Chia sẻ với Thanh Niên, Huỳnh Hồng Loan cho biết cô vui và bất ngờ khi biết mình góp mặt trong top 5. Với nữ diễn viên, đây không chỉ là một vị trí trong bảng đề cử mà còn là tình cảm, sự yêu thương của khán giả dành cho mình.

Huỳnh Hồng Loan bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận, yêu thương của khán giả dành cho vai diễn trong Nợ đời vay trả Ảnh: NVCC

Người đẹp 9X cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho nhân vật Ngọc Trâm, từ cách xây dựng tâm lý đến lời thoại, cử chỉ. Vì vậy, việc vai diễn được khán giả nhớ đến là điều khiến nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc. “Tôi đã dành nhiều tình cảm cho vai diễn này. Khi thấy khán giả yêu thương và nhớ đến, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều rất xứng đáng”, Huỳnh Hồng Loan nói.

Quan điểm làm nghề của Huỳnh Hồng Loan

Nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết tình cảm của khán giả là động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề. Thời gian tới, cô mong muốn được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, đặc biệt là những vai có chiều sâu tâm lý, nhiều biến chuyển nội tâm hoặc hình tượng khác biệt so với những gì khán giả từng thấy.

“Loan không muốn mình bị giới hạn trong một kiểu nhân vật nhất định. Loan hy vọng qua từng bộ phim, khán giả sẽ nhìn thấy sự trưởng thành, thay đổi và những màu sắc mới trong diễn xuất của mình”, cô bày tỏ.

Nhan sắc ngọt ngào của diễn viên Huỳnh Hồng Loan Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về nguyên tắc nhận vai, Huỳnh Hồng Loan cho biết điều cô tâm đắc nhất là câu chuyện và nhân vật. Đặc biệt, khi làm việc với những đạo diễn từng cộng tác trước đó, dù có sự thấu hiểu nhất định song người đẹp 9X không muốn vì sự quen biết mà dễ dãi hơn với lựa chọn của chính mình.