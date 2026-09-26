Ấn tượng với gần 300 tác phẩm nhỏ xinh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Các nghệ sĩ mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Có phong cảnh, tĩnh vật, hoa, con người; có tác phẩm giàu chất thơ, có tác phẩm thiên về biểu hiện, cũng có những sáng tác dường như chứa đựng khoảng lặng để người nghệ sĩ trò chuyện với chính mình.
Đi giữa nhiều tác phẩm, nhiều chất liệu, nhiều cách biểu đạt khác nhau, người xem có cảm giác mỗi bước chân đều có thể bắt gặp điều bất ngờ thú vị.
Sự phong phú ấy còn được thể hiện ở chất liệu. Sơn mài, sơn dầu, lụa, gốm, khắc gỗ, chất liệu tổng hợp… cùng xuất hiện trong một không gian chung. Kích thước tác phẩm cũng khá đa dạng, từ những bức tranh chỉ khoảng 10cm cho đến tác phẩm lớn nhất dưới 50cm, với đủ hình vuông, chữ nhật, hình tròn và nhiều hình thức tạo hình khác. Nhưng có lẽ điều thú vị nhất của Litaliti không nằm ở việc những tác phẩm ấy "nhỏ" đến đâu, mà ở cách mỗi nghệ sĩ tìm cách đưa một thế giới của riêng mình vào trong một khuôn khổ rất vừa vặn.
Những tác phẩm nhỏ khiến người xem bước lại gần
Nằm tại tầng trệt Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm được chia thành 3 không gian thông nhau. Với số lượng tác phẩm khá lớn tới gần 300 tác phẩm, cách sắp đặt đóng vai trò quan trọng để người xem không bị choáng ngợp.
Điều dễ nhận thấy khi bước vào không gian Litaliti là các tác phẩm không tạo cảm giác chen chúc dù số lượng nhiều. Tranh được sắp đặt theo từng nhóm chủ đề, đan xen cùng các tác phẩm gốm và điêu khắc đặt trên bục trưng bày. Nhìn từ xa, triển lãm hiện lên như một tổng thể giàu màu sắc; nhưng khi lại gần, mỗi tác phẩm bắt đầu tách mình ra để kể câu chuyện riêng. Chính lúc này, kích thước nhỏ nhắn của các tác phẩm mới phát huy trọn vẹn lợi thế.
Một bức tranh lớn có thể khiến người xem đứng từ xa để cảm nhận toàn bộ bố cục. Với những tác phẩm nhỏ ở Litaliti, người xem gần như được mời gọi tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa người xem và tác phẩm được thu hẹp. Những đường nét nhỏ, lớp màu mỏng, những chi tiết tưởng như rất dễ bị bỏ qua bắt đầu hiện ra.
Có những bức tranh chỉ cần nhìn thoáng qua đã gây ấn tượng bởi màu sắc. Nhưng cũng có những tác phẩm phải đứng thật gần mới nhận ra sự tinh tế trong cách xử lý chất liệu hay một chi tiết nhỏ nằm ở đâu đó trong bố cục. Vì thế, xem Litaliti cũng là một cách để người xem thay đổi nhịp độ thưởng lãm.
Mỗi tác phẩm là một thế giới riêng
Có tác phẩm mang vẻ dịu dàng, trong trẻo của thiên nhiên; có tác phẩm lại sử dụng những gam màu mạnh, tạo nên cảm giác sôi động và giàu năng lượng. Có những bức tranh như níu chân người xem bằng một câu chuyện cụ thể, trong khi những tác phẩm khác lại để ngỏ nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng và sự liên tưởng. Chính sự đa dạng ấy khiến triển lãm trở thành cuộc gặp gỡ của nhiều cá tính nghệ thuật.
Những tác phẩm gốm và điêu khắc càng góp phần làm không gian trở nên sinh động. Trên các bục trưng bày, những hình hài nhỏ bé đứng cạnh nhau, mỗi tác phẩm mang một dáng vẻ và câu chuyện riêng. Có tác phẩm gợi hình con người, có tác phẩm như một nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích; cũng có tác phẩm gần với những hình thể tự nhiên, hoặc hoàn toàn được tạo nên từ trí tưởng tượng của người nghệ sĩ.
Litaliti – thế giới nghệ thuật thu nhỏ
Hình thành năm 2025 từ ý tưởng của những họa sĩ yêu thích tranh, tượng kích thước nhỏ, Litaliti hướng đến việc đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng. Nhóm quy tụ các nghệ sĩ theo đuổi nhiều chất liệu và phong cách sáng tác khác nhau, tạo không gian giao lưu, chia sẻ và kết nối nghệ thuật.
Năm nay, triển lãm giới thiệu tác phẩm của 21 nghệ sĩ: Trần Cường, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thùy Dương, Lê Thừa Hải, Nguyễn Minh Hải, Vương Lê Mỹ Học, Vũ Thùy Mai, Lâm Đức Mạnh, Hà Huy Mười, Nguyên Pastel, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Minh (Minh Phố), Đoàn Quốc, Phạm Thị Hồng Sâm, Đỗ Công Sơn, Cao Phương Thảo, Trường Thịnh, Trần Vĩnh Thịnh, Trần Thược, Văn Trọng và Lê Đức Tùng.
Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 28.9.2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
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