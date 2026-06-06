Diễn viên Lê Giang đính chính

Những ngày qua, vụ việc giữa đơn vị thực hiện phần mỹ thuật cho MV Come my way của Sơn Tùng và nghệ sĩ thị giác Lê Giang được nhiều người quan tâm. Thời điểm này, cư dân mạng bàn tán sôi nổi về vụ việc. Song cũng có nhiều người dùng tràn vào trang cá nhân của diễn viên hài Lê Giang để lại bình luận trái chiều vì hiểu lầm cô có liên quan đến ồn ào này. Chính điều đó khiến diễn viên Nhà bà Nữ phải lên tiếng làm rõ.

Lê Giang "than thở" vì bị hiểu lầm liên quan đến vụ MV mới của ca sĩ Sơn Tùng M-TP Ảnh: Chụp màn hình phim Bố già

Phản hồi của diễn viên Lê Giang

Trong livestream trên nền tảng TikTok, diễn viên Lê Giang “than trời” vì vô tình vướng phải những ồn ào không đáng có. Nữ nghệ sĩ cho biết đây chỉ là trường hợp “tên trùng tên”, đồng thời khẳng định bản thân không liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao những ngày qua. “Khổ thật sự luôn. Tôi rất thương Sơn Tùng M-TP, rất thích nghe nhạc vì bạn ấy rất giỏi”, cô giải thích.

Nữ diễn viên 7X nói thêm trước đây, cô từng có cơ hội hợp tác với giọng ca Lạc trôi trong một dự án quảng cáo nên có nhiều ấn tượng tốt đối với đàn em trong nghề không chỉ bởi ngoại hình mà còn vì tính cách. “Lúc đó tôi còn nghe nói chụp ảnh cùng Sơn Tùng M-TP cũng khó nên tôi có ngỏ ý chụp hình chung”, diễn viên 7X chia sẻ thêm.

Thời gian qua, những ồn ào xoay quanh sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP được nhiều người quan tâm Ảnh: NVCC

Lê Giang cho biết thêm những ngày qua, cô bị một số cư dân mạng để lại những ý kiến tiêu cực, trong khi bản thân chưa hiểu lý do vì sao. Sau khi tìm hiểu, nữ diễn viên nhận ra đây là trường hợp trùng tên nên chọn đính chính. “Tôi không dám đụng chạm, nói gì đến ai đâu. Tôi cứ vui vẻ, mạnh khỏe mà sống thôi. Mọi người thương tôi là tôi vui rồi. Cũng có nhiều người cũng biết đó không phải tôi”, cô bày tỏ.

Trong cuộc trò chuyện, Lê Giang nói thêm một số khán giả vì không hiểu câu chuyện nên cứ nghĩ là cô. Chính điều đó khiến họ tràn vào để lại những bình luận tiêu cực dành cho nữ diễn viên. Trước sự cố này, sao phim Nhà bà Nữ chia sẻ: “Mọi người cứ chửi tôi hoài, tội nghiệp cho tôi quá. Mọi người hãy lên nói giúp tôi, đây chỉ là hiểu lầm thôi”.

Cuối năm 2025, nghệ sĩ Lê Giang từng chia sẻ về việc bị thoát vị đĩa đệm, đau lan xuống thần kinh tọa khiến chân tê buốt, yếu dần. Tình trạng bệnh kéo dài không chỉ gây đau mà còn khiến cơ chân có dấu hiệu teo, ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng di chuyển. Trong buổi livestream, khi được khán giả hỏi thăm về tình hình sức khỏe, nữ nghệ sĩ cũng cho biết: "Chân tôi hiện tại cũng bớt nhiều rồi...".