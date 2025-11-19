Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Diễn viên Đình Khang 'Mưa đỏ' cầu cứu vì cha mẹ mắc kẹt trong vùng lũ

Lạc Xuân
Lạc Xuân
19/11/2025 20:46 GMT+7

Diễn viên Đình Khang nghẹn ngào cho biết gia đình anh ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang mắc kẹt giữa vùng lũ. Nước lũ dâng cao đến gần mái nhà, điện bị cúp, điện thoại cha mẹ hết pin khiến anh không thể liên lạc được.

Diễn viên Đình Khang 'Mưa đỏ' cầu cứu vì cha mẹ mắc kẹt trong vùng lũ- Ảnh 1.

Đình Khang lo lắng khi quê nhà bị ngập nặng

Ảnh: FBNV

Đình Khang lo lắng vì cha mẹ đang kẹt trong mưa lũ

Trên trang cá nhân, diễn viên Đình Khang (đảm nhận vai Tú trong Mưa đỏ) gây chú ý khi chia sẻ về tình hình bão lũ tại quê nhà ở phường Quy Nhơn Bắc (thuộc TP.Quy Nhơn cũ). Khu vực nơi cha mẹ anh sinh sống nằm trong vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, nước đã dâng lên gần sát mái nhà. Nam diễn viên bày tỏ sự lo lắng cho cha mẹ ở quê và khẩn thiết tìm cách liên hệ đội cứu hộ.

Trao đổi với chúng tôi, Đình Khang cho biết từ rạng sáng, anh không thể liên lạc được với gia đình. Nam diễn viên kể, khoảng 2 giờ sáng, anh nhận được tin nhắn của gia đình, báo nhà đang bị ngập sâu, chỉ còn 2m là đến mái, điện thoại lại sắp hết pin. Sau đó, anh liên tục gọi về nhà nhưng không liên lạc được nên rất lo lắng. Chính vì thế, nam diễn viên Tết ở làng địa ngục chỉ biết cầu cứu lên mạng xã hội để cano cứu hộ.

Theo anh, từ chiều hôm trước, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh. Lúc đầu, nhà chỉ ngập nhẹ nhưng đến nửa đêm, nước lên nhanh hơn so với tưởng tượng khiến cha mẹ anh không kịp trở tay. Tầng một căn nhà chìm trong nước, đồ đạc dù đã kê cao nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Gia đình anh có dự trữ thực phẩm, nhưng khi toàn bộ tầng dưới ngập, mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn.

"Hiện tại thì tôi đã liên lạc được với gia đình, không phải cha mẹ nhưng là anh chị họ ở phía sau nhà. Hai gia đình phải lên mái nhà để nói chuyện. Tôi hy vọng tối nay nước sẽ không dâng lên nữa, nhưng ở Quy Nhơn hiện tại mưa đang rất lớn. Cha mẹ tôi đã được lực lượng cứu hộ gửi áo phao nên cũng yên tâm phần nào", Đình Khang chia sẻ.

Diễn viên Đình Khang 'Mưa đỏ' cầu cứu vì cha mẹ mắc kẹt trong vùng lũ- Ảnh 2.

Hình ảnh Đình Khang khi đảm nhận vai Tú trong Mưa đỏ

Ảnh: FBNV

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, mưa lớn kéo dài suốt đêm 18 rạng sáng 19.11 khiến tình trạng ngập lụt bao phủ toàn bộ khu vực cuối nguồn sông Hà Thanh và sông Kôn. Hàng ngàn hộ dân ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây (thuộc TP.Quy Nhơn cũ) cùng các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây… (H.Tuy Phước cũ) bị nước tràn vào nhà, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Nhiều khu vực tại Long Vân (P.Quy Nhơn Bắc), Chợ Dinh (P.Quy Nhơn Đông)… bị ngập sâu, vượt đỉnh lũ năm 2009. Nhiều nhà dân đã bị ngập sâu hơn 2 mét. Nước lên quá nhanh nhấn chìm khu dân cư, khiến người dân không kịp trở tay.

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng, các lực lượng quân đội, công an, dân quân được huy động tối đa để ưu tiên cứu người bị cô lập ở vùng trũng thấp. Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng xe thiết giáp, ca nô, xe vận tải chuyên dụng để vượt lũ cứu dân.

