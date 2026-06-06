Diễn viên Kim Thư lần hiếm hoi lộ diện, nhan sắc tuổi U.50 gây chú ý

Xuất hiện tại sân pickleball để cổ vũ các đồng nghiệp thi đấu, diễn viên Kim Thư gây chú ý với kiểu tóc ngắn giúp tôn vẻ trẻ trung.
Ngày 5.6, giải pickleball Lavender Icon Open 2026 do Lý Thùy Chang, vợ diễn viên Chi Bảo tổ chức diễn ra có sự tham gia của hơn 140 vận động viên cùng đông đảo sao Việt. Bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn ở các nội dung chuyên môn, sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như diễn viên Kim Thư, ca sĩ Bảo Thy, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Minh Hằng, người mẫu Đồng Ánh Quỳnh,... thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Kim Thư đến ủng hộ dàn sao tranh tài
Bên cạnh màn tranh tài của dàn người đẹp Việt, sự xuất hiện của Kim Thư gây chú ý. Có mặt để cổ vũ tinh thần cho các đồng nghiệp, diễn viên 7X diện trang phục giản dị, gây ấn tượng bởi kiểu tóc ngắn khác lạ. Dù vậy, nữ nghệ sĩ được nhận xét vẫn giữ vẻ trẻ trung, rạng rỡ sau những thăng trầm trong cuộc sống.
Những năm gần đây, Kim Thư không hoạt động showbiz sôi nổi. Thay vào đó, cô lui về tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và chăm sóc các con. Dù bận rộn với công việc nhưng vì có mối quan hệ thân thiết với Lý Thùy Chang nên sao phim Hồn Trương Ba da hàng thịt vẫn sắp xếp thời gian để ủng hộ các dự án của Lý Thùy Chang.
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