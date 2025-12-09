Diễn viên hài Park Na Rae tạm dừng hoạt động sau khi bị tố lạm quyền

Ngày 8.12, Park Na Rae đã chia sẻ một tâm thư dài thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức của mình. Đây là động thái đầu tiên của nữ MC sinh năm 1985 sau khi liên tiếp bị tố cáo bắt nạt tại nơi làm việc, gây thương thích, nhận hộ thuốc kê đơn và nợ tiền.

Tạm dừng hoạt động sau khi sự việc được điều tra làm rõ

Cụ thể, cô viết: "Vào đầu tháng 11, hai quản lý cũ của tôi, những người tôi từng làm việc cùng một cách thân thiết như gia đình đã đột ngột nghỉ việc. Kể từ đó, chúng tôi không có cơ hội trực tiếp trò chuyện với nhau dẫn đến những hiểu lầm và căng thẳng chưa được giải quyết. Với sự giúp đỡ của nhiều người, cuối cùng ngày hôm qua tôi đã có thể gặp và nói chuyện với cả hai quản lý cũ. Chúng tôi đã tháo gỡ được những hiểu lầm và làm rõ các vấn đề giữa nhau nhưng tôi vẫn cho rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ những thiếu sót của bản thân và hiện tôi đang nghiêm túc tự kiểm điểm.

Park Na Rae là một diễn viên hài và MC có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc Ảnh: Instagram wooju1025

Là một diễn viên hài với công việc mang lại tiếng cười và niềm vui, tôi không thể tiếp tục xuất hiện trên các chương trình khi biết rằng mình có thể gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc khiến chương trình và các đồng nghiệp cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, tôi đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động phát sóng cho đến khi mọi việc được sắp xếp và giải quyết một cách trọn vẹn.

Đối với tất cả những ai đã tin tưởng và ủng hộ tôi cho đến hôm nay, tôi xin cúi đầu và gửi lời xin lỗi chân thành nhất".

Sự việc gây ầm ĩ làng giải trí xứ Hàn bắt đầu từ ngày 3.12, các cựu quản lý của Park Na Rae đã đệ đơn lên Tòa án quận Tây Seoul (Hàn Quốc) để yêu cầu tạm kê biên tài sản của nữ nghệ sĩ hài, đồng thời cho biết họ sẽ sớm tiến hành khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại trị giá khoảng 100 triệu won liên quan đến những tổn thất trong thời gian làm việc.

Các quản lý cũ đang yêu cầu bồi thường 100 triệu won cho tổn thất vì bị nữ danh hài lạm dụng trong thời gian làm việc Ảnh: Kbizoom

Họ cáo buộc Park Na Rae có hành vi bắt nạt tại nơi làm việc, gây thương tích, yêu cầu kê đơn thuốc hộ, cùng nhiều khoản chi phí sản xuất bị chậm hoặc chưa thanh toán. Được biết, phía quản lý đã nộp thêm các tài liệu bổ sung để chứng minh sai phạm của Park Na Rae.

Theo lời họ, Park Na Rae đã lạm dụng quyền lực trong đời sống cá nhân: bắt quản lý chạy việc vặt, mua đồ nhậu, dọn bàn tiệc, ép tham gia các buổi nhậu và yêu cầu luôn trong trạng thái "sẵn sàng 24 giờ". Cô thậm chí giao cả việc gia đình, biến họ thành người giúp việc bất đắc dĩ.

Một quản lý cho biết mình bị Park Na Rae mắng nhiếc vì không uống rượu, thậm chí còn bị thương do ly rượu cô ném trúng trong lúc tức giận. Ngoài ra, họ phải lo cả các việc cá nhân liên quan đến y tế như đặt lịch khám bệnh hay lấy thuốc hộ.

Về vấn đề tài chính, Park Na Rae bị tố trì hoãn hoặc bỏ sót nhiều khoản chi. Các quản lý nói: "Ngay cả chi phí tạm ứng cho công việc cũng không được hoàn trả đầy đủ. Có lần cả tiền mua nguyên liệu nấu nướng, tiền mua rượu đều không được thanh toán".

Không chịu nổi cách đối xử này, họ quyết định nghỉ việc. Nhưng khi yêu cầu công ty thanh toán các khoản còn lại, họ chỉ nhận được lời đe dọa: "Chúng tôi sẽ kiện các bạn vì phỉ báng và làm giả tài liệu".

Giải thích lý do nộp đơn tạm kê biên, họ cho biết: "Park Na Rae không thừa nhận sai phạm. Khi bước vào vụ kiện bồi thường, khả năng cô ấy tẩu tán hoặc che giấu tài sản là rất cao. Do đó, chúng tôi buộc phải yêu cầu kê biên trước".