Ấn tượng với gần 300 tác phẩm nhỏ xinh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Các nghệ sĩ mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Có phong cảnh, tĩnh vật, hoa, con người; có tác phẩm giàu chất thơ, có tác phẩm thiên về biểu hiện, cũng có những sáng tác dường như chứa đựng khoảng lặng để người nghệ sĩ trò chuyện với chính mình.

Đi giữa nhiều tác phẩm, nhiều chất liệu, nhiều cách biểu đạt khác nhau, người xem có cảm giác mỗi bước chân đều có thể bắt gặp điều bất ngờ thú vị.

Một góc không gian trưng bày các tác phẩm hội họa và điêu khắc tại triển lãm Litaliti ẢNH: KATYLA ART HUB

Tác phẩm của họa sĩ Nguyên Pastel và Nguyễn Tiến Dũng ẢNH: KATYLA ART HUB

Sự phong phú ấy còn được thể hiện ở chất liệu. Sơn mài, sơn dầu, lụa, gốm, khắc gỗ, chất liệu tổng hợp… cùng xuất hiện trong một không gian chung. Kích thước tác phẩm cũng khá đa dạng, từ những bức tranh chỉ khoảng 10cm cho đến tác phẩm lớn nhất dưới 50cm, với đủ hình vuông, chữ nhật, hình tròn và nhiều hình thức tạo hình khác. Nhưng có lẽ điều thú vị nhất của Litaliti không nằm ở việc những tác phẩm ấy "nhỏ" đến đâu, mà ở cách mỗi nghệ sĩ tìm cách đưa một thế giới của riêng mình vào trong một khuôn khổ rất vừa vặn.

Những tác phẩm nhỏ khiến người xem bước lại gần

Tranh sơn mài của họa sĩ Đỗ Công Sơn ẢNH: KATYLA ART HUB

Nằm tại tầng trệt Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm được chia thành 3 không gian thông nhau. Với số lượng tác phẩm khá lớn tới gần 300 tác phẩm, cách sắp đặt đóng vai trò quan trọng để người xem không bị choáng ngợp.

Điều dễ nhận thấy khi bước vào không gian Litaliti là các tác phẩm không tạo cảm giác chen chúc dù số lượng nhiều. Tranh được sắp đặt theo từng nhóm chủ đề, đan xen cùng các tác phẩm gốm và điêu khắc đặt trên bục trưng bày. Nhìn từ xa, triển lãm hiện lên như một tổng thể giàu màu sắc; nhưng khi lại gần, mỗi tác phẩm bắt đầu tách mình ra để kể câu chuyện riêng. Chính lúc này, kích thước nhỏ nhắn của các tác phẩm mới phát huy trọn vẹn lợi thế.

Tranh lụa của họa sĩ Trường Thịnh ẢNH: KATYLA ART HUB

Một bức tranh lớn có thể khiến người xem đứng từ xa để cảm nhận toàn bộ bố cục. Với những tác phẩm nhỏ ở Litaliti, người xem gần như được mời gọi tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa người xem và tác phẩm được thu hẹp. Những đường nét nhỏ, lớp màu mỏng, những chi tiết tưởng như rất dễ bị bỏ qua bắt đầu hiện ra.

Các tác phẩm hội họa và gốm được sắp đặt đan xen, tạo nên nhiều điểm nhìn trong không gian triển lãm ẢNH: KATYLA ART HUB

Có những bức tranh chỉ cần nhìn thoáng qua đã gây ấn tượng bởi màu sắc. Nhưng cũng có những tác phẩm phải đứng thật gần mới nhận ra sự tinh tế trong cách xử lý chất liệu hay một chi tiết nhỏ nằm ở đâu đó trong bố cục. Vì thế, xem Litaliti cũng là một cách để người xem thay đổi nhịp độ thưởng lãm.

Mỗi tác phẩm là một thế giới riêng

Có tác phẩm mang vẻ dịu dàng, trong trẻo của thiên nhiên; có tác phẩm lại sử dụng những gam màu mạnh, tạo nên cảm giác sôi động và giàu năng lượng. Có những bức tranh như níu chân người xem bằng một câu chuyện cụ thể, trong khi những tác phẩm khác lại để ngỏ nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng và sự liên tưởng. Chính sự đa dạng ấy khiến triển lãm trở thành cuộc gặp gỡ của nhiều cá tính nghệ thuật.

Tác phẩm gốm của nghệ sĩ Nguyễn Thùy Dương ẢNH: KATYLA ART HUB

Những tác phẩm gốm và điêu khắc càng góp phần làm không gian trở nên sinh động. Trên các bục trưng bày, những hình hài nhỏ bé đứng cạnh nhau, mỗi tác phẩm mang một dáng vẻ và câu chuyện riêng. Có tác phẩm gợi hình con người, có tác phẩm như một nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích; cũng có tác phẩm gần với những hình thể tự nhiên, hoặc hoàn toàn được tạo nên từ trí tưởng tượng của người nghệ sĩ.