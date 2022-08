Nhan Phúc Vinh sốt cao, phải truyền nước khi quay 'Giấc mơ của mẹ'

Phim truyền hình Giấc mơ của mẹ đang rất được lòng công chúng nhờ nội dung gần gũi, xúc động về tình thân gia đình. Cảnh khóc ở góc bếp của nhân vật Quang Minh và bà Thanh trong tập 17 là một trong những cảnh quay đắt giá gây ấn tượng mạnh cho người xem. Đây cũng là phân đoạn để lại nhiều kỉ niệm sâu đậm trong lòng diễn viên Nhan Phúc Vinh và NSND Hồng Vân. Vì sau cảnh quay đó, Nhan Phúc Vinh sốt cao, phải truyền nước biển hai ngày liền. Trong khi đó, NSND Hồng Vân lại khóc hết nước mắt vì nhớ con trai.

Nhan Phúc Vinh cho biết cảnh nhân vật Quang Minh vừa ăn ngấu nghiến bánh da lợn vừa khóc vì tủi hổ cảnh nghèo là một trong những phân cảnh nặng tâm lý nhất của anh trong Giấc mơ của mẹ. Thời điểm đó, nam diễn viên đang có lịch trình dày đặc, phải thường xuyên đi đi lại lại giữa Hà Nội và TP.HCM. Việc di chuyển liên tục giữa hai thành phố với khí hậu khác nhau khiến anh gặp phải vấn đề sốc nhiệt.

"Thời điểm quay cảnh ở góc bếp là lúc mà thời tiết Hà Nội đang rất lạnh, còn Sài Gòn thì nóng hơn. Bay về rồi quay phim cả ngày nên Vinh cảm giác mình bị sốc nhiệt, cơ thể rất mệt mỏi. Cảnh ăn bánh da lợn diễn ra lúc hơn 10 giờ đêm. Đây là một phân cảnh đòi hỏi cảm xúc nhiều nên Vinh và “má” Hồng Vân rất tập trung diễn xuất. Sốc nhiệt rồi thời gian quay dài khiến Vinh đổ bệnh ngay vào hôm sau. Hai ngày kế tiếp dù có lịch quay nhưng không đảm bảo sức khỏe đến mức phải truyền nước liên tiếp cả hai ngày liền", Nhan Phúc Vinh kể.

Dù sức khỏe yếu nhưng Nhan Phúc Vinh đã cống hiến hết mình cho vai diễn. Kết quả, diễn xuất của nam diễn viên không những chinh phục đạo diễn mà còn khiến NSND Hồng Vân xúc động lây, không kiềm được nước mắt. Nữ nghệ sĩ bày tỏ bản thân khóc không chỉ vì đó là yêu cầu của phân đoạn, mà cô thật sự đồng cảm, và thương cho cả nhân vật Quang Minh lẫn Nhan Phúc Vinh. Hồng Vân còn tiết lộ "con trai màn ảnh" đã thực sự bị nghẹn khi thực hiện cảnh quay đó.

NSND Hồng Vân và Nhan Phúc Vinh đã từng hợp tác trước đây trong một dự án sitcom. Nhờ vậy khi đóng chung Giấc mơ của mẹ, cả hai có sự thân thiết và độ hiểu nhau nhất định khi vào vai mẹ con. Nữ nghệ sĩ cho biết cô xem Nhan Phúc Vinh như con trai vì mỗi lần diễn chung đều làm cô nhớ đến Trê Phi - con trai ruột của NSND Hồng Vân ngoài đời. Sự liên tưởng này đã giúp cảm xúc nhân vật trong phim được chân thật hơn.





Nhắc đến con trai, NSND Hồng Vân không khỏi xúc động rơi nước mắt, cô bộc bạch: “Những lúc quay cảnh mẹ con xung đột hay này kia là hình ảnh thằng Phi lại xuất hiện. Bản thân tôi có một thằng con trai thôi và ở xa mẹ, tính cách của Phi cũng hướng nội và ít nói giống như nhân vật Quang Minh của Nhan Phúc Vinh, rất thương mẹ nhưng ít thể hiện”.

Nữ nghệ sĩ cũng thổ lộ từ ngày đảm nhận vai chính trong Giấc mơ của mẹ, cô ngày càng "vỡ lẽ" ra thêm nhiều điều về mối quan hệ giữa con cái, cha mẹ cũng như cách hóa giải những mâu thuẫn không mong muốn trong gia đình. Cảm xúc thật xuất phát từ những trăn trở thật của một người mẹ đã giúp cho Hồng Vân biến từng cảnh quay trở nên chân thực và dạt dào cảm xúc hơn bao giờ hết.

Sau 24 tập phim, Giấc mơ của mẹ vẫn đang được khán giả đón nhận tốt. Diễn xuất của các diễn viên trong phim đều được đánh giá cao. Giấc mơ của mẹ là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của gia đình bà Thanh (Hồng Vân). Dù tần tảo, hết lòng yêu thương các con nhưng sự quan tâm đôi khi chưa đúng cách của bà đã làm dấy lên nhiều mâu thuẫn với các con của mình.

Giấc mơ của mẹ dài 80 tập, được làm lại từ bộ phim All about my mom của Hàn Quốc, do đạo diễn Minh Chung thực hiện. Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9X, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh, Khánh Huyền... Tập 25 Giấc mơ của mẹ sẽ được phát sóng miễn phí lúc 20 giờ trên VieON, kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và 21 giờ trên kênh Vie Giải Trí vào ngày 29.8.