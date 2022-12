Diễn viên Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn ở Úc

Cùng thời điểm này, trên trang cá nhân, Diễm My 9X khoe ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau thời gian dài gắn bó. Diễn viên Mùa hè sôi động đã được ngỏ lời trên khinh khí cầu. Người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc trước khoảnh khắc này.

Nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Tăng Thanh Hà, Xuân Lan, Tóc Tiên, Mạc Văn Khoa... và cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến Diễm My 9X khi chuyện tình yêu của cô có cái kết đẹp. Diễn viên Quốc Anh bày tỏ: "Chúc mừng chị tôi nhé, hạnh phúc quá đi. Gia đình Giấc mơ của mẹ chờ ngày chị lên xe hoa". "Chào mừng bé cô dâu", Ninh Dương Lan Ngọc viết.





Một tài khoản bình luận: "Đợi mãi chị ơi. Chúc mừng chị nhé". Người xem khác chia sẻ: "Chúc mừng em nha, chúc mừng cặp đôi tuyệt vời này. Mãi hạnh phúc nhé em". "Chúc mừng bé My, vui quá nè. Chúc em một chặng đường mới thật bình an, hạnh phúc. Mẹ sẽ luôn dõi theo, che chở cho em", người xem khác nhắn nhủ.

Bạn trai của Diễm My tên Vinh Nguyễn, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai gắn bó hơn 6 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước đó, người đẹp 9X từng có giai đoạn yêu xa, hợp rồi tan do đối phương ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ khi anh về nước, cuộc sống của hai người dần trở nên thắm thiết hơn.

Trong một lần chia sẻ về bạn trai, Diễm My nhận xét anh là người tâm lý, luôn bên cạnh hỗ trợ tinh thần cho cô. "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc", người đẹp cho hay.