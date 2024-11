Diễn viên Hàn ly hôn, sự nghiệp sa sút sau khi đóng cảnh 'nóng'

Jang Ga Hyun và chồng cũ Jo Sung Min có cuộc ly hôn gây bàn tán ẢNH: INSTAGRAM NV

Jang Ga Hyun kết hôn với ca sĩ Jo Sung Min vào năm 2000, cặp đôi có hai con chung trước khi ly hôn hồi 2020. Năm 2022, hai người cùng xuất hiện trong chương trình We Got Divorced (dành cho những cặp vợ chồng đã ly hôn) rồi công khai hàng loạt những vấn đề trong cuộc hôn nhân cũng như giải quyết những khúc mắc với nhau.

Theo Koreaboo hôm 10.11, cuộc hôn nhân của Jang Ga Hyun lại trở thành chủ đề gây chú ý khi cô vừa chia sẻ những góc khuất trong một chương trình của đài MBN phát sóng cách đây ít ngày. Tại đây, nữ diễn viên 7X cho biết thời gian chung sống với Jo Sung Min, cô phải chịu đựng sự can thiệp quá mức từ chồng cũ đối với công việc diễn xuất của mình. Theo lời nữ diễn viên 47 tuổi, nam ca sĩ họ Jo chưa bao giờ ủng hộ hay tôn trọng công việc diễn xuất của cô.

Nữ diễn viên 47 tuổi kể chuyện bị chồng cũ quấy rối vì đóng cảnh "nóng" ẢNH: MBN

Khi cô nhận được lời mời tham gia bộ phim How To Live In This World (2019), ban đầu Jo Sung Min động viên, ủng hộ dự án mới của vợ. Tuy nhiên, khi biết cô quay cảnh "nóng" trong phim, nam nghệ sĩ đã liên tục quấy rối bằng những câu hỏi chi tiết, nhạy cảm.

"Lúc đó, tôi nhận được lời mời tham gia một bộ phim. Sau khi nhận được kịch bản, tôi nói với chồng cũ (khi ấy vẫn chưa ly hôn) rằng tôi thực sự muốn quay lại đóng phim và vai diễn này thực sự có thể mở ra cánh cửa mới cho tôi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn đảm nhận vai diễn này. Anh ấy đồng ý và động viên tôi. Vì vậy, tôi đã chấp nhận vai diễn và bắt đầu quay phim", cô kể.

Nữ diễn viên tiếp tục: "Vai diễn của tôi có một cảnh 'nóng'. Anh ta thường hỏi tôi những câu như: 'hôm nay em làm phần nào' hoặc 'em rên rỉ thế nào trên phim trường' hay những câu đại loại như thế. Thật căng thẳng khi phải nói chuyện với anh ta về điều đó".

Jang Ga Hyun trong bộ phim hồi 2019 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hồi 2022, Jang Ga Hyun cũng từng đối chất với chồng cũ về vấn đề này trong chương trình We Got Divorced. Nữ diễn viên chia sẻ chính thái độ của Jo Sung Min về việc cô đóng cảnh "nóng" khiến cô mệt mỏi với cuộc hôn nhân và cuối cùng quyết định buông tay.

Sao phim Marriage Clinic: Love And War nói với chồng cũ: "Tôi nghĩ bộ phim đó là giọt nước tràn ly đối với mình. Tôi đã lầm tưởng rằng anh ổn với việc tôi tham gia bộ phim đó nhưng tôi nhận ra rằng anh không kiểm soát được còn tôi cũng không thể kiềm chế cơn giận của mình đối với anh. Đó là công việc của tôi, là những gì tôi làm nhưng tôi cảm thấy như anh đang chế giễu và quấy rối tôi vì điều đó. Chính những thứ đó khiến tôi mệt mỏi".

Jo Sung Min đáp lại: "Tôi hiểu. Tôi từng ghét rất nhiều thứ đi kèm với công việc của cô, chẳng hạn như việc cô phải khoe da thịt. Ngay cả cảnh cô mặc đồ bơi, tôi cũng cực kỳ nhạy cảm về điều đó".

Sau đó, người đẹp 7X không kìm được nước mắt nói với chồng cũ: "Chính anh là người đã đồng ý cho tôi đóng bộ phim đó. Và tôi nghĩ rằng, sau gần 20 năm kết hôn, anh thực sự sẽ đồng ý. Khi ấy anh nói với tôi: 'Làm đi nếu em thực sự muốn làm'. Vì vậy, tôi đã làm nó. Nhưng rõ ràng là anh không đồng ý. Tôi phải làm gì đây? Tôi đã nhận vai và bắt đầu quay phim rồi". Cô nói thêm: "Tôi đã bị căng thẳng trong suốt khoảng thời gian quay phim. Bất cứ khi nào anh hỏi tôi đóng những cảnh nào hay khi anh hỏi tôi có rên rỉ trên phim trường không. Tôi thực sự cảm thấy bị quấy rối".

Trong chương trình hồi 2022, Jang Ga Hyun bật khóc khi nói chuyện với chồng cũ về lý do ly hôn ẢNH: TV CHOSUN

Jang Ga Hyun chia sẻ sau bộ phim How To Live In This World, sau vụ ly hôn không êm đềm của hai người và sau những gì diễn ra trong chương trình We Got Divorced (với những chi tiết công khai về chuyện đổ vỡ), sự nghiệp của cô tuột dốc. Theo lời của nữ diễn viên 47 tuổi, cô không nhận được bất kỳ dự án truyền hình, điện ảnh nào từ năm 2022, lâm cảnh nợ nần chồng chất vì kinh doanh thua lỗ. Cựu người mẫu cho biết cô và chồng cũ đã đồng ý xuất hiện trong chương trình We Got Divorced vì tiền. Sau khi chương trình phát sóng, nữ nghệ sĩ nhận về nhiều bình luận tiêu cực, ý kiến trái chiều và cô đã không nói chuyện với chồng cũ kể từ đó.

Jang Ga Hyun sinh năm 1977, cô ra mắt lúc 20 tuổi với vai trò người mẫu sau đó chuyển hướng sang đóng phim. Nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều tác phẩm: The Quiet Family, Extra, If the Sun rises in the West, Marriage Clinic: Love And War, 2424, Ký sự thanh xuân, Cuộc chiến giày gót nhọn…