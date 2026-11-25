Chia sẻ với Thanh Niên, Huỳnh Hồng Loan cho biết cô vui và bất ngờ khi biết mình góp mặt trong top 5. Với nữ diễn viên, đây không chỉ là một vị trí trong bảng đề cử mà còn là tình cảm, sự yêu thương của khán giả dành cho mình.
Người đẹp 9X cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho nhân vật Ngọc Trâm, từ cách xây dựng tâm lý đến lời thoại, cử chỉ. Vì vậy, việc vai diễn được khán giả nhớ đến là điều khiến nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc. “Tôi đã dành nhiều tình cảm cho vai diễn này. Khi thấy khán giả yêu thương và nhớ đến, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều rất xứng đáng”, Huỳnh Hồng Loan nói.
Quan điểm làm nghề của Huỳnh Hồng Loan
Nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết tình cảm của khán giả là động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề. Thời gian tới, cô mong muốn được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, đặc biệt là những vai có chiều sâu tâm lý, nhiều biến chuyển nội tâm hoặc hình tượng khác biệt so với những gì khán giả từng thấy.
“Loan không muốn mình bị giới hạn trong một kiểu nhân vật nhất định. Loan hy vọng qua từng bộ phim, khán giả sẽ nhìn thấy sự trưởng thành, thay đổi và những màu sắc mới trong diễn xuất của mình”, cô bày tỏ.
Khi được hỏi về nguyên tắc nhận vai, Huỳnh Hồng Loan cho biết điều cô tâm đắc nhất là câu chuyện và nhân vật. Đặc biệt, khi làm việc với những đạo diễn từng cộng tác trước đó, dù có sự thấu hiểu nhất định song người đẹp 9X không muốn vì sự quen biết mà dễ dãi hơn với lựa chọn của chính mình.
“Tôi sẽ tìm hiểu xem nhân vật lần này có gì mới, có cho mình cơ hội được khám phá một khía cạnh khác hay không. Vì mỗi vai diễn đối với tôi đều là một lần mình bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách bản thân”, người đẹp bày tỏ quan điểm.
Đối với Huỳnh Hồng Loan, khi nhận một vai diễn, điều cô lo lắng nhất là việc lặp lại hình ảnh cũ. Theo cô, khi hoạt động nghệ thuật, việc làm mới chính mình là điều cần thiết. “Sau cùng, tôi vẫn muốn mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, khán giả nhìn thấy một Huỳnh Hồng Loan khác đi một chút, chứ không phải một nhân vật được thay tên từ vai cũ”, người đẹp cho hay.
Đồng thời, Huỳnh Hồng Loan cho rằng mỗi nhân vật đều có một cuộc đời, một hoàn cảnh và một tâm lý khác nhau. “Loan thường bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhân vật thật kỹ, từ cách nói chuyện, hành động, suy nghĩ cho đến những tổn thương bên trong. Có khi chỉ cần thay đổi một chút về cách nhìn, cách thể hiện cảm xúc hoặc cách mình xây dựng tâm lý nhân vật thì đã tạo nên một con người hoàn toàn khác”, cô nói thêm về quan điểm làm nghề.
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