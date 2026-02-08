Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Hoàng Phúc tiết lộ hôn nhân với vợ kém 12 tuổi

Thạch Anh
Thạch Anh
08/02/2026 15:00 GMT+7

Vào dịp cuối tuần, diễn viên Hoàng Phúc hâm nóng tình yêu cùng người bạn đời là Uyên Phương với buổi ra mắt một dự án phim điện ảnh. Vợ chồng "ông trùm vai phản diện" mặc trang phục đồng điệu, không ngại thể hiện tình cảm trước truyền thông.

Diễn viên Hoàng Phúc tiết lộ hôn nhân với vợ kém 12 tuổi- Ảnh 1.

Hoàng Phúc và vợ doanh nhân tình cảm tại sự kiện ra mắt phim Báu vật trời cho

Ảnh: Duy England

Đây cũng là dịp hiếm hoi cả hai vợ chồng cùng có mặt tại sự kiện. Hoàng Phúc cho biết ngoài việc kinh doanh, cả hai còn phải chăm sóc 3 đứa con nhỏ gồm 1 gái, 2 trai. Cuối năm công việc bận rộn, khi thấy người bạn đời thường xuyên ngồi trên máy tính, anh muốn ngỏ ý cùng cô “hâm nóng tình cảm”. Nhân dịp được đạo diễn phim Bẫy rồng gửi thiệp mời ra mắt phim mới, Hoàng Phúc đã rủ Uyên Phương đi xem giải trí và ủng hộ đồng nghiệp.

Ông trùm phim Bụi đời chợ lớn thu hút sự chú ý từ khán giả khi sánh đôi cùng bà xã Uyên Phương trong buổi ra mắt. Họ gặp từng đồng nghiệp thăm hỏi và chúc mừng những diễn viên tham gia trong dự án này.

Lần hiếm hoi xuất hiện, Hoàng Phúc ghi điểm khi giữ được vẻ ngoài phong độ. Đây cũng là lần hiếm hoi anh sánh bước cùng vợ kém 12 tuổi tại các sự kiện giải trí. Trước đó, Hoàng Phúc được biết đến là diễn viên quen thuộc của dòng phim thị trường thập niên 1990. Nổi tiếng cùng thời với Lê Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh... anh ghi dấu tên tuổi với loạt vai diễn phản diện trong Bẫy rồng, Lệnh xóa sổ, Chung cư ma và phim gần nhất là Cải mả.

Diễn viên Hoàng Phúc tiết lộ hôn nhân với vợ kém 12 tuổi- Ảnh 2.

Hoàng Phúc hào hứng khi có dịp hội ngộ những đồng nghiệp thân thiết tại sự kiện

Ảnh: Duy England

Sau mấy chục năm làm nghề, Hoàng Phúc vẫn giữ được “lửa” đam mê nhưng “cháy lặng lẽ”. Nam diễn viên khẳng định nếu gặp được kịch bản hay và phù hợp với bản thân, anh sẵn sàng thử sức. Nói về nguyên tắc nhận vai diễn, sao nam mong muốn tìm thấy sự mới mẻ, khi nhân vật có màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đây. Anh nhấn mạnh bản thân làm nghề ở hiện tại không vì danh tiếng mà vì mong muốn được cống hiến.

Bí quyết hôn nhân của Hoàng Phúc

Hoàng Phúc kết hôn với doanh nhân Nguyễn Uyên Phương - người kém anh 12 tuổi năm 2015. Sau 10 năm chung sống, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng (biệt danh Happy) 7 tuổi, đã vào lớp 2. Cuối năm 2019, "trùm phản diện" và vợ đón thêm cặp song sinh, với tên gọi thân mật Ronaldo và Messi. Các con bước vào lứa tuổi ham học hỏi, có nhiều thay đổi so với thời nhỏ nên vợ chồng Hoàng Phúc cũng luôn theo sát từng cột mốc trưởng thành của con.

Về tổ ấm hôn nhân, Hoàng Phúc cho rằng sự tôn trọng lẫn nhau và học cách lắng nghe là bí quyết giúp cả hai duy trì được hạnh phúc. Nam diễn viên cũng không ngại dành những lời khen ngợi hay thỉnh thoảng cùng người bạn đời xuất hiện trước truyền thông. Ngoài diễn xuất, Hoàng Phúc cũng hỗ trợ vợ trong việc kinh doanh. Anh nhấn mạnh: “Tôi và vợ chia sẻ mọi thứ, không ai đặt nặng vấn đề tiền bạc”.

