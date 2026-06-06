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Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Kim Thư lần hiếm hoi lộ diện, nhan sắc tuổi U.50 gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
06/06/2026 11:08 GMT+7

Xuất hiện tại sân pickleball để cổ vũ các đồng nghiệp thi đấu, diễn viên Kim Thư gây chú ý với kiểu tóc ngắn giúp tôn vẻ trẻ trung.

Ngày 5.6, giải pickleball Lavender Icon Open 2026 do Lý Thùy Chang, vợ diễn viên Chi Bảo tổ chức diễn ra có sự tham gia của hơn 140 vận động viên cùng đông đảo sao Việt. Bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn ở các nội dung chuyên môn, sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như diễn viên Kim Thư, ca sĩ Bảo Thy, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Minh Hằng, người mẫu Đồng Ánh Quỳnh,... thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Kim Thư đến ủng hộ dàn sao tranh tài

Bên cạnh màn tranh tài của dàn người đẹp Việt, sự xuất hiện của Kim Thư gây chú ý. Có mặt để cổ vũ tinh thần cho các đồng nghiệp, diễn viên 7X diện trang phục giản dị, gây ấn tượng bởi kiểu tóc ngắn khác lạ. Dù vậy, nữ nghệ sĩ được nhận xét vẫn giữ vẻ trẻ trung, rạng rỡ sau những thăng trầm trong cuộc sống.

Kim Thư xuất hiện rạng rỡ trên sân pickleball, ủng hộ các đồng nghiệp tranh tài

Ảnh: BTC cung cấp

Những năm gần đây, Kim Thư không hoạt động showbiz sôi nổi. Thay vào đó, cô lui về tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và chăm sóc các con. Dù bận rộn với công việc nhưng vì có mối quan hệ thân thiết với Lý Thùy Chang nên sao phim Hồn Trương Ba da hàng thịt vẫn sắp xếp thời gian để ủng hộ các dự án của Lý Thùy Chang.

Bảo Thy chọn trang phục năng động khi xuất hiện trên sân tranh tài. Thời gian qua, giọng ca Công chúa bong bóng tập trung cho vai trò làm mẹ, làm vợ. Thỉnh thoảng, cô trở lại với các dự án nghệ thuật, gây ấn tượng vì sắc vóc trẻ trung

Ảnh: BTC cung cấp

Minh Hằng khoe vóc dáng săn chắc khi tham gia thi đấu. Thời gian qua, nữ ca sĩ - diễn viên cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Cô tích cực tham gia các hoạt động thể thao để duy trì sức khỏe, giữ dáng

Ảnh: BTC cung cấp

Trên sân tập, Lý Thùy Chang chọn trang phục đơn giản nhưng trẻ trung, năng động. Bà xã diễn viên Chi Bảo nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhờ tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Tổ ấm viên mãn của nữ CEO cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: BTC cung cấp

Trở về sau hành trình "chinh chiến" tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phiên bản All stars, Hương Giang trở lại với các dự án nghệ thuật và dành thời gian cho hoạt động thể thao. Nhan sắc rạng rỡ của nàng hậu trên sân đấu khiến nhiều người phải xuýt xoa

Ảnh: BTC cung cấp

Anh Thơ - vợ siêu mẫu Bình Minh rạng rỡ trên sân pickleball. Cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt

Ảnh: BTC cung cấp

Đồng Ánh Quỳnh thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa. Nữ diễn viên hiện là một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Việt

Ảnh: BTC cung cấp

Người mẫu Lê Thúy và diễn viên Khương Lê (ngoài cùng bên phải) xuất sắc giành hạng nhất nội dung Nghệ sĩ & KOLs Series A sau nhiều trận đấu kịch tính

Ảnh: BTC cung cấp

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