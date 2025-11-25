Diễn viên 'hoạt động lâu năm nhất Hàn Quốc' Lee Soon Jae qua đời

Theo Chosun Daily, rạng sáng 25.11, diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đã qua đời. Phía gia đình cố nghệ sĩ đã chính thức xác nhận tin buồn này, khép lại hành trình cống hiến phi thường của một huyền thoại màn ảnh. Sự vắng bóng của người ‘ông nội quốc dân’ đáng kính là một mất mát không thể bù đắp đối với nền nghệ thuật Hàn Quốc.

Gia đình của nam diễn viên Lee Soon Jae xác nhận ông đã qua đời, thọ 91 tuổi ẢNH: DISPATCH

Lee Soon Jae: Từ diễn viên đầu tiên đến huyền thoại trong làng điện ảnh

Sinh năm 1934 tại Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong (nay thuộc Triều Tiên), Lee Soon Jae theo ông bà chuyển đến Seoul sinh sống từ năm lên 4 tuổi. Xuất thân là sinh viên Khoa Triết học tại Đại học Quốc gia Seoul, niềm đam mê diễn xuất của ông được nhen nhóm qua những thước phim điện ảnh và cảm hứng từ Laurence Olivier trong Hamlet.

Sự nghiệp của ông bắt đầu từ sân khấu kịch năm 1956. Đến năm 1960, ông chính thức ra mắt với tư cách là thành viên thuộc lứa diễn viên tuyển chọn công khai đầu tiên của đài KBS. Sau đó, ông gia nhập TBC vào năm 1965 và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ suốt hơn nửa thế kỷ.

Không chỉ là một diễn viên tài năng, ông còn là một nhà lãnh đạo uy tín trong ngành ẢNH: CHOSUN DAILY

Không chỉ là một diễn viên tài năng, ông còn là một nhà lãnh đạo uy tín trong ngành. Trong thập niên 1970 và 1980, Lee Soon Jae đã giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc trong 3 nhiệm kỳ.

Sự nghiệp của Lee Soon Jae là một hành trình lao động không mệt mỏi với hơn 140 tác phẩm truyền hình, bao gồm các bộ phim kinh điển như What is Love , Thần y Hur Jun, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể. Đỉnh cao là bộ phim What is Love (1991), nơi vai diễn người cha gia trưởng của ông đã góp phần tạo nên mức rating kỷ lục 65%.

Sự nghiệp của Lee Soon Jae là một hành trình lao động không mệt mỏi với hơn 140 tác phẩm truyền hình ẢNH: THE KOREA TIMES

Bước sang tuổi 70, Lee Soon Jae đã có màn lột xác ngoạn mục khi thử sức với dòng phim sitcom. Vai diễn trong Gia đình là số 1 (High Kick! - 2006) và Gia đình là số 1 - phần 2 (2009) đã mang về cho ông biệt danh ‘Yadong Soon Jae’ cùng với lượng người hâm mộ trẻ tuổi đông đảo.

Dấu ấn chính trường và những ngày cuối đời

Bên cạnh nghệ thuật, Lee Soon Jae từng dấn thân vào chính trường. Ông đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 14 vào năm 1992 dưới tư cách ứng viên của đảng Dân chủ và từng giữ các chức vụ quan trọng như phát ngôn viên đảng.

Dù tuổi cao, ông vẫn miệt mài cống hiến và giữ kỷ lục là nam diễn viên lớn tuổi nhất còn hoạt động tại Hàn Quốc tính đến năm ngoái. Ông vẫn tham gia giảng dạy và đóng kịch cho đến khi sức khỏe chuyển biến xấu.

Dù tuổi cao, ông vẫn miệt mài cống hiến và giữ kỷ lục là nam diễn viên lớn tuổi nhất còn hoạt động tại Hàn Quốc Ảnh: SBS

Những lo ngại về sức khỏe của ông đã xuất hiện từ cuối năm ngoái. Hồi tháng 4.2025, ông đã không thể tham dự Lễ trao giải PD Hàn Quốc và đến tháng 10 thì buộc phải hủy bỏ hoàn toàn lịch trình biểu diễn sân khấu để tập trung tịnh dưỡng.

Sự ra đi của Lee Soon Jae không chỉ là mất mát của một gia đình mà còn là sự khuất bóng của một ngôi sao lớn, người đã dành trọn cuộc đời để cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc.