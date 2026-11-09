Diễn viên Gia Bảo tiết lộ cuộc sống kín tiếng sau ánh đèn sân khấu

Dù là “con nhà nòi” nhưng Gia Bảo từng đối diện với không ít khó khăn khi theo đuổi nghệ thuật, từng trải qua nhiều công việc khác nhau như nhắc tuồng, đóng quần chúng… Song sau quãng thời gian miệt mài đó, điều giữ anh ở lại với nghề chính là niềm đam mê dành cho nghệ thuật. “Như ông nội Bảo Quốc từng nói với tôi rằng mình phải yêu nghề dữ lắm thì mới làm được”, anh chia sẻ.

Gia Bảo luôn cố gắng làm tốt mỗi khi có cơ hội đứng trên sân khấu Ảnh: BTC L.R

Bù lại, Gia Bảo thấy mình may mắn khi nghề diễn giúp bản thân có cuộc sống ổn định ở hiện tại. Không livestream bán hàng, không làm nghề tay trái… nam diễn viên chia sẻ bản thân vẫn sống nhờ vào đồng lương từ công việc tại sân khấu.

“Nhiều người cứ nói làm sân khấu rất nghèo. Nhưng ngoài làm diễn viên, tôi còn viết kịch bản, làm đạo diễn… Thật ra lương sân khấu không cao, nhưng có thể nuôi sống bản thân tôi. Bây giờ tôi đã có nhà, có xe, đối với tôi như vậy là đủ rồi. Mình làm những gì bản thân muốn”, cháu nội Bảo Quốc cho hay.

Ở hiện tại, sức khỏe cũng là điều Gia Bảo quan tâm. Theo nam diễn viên, công việc biểu diễn ở sân khấu kịch chủ yếu rơi vào 3 ngày cuối tuần. Do đó, anh dành thời gian những ngày đầu tuần để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Gia Bảo chia sẻ: “Đương nhiên mình cũng sẽ làm việc khác nhưng quan trọng là mình phải dưỡng. Vì đôi khi tôi đóng vai giả gái, mang giày cao gót 8 tiếng đồng hồ thì phải đi trị liệu để có sức làm cho tốt”.

Quan niệm làm nghề của diễn viên Gia Bảo

Cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc quan niệm mỗi suất diễn là cơ hội để người nghệ sĩ đến gần với công chúng. Do đó, anh không để bản thân đổ lỗi cho vấn đề sức khỏe mà có phần thể hiện không tốt trên sân khấu. Đây cũng là điều Gia Bảo học được từ các bậc tiền bối trong quá trình làm nghề.

Gia Bảo trân trọng những lời dạy từ các bậc tiền bối khi làm nghề Ảnh: T.A

Gia Bảo nhớ thời điểm vì tất bật tham gia các gameshow mà khi trở về sân khấu, anh làm không tốt như mọi khi khiến tiền bối trách móc. Anh kể lại: “Cảnh đó chú ấy sẽ tát tôi một cái, nhưng chú ấy đánh rất đau. Sau đó chú mới nói rằng đánh để tôi tỉnh. Vì khán giả không phải suất nào cũng đi. Vô tình suất đó mình làm không tốt, người ta sẽ cho rằng mình diễn dở. Đó là những điều mà thế hệ đi trước đã dạy, nên tôi chọn cách ghi nhớ”.

Một ngày không đi diễn, Gia Bảo dành thời gian nghỉ ngơi, tập luyện thể dục, nấu ăn và thư giãn thông qua việc xem phim. Nam diễn viên cho biết dù không hoạt động nhiều ở lĩnh vực điện ảnh nhưng anh thường dành thời gian ủng hộ các tác phẩm ra rạp. Nói thêm về điều này, Gia Bảo thừa nhận: “Mình xem để học hỏi. Và bất cứ sân khấu nào có vở kịch mới, nếu không trùng lịch diễn tôi cũng dành thời gian đi xem”.

Miệt mài với sân khấu, Gia Bảo cũng có những trăn trở cho tình hình chung và những thách thức mà người làm trong lĩnh vực này phải trải qua. Theo anh, ở hiện tại, để tìm một kịch bản hay, đáp ứng những gì khán giả cần là một bài toán khó.

Khi được hỏi có tiếc nuối khi không theo cải lương như truyền thống của gia đình, Gia Bảo thừa nhận bản thân không có làn hơi “trời phú”, trong khi đây là điều cần có khi muốn phát triển ở lĩnh vực này. Dù vậy nam diễn viên vui khi cũng từng có cơ hội góp mặt trong những vở diễn về đề tài cải lương và được nhiều khán giả yêu thương, ủng hộ.