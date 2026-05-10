Diễn viên Đình Tú trải lòng về cuộc sống hôn nhân với mỹ nhân VFC

Đình Tú là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía bắc với nhiều phim giờ vàng. Sau thời gian kín tiếng chuyện đời tư, nam diễn viên gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn cùng Ngọc Huyền - gương mặt trẻ được khán giả gọi là "mỹ nhân VFC".

Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng tham gia nhiều phim truyền hình phát sóng trên khung giờ vàng như Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau… Nhờ ngoại hình ngọt ngào và lối diễn tự nhiên, cô trở thành gương mặt quen thuộc của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Đình Tú và Ngọc Huyền bén duyên sau khi hợp tác trong phim Đừng nói khi yêu. Theo nam diễn viên, cả hai đến với nhau khá tự nhiên sau thời gian dài đồng hành trên phim trường.

“Có hôm tôi đưa Ngọc Huyền về tới sảnh nhà rồi mà hai đứa vẫn ngồi trong xe nói chuyện đến 2 - 3 giờ sáng. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao hồi đó tôi lại nhiều chuyện thế”, Đình Tú kể.

Sau khi kết hôn, cặp đôi hiện sống cùng gia đình nhà vợ. Đình Tú cho biết anh cảm thấy thoải mái vì được bố mẹ của Ngọc Huyền quan tâm, chăm sóc chu đáo.

"Tôi thấy cuộc sống khá thoải mái vì bố mẹ rất tâm lý và yêu thương con cái. Nhiều lúc đi làm về, tôi thấy phòng ốc lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ như có người dọn khách sạn vậy", Đình Tú hài hước chia sẻ.

Theo Đình Tú, sự thấu hiểu tính chất công việc giúp anh và Ngọc Huyền giữ được sự thoải mái trong hôn nhân Ảnh: FBNV

Dù cùng hoạt động nghệ thuật và thường xuyên có những cảnh tình cảm với bạn diễn trên màn ảnh, cả hai vẫn giữ được sự thoải mái nhờ thấu hiểu tính chất công việc của nhau.

“Hai vợ chồng hiểu đây là nghề nghiệp nên những cảnh tình cảm trên phim cũng là chuyện bình thường”, Đình Tú bày tỏ.

Đình Tú nói về quãng thời gian chật vật khi mới vào nghề

Ít ai biết trước khi có cuộc sống ổn định như hiện tại, Đình Tú từng trải qua quãng thời gian chật vật khi mới theo nghề diễn. Nam diễn viên cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, anh từng đăng ký nhiều trường liên quan đến kinh tế và kinh doanh công nghệ vì chưa xác định rõ hướng đi.

Bước ngoặt đến khi anh nhìn thấy thông tin tuyển sinh của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nơi chị gái từng theo học. Đình Tú quyết định thử sức và bất ngờ trúng tuyển.

May mắn đến khá sớm khi từ năm cuối đại học, Đình Tú đã có vai chính đầu tiên trong phim Máy bay ký sự. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết nghề diễn không phải lúc nào cũng hào nhoáng như nhiều người nghĩ.

“Có những giai đoạn rất khó khăn, tôi gần như không có tiền để ăn và đóng tiền nhà. Tôi từng nghĩ nếu cứ như thế này thì không hiểu sau này mình có lấy vợ được không”, anh trải lòng.

Đình Tú cho biết những biến cố trong cuộc sống giúp anh học cách nhìn mọi chuyện bình thản và trưởng thành hơn Ảnh: FBNV

Chính khoảng thời gian đó khiến Đình Tú thay đổi suy nghĩ về công việc. Theo anh, diễn viên hiện nay không thể chỉ sống bằng đam mê mà cần thêm công việc khác để ổn định cuộc sống. Ngoài đóng phim, nam diễn viên còn kinh doanh trực tuyến để có thêm thu nhập.

“Bây giờ thời cuộc khác rồi, tôi không chỉ làm nghề mà phải có công việc để nuôi sống bản thân. Khi yên tâm về cuộc sống thì tôi mới có thể cống hiến hết mình cho nghề”, anh bộc bạch.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Đình Tú cũng không ít lần vướng những tin đồn tình cảm hay bàn luận trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nam diễn viên chọn cách im lặng thay vì lên tiếng giải thích.

“Tôi không giải thích trong lúc mọi thứ đang ồn ào. Tôi chọn im lặng để mọi chuyện dần lắng xuống và cuộc sống nhẹ nhàng hơn”, anh chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 30, Đình Tú cho biết anh học được cách đối diện mọi chuyện bình thản hơn sau những biến cố trong công việc lẫn cuộc sống. Nam diễn viên xem các ý kiến trái chiều là động lực để thay đổi và thử sức với nhiều dạng vai mới trong tương lai.