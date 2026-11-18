Tại Trường PTDT bán trú TH&THCS Lũng Thầu (nay là xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang), những học sinh nhỏ tuổi lần đầu trải nghiệm sáng tạo trên chất liệu phản quang. Đằng sau hành trình này là mong muốn xây dựng một mô hình mỹ thuật di động, đưa nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa, miền núi và khu vực biên giới của nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh - Diễm Hằng.

Các em học sinh vùng cao hào hứng sáng tạo nghệ thuật trên chất liệu phản quang ẢNH: NVCC

Đồng thời, dự án cũng hướng đến việc học hỏi các kỹ thuật thủ công, mỹ thuật truyền thống từ nghệ nhân và cộng đồng bản địa, sau đó đưa những giá trị văn hóa ấy trở lại chương trình giáo dục nghệ thuật tại thành thị.

Diễn viên Diễm Hằng chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn xây dựng Malena’s Dream Canvas thành một mô hình mỹ thuật di động. Không chỉ mang nghệ thuật đến với cộng đồng, chúng tôi còn muốn đi đến nhiều vùng miền để học hỏi các kỹ thuật thủ công, mỹ thuật truyền thống từ người bản địa và các nghệ nhân".

Thay vì áp dụng một chương trình phức tạp, Diễm Hằng lựa chọn một chất liệu duy nhất và chủ đề gần gũi với đời sống: sáng tạo, trang trí họa tiết dân tộc từ những hình ảnh quen thuộc. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều học sinh trong độ tuổi 5 - 7 được trải nghiệm chất liệu này. Những bức tranh tưởng chừng bình thường dưới ánh sáng thông thường bất ngờ trở nên rực rỡ khi được chiếu đèn phản quang, tạo nên sự thích thú và những tiếng reo ngạc nhiên từ các em.

Chia sẻ về ý tưởng lựa chọn chất liệu, Diễm Hằng cho biết chị muốn biến ánh sáng thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật. Từ suy nghĩ về những nơi điều kiện điện và ánh sáng còn hạn chế, chị tìm cách tạo ra một không gian sáng tạo có phần kỳ ảo, nơi trẻ em có thể khám phá những hiệu ứng thị giác mới và không bị giới hạn bởi hoàn cảnh xung quanh.

Kết nối những tâm hồn sáng tạo từ nhiều vùng miền

“Ban đầu tôi khá lo lắng vì chưa biết phương pháp giảng dạy của mình có phù hợp với các em vùng cao hay không. Nhưng khi bắt đầu hoạt động, tôi nhận ra trẻ em ở đâu cũng có khả năng sáng tạo rất tự nhiên. Điều khiến tôi bất ngờ là dù thời gian trải nghiệm không dài, các tác phẩm vẫn mang dấu ấn và cách lựa chọn màu sắc rất riêng của từng em”, Diễm Hằng chia sẻ.

Học sinh vùng cao thích thú với các tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo nên ẢNH: NVCC

Một trong những ấn tượng sâu sắc khác của chị trong chuyến đi là hình ảnh cô giáo mỹ thuật tại ngôi trường vùng cao Lũng Thầu. Trong điều kiện thiếu thốn những vật liệu cơ bản như giấy vẽ hay toan, cô vẫn tìm cách tận dụng các nguyên liệu sẵn có để tổ chức hoạt động sáng tạo cho học sinh. Từ việc rang gạo tạo tranh, sử dụng bìa làm nền vẽ đến kết hợp các vật liệu tự nhiên, mỗi cách làm đều cho thấy sự chủ động và tình yêu dành cho nghệ thuật.

Các em học sinh được tự do lựa chọn màu sắc, hình ảnh và thể hiện trí tưởng tượng trên chất liệu phản quang ẢNH: NVCC

Xuất thân từ môi trường nghệ thuật, có truyền thống gia đình về mỹ thuật và điêu khắc, Diễm Hằng đặc biệt quan tâm đến chất liệu và kỹ thuật thủ công. Trải nghiệm thực tế giúp chị nhận ra phía sau mỗi sản phẩm không chỉ là kỹ thuật tạo hình mà còn là hệ thống tri thức, câu chuyện đời sống và quan niệm thẩm mỹ của một cộng đồng.

Trong chuyến đi, Malena’s Dream Canvas đã trao tặng các em học sinh họa cụ mỹ thuật và những phần quà nhỏ. Tuy nhiên, định hướng dài hạn của dự án không dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ ngắn hạn. Việc xây dựng quỹ học tập nhằm đưa các khóa học nghệ thuật đến với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và trường học khu vực biên giới đang được đặt ra như một mục tiêu quan trọng.

Diễm Hằng trải nghiệm tại làng nghề Lùng Tám trong chuyến đi Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ẢNH: NVCC

Tháng 12.2026, Malena’s Dream Canvas dự kiến tổ chức triển lãm giới thiệu các tác phẩm của học viên trong khóa học tiếp theo. Đáng chú ý, những bức tranh do học sinh vùng cao thực hiện cũng sẽ được đưa về trưng bày trong cùng không gian, tạo cơ hội để các em nhỏ từ những vùng miền khác nhau gặp gỡ và chia sẻ thành quả sáng tạo.