lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Anh cho rằng dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bản thân vẫn xuất phát từ một người dân bình thường. Do đó, việc thấu hiểu đời sống thực tế, cập nhật tâm tư của người dân là điều kiện tiên quyết để có thể lên tiếng đúng và trúng.

Thứ hai, nam diễn viên 6X đặc biệt trăn trở trước thực trạng hình ảnh người nghệ sĩ phần nào bị giảm sút sự ngưỡng mộ trong công chúng thời gian gần đây. Theo anh, điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, song đã đến lúc cần nhìn nhận thẳng thắn và chấn chỉnh. Với vai trò hội viên và hiện là Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, nếu trúng cử, anh mong muốn cùng tập thể Hội Điện ảnh TP.HCM góp phần định hình lại chuẩn mực "người nghệ sĩ chân chính", không chỉ tài năng mà còn phải có trách nhiệm xã hội, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, xứng đáng với sự tin yêu của khán giả.

Thứ ba, bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, Công Hậu bày tỏ nguyện vọng được quan tâm nhiều hơn đến nhóm người yếu thế, đặc biệt là người già neo đơn. Trong quá trình làm nghề, anh thường xuyên bắt gặp hình ảnh những cụ già mưu sinh vất vả giữa phố thị. Điều đó thôi thúc nam nghệ sĩ ấp ủ ý tưởng vận động nguồn lực xã hội, từ nhà hảo tâm, doanh nhân đến sự đóng góp cá nhân... để hình thành một mô hình hỗ trợ, chăm lo phần nào đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi chưa biết có thể làm được đến đâu, nhưng nếu nhận được sự tin tưởng của cử tri, tôi sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng của mình", Công Hậu khẳng định. Với anh, điều quan trọng nhất không phải là lời hứa lớn lao, mà là sự kiên trì, trách nhiệm và hành động cụ thể, thiết thực vì cộng đồng.

Diễn viên Công Hậu tên đầy đủ là Nguyễn Công Hậu, sinh năm 1964 tại xã Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nam diễn viên tham gia nghệ thuật từ năm 1985, là diễn viên kịch, đạo diễn và còn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình. Anh đảm nhận nhiều vai trò như ủy viên ban chấp hành Hội điện ảnh Việt Nam; Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM... Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, diễn viên Công Hậu từng được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp điện ảnh của Hội Điện ảnh Việt Nam, bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và bằng khen của Trưng ương Hội Điện ảnh Việt Nam.



