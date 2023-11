Diễn viên đóng thế 'Báo đen' thiệt mạng cùng 3 con

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của Taraja Ramsess và 3 đứa con nhỏ IMDB

Trang tin kể trên xác nhận Taraja Ramsess và 3 người con qua đời sau vụ tai nạn xe hơi ở khu vực Atlanta, bang Georgia (Mỹ) vào đêm 31.10 vừa qua. Một sĩ quan địa phương tiết lộ ngoài nam diễn viên 41 tuổi, 3 đứa trẻ tử nạn gồm Sundari Ramsess (13 tuổi), Kisasi Ramsess (10 tuổi) và Fujibo Ramsess (khoảng 8 tuần tuổi). Cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy Ramsess đang điều khiển chiếc xe chở các con trên đường thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe đầu kéo bị hỏng ở làn đường bên trái. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và phía cảnh sát nhấn mạnh họ không có thêm thông tin gì vào lúc này.

Mẹ của Taraja Ramsess chịu cú sốc lớn khi cùng lúc mất đi con trai và 3 cháu INSTAGRAM NV

Trên trang cá nhân, bà Akili Ramsess - mẹ của Taraja Ramsess, đã chia sẻ về tai nạn thương tâm và bày tỏ nỗi mất mát mà gia đình đang phải đối diện. "Đứa con trai đẹp đẽ, đáng yêu, tài năng của tôi - Taraja, cùng hai cháu gái Sundari (13 tuổi) và Fujibo (mới sinh được 8 tuần) đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Cháu trai của tôi Kisasi (10 tuổi) đang được tích cực cứu sống. Hai cháu gái khác của tôi may mắn sống sót, trong đó bé gái 3 tuổi đang nằm viện và dần phục hồi trong tình trạng bị thương nhẹ", bà Ramsess chia sẻ. Ở bài đăng sau đó, bà cập nhật rằng Kisasi cũng đã qua đời.

Bà Akili Ramsess chia sẻ rằng bản thân vẫn chưa thể tin được mình vừa mất cùng lúc 4 người thân. Bà miêu tả con trai là người tràn đầy nhiệt huyết và yêu các con mình hơn tất cả thứ gì. Taraja Ramsess cũng được nhắc đến là người đam mê võ thuật, mô tô và tất cả những thứ liên quan đến làm phim đồng thời là một người khôi hài, sắc bén nhưng cũng ngô nghê.

Taraja Ramsess (mặc áo xanh đứng sau Scarlett Johannson) xuất hiện trong “bom tấn” Avengers: Infinity War. Ngoài vai trò đóng thế, anh còn xuất hiện trong một vài bộ phim MARVEL STUDIOS

Sự ra đi của Taraja Ramsess cũng trở thành cú sốc lớn đối với nhiều đồng nghiệp, cộng sự của anh. Đạo diễn nổi tiếng Ava DuVernay đã đăng tải một dòng trạng thái dài để tri ân người bạn thân thiết và kỷ niệm mà họ cùng trải qua trong quá trình hợp tác. Nhà làm phim 51 tuổi bày tỏ rằng Ramsess sẽ mãi là một phần của gia đình mà họ gắn bó qua công việc đồng thời bộc bạch: "Cậu ấy đã rời bỏ chúng tôi mãi mãi theo cách khiến trái tim của tất cả những ai biết cậu ấy vỡ thành hàng triệu mảnh".

Taraja Ramsess là một diễn viên đóng thế nổi tiếng ở Hollywood. Anh bắt đầu sự nghiệp với công việc thiết kế bối cảnh trong các bộ phim và từng làm việc trong các tác phẩm: Due Date, Fast Five, Lawless, The Hunger Games: Catching Fire, Furious 7, The Vampire Diaries, The Walking Dead, Constantine… Ramsess bắt đầu đóng thế từ khoảng 10 năm trước, góp phần làm nên thành công của nhiều "bom tấn": Black Panther, Avengers: Infinity War, What Men Want, Avengers: Endgame, The Suicide Squad, Black Adam… Sau khi Taraja Ramsess qua đời, một trang GofundMe đã được lập ra để quyên góp hỗ trợ gia đình nam diễn viên.