'Hạ bệ' Beyoncé, tour diễn của nghệ sĩ nào có doanh thu số 1 thế giới năm 2026?

Theo tạp chí chuyên ngành biểu diễn Mỹ Pollstar, BTS đứng đầu về doanh thu bán vé tour diễn tính đến hết quý 3 năm nay. Số liệu được công bố ngày 23.9, thống kê các buổi biểu diễn diễn ra trong khoảng từ ngày 13.11.2025 đến 12.8.2026.

BTS vượt Beyoncé, dẫn đầu doanh thu tour 2026

Chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG của BTS, khởi động từ tháng 4.2026, đã mang về khoảng 465,8 triệu USD doanh thu trong khoảng thời gian được thống kê. Trong 38 đêm diễn tại nhiều thành phố như Goyang, Tokyo, Tampa, El Paso, Mexico City, San Francisco, Busan, Madrid và London, nhóm thu hút tổng cộng 2.314.140 khán giả.

Thành công đồng thời trên sân khấu và các bảng xếp hạng âm nhạc cho thấy sức hút của BTS vẫn được duy trì sau giai đoạn các thành viên tạm ngưng hoạt động nhóm để thực hiện nghĩa vụ quân sự Ảnh: Reuters

Điểm đáng chú ý là BTS chỉ mất khoảng 4 tháng để vượt qua mức doanh thu tour diễn cao nhất của năm trước. Tổng doanh thu hiện tại của ARIRANG đã vượt con số 407,6 triệu USD mà Beyoncé thu về từ Cowboy Carter Tour, tour diễn từng giữ vị trí cao nhất về doanh thu trong năm 2025. BTS đạt được cột mốc này với số lượng đêm diễn ít hơn so với một số tour diễn mà nhóm đã vượt qua. Một trong những nguyên nhân chính là việc tổ chức biểu diễn tại các sân vận động có sức chứa lớn, giúp doanh thu trung bình mỗi đêm ở mức rất cao.

Trong số các điểm dừng của ARIRANG, Las Vegas ghi nhận doanh thu bán vé cao nhất. BTS tổ chức 4 đêm diễn tại sân vận động Allegiant Stadium vào tháng 5.2026, thu hút tổng cộng 245.691 khán giả. Theo Pollstar, loạt concert ở đây mang về khoảng 66,6 triệu USD tiền vé.

Những con số nói trên chưa phải thành tích cuối cùng của chuyến lưu diễn. BTS dự kiến bắt đầu chặng Nam Mỹ tại Bogotá vào ngày 2.10, với tổng cộng 14 đêm diễn tại 5 thành phố. Vì số liệu hiện tại mới tính các buổi biểu diễn đến ngày 12.8, vậy nên doanh thu của tour còn tăng lên đáng kể khi những đêm diễn tiếp theo được bổ sung vào thống kê. ARIRANG cũng đánh dấu chuyến lưu diễn đầu tiên của BTS kể từ khi cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Không chỉ lập thành tích ở mảng lưu diễn, BTS còn duy trì sức bền đáng chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Album phòng thu thứ năm của nhóm - ARIRANG, đứng ở vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng Billboard 200, đánh dấu tuần thứ 26 liên tiếp xuất hiện trên bảng xếp hạng này.