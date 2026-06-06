Đơn vị sản xuất lên tiếng về ồn ào bối cảnh MV của Sơn Tùng M-TP

Liên quan đến những tranh cãi xoay quanh thiết kế bối cảnh trong MV Come my way, ngày 5.6, Công ty Antiantiart (AAA) đã phát đi thông cáo chính thức trên fanpage có khoảng 167.000 lượt theo dõi, làm rõ vai trò của các bên tham gia dự án và hướng xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ AAA, trong phạm vi hợp đồng cung cấp dịch vụ sản xuất MV trọn gói cho đối tác, công ty là đơn vị chủ động triển khai, quyết định việc rà soát, xác minh và sử dụng tư liệu phục vụ thiết kế mỹ thuật trong giai đoạn tiền kỳ, đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình sản xuất. Do đó, trước những phản hồi gần đây, AAA cho biết sẽ nhận trách nhiệm giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh với nghệ sĩ Lê Giang và các bên liên quan để làm sáng tỏ sự việc.

Hình ảnh trong MV vướng ồn ào liên quan tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Giang ẢNH: CẮT TỪ MV COME MY WAY

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin liên quan, công ty đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang. Đại diện đơn vị sản xuất cho biết cuộc trao đổi ban đầu diễn ra trên tinh thần thiện chí, cầu thị và tôn trọng những đánh giá nghệ thuật từ nghệ sĩ Lê Giang.

AAA cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với nghệ sĩ Lê Giang và đang tiếp tục làm việc với mong muốn nhận được những phản hồi tích cực từ phía nghệ sĩ.

AAA nhận trách nhiệm và xin lỗi Sơn Tùng M-TP

Trong thông cáo, AAA cũng làm rõ cơ cấu thực hiện dự án. Theo đó, đơn vị này khẳng định đã tiến hành rà soát và làm việc chặt chẽ với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV để xác định các yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tranh cãi.

Đại diện AAA cho biết việc đối chiếu các tư liệu, dữ liệu và tài liệu liên quan vẫn đang được tiến hành nhằm bảo đảm mọi quyết định xử lý đều dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết những thông tin liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng tác phẩm và trách nhiệm pháp lý của các bên vẫn đang được xác minh. Trong thời gian chờ kết luận cuối cùng, AAA đề nghị công chúng không quy kết trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa có đầy đủ cơ sở.

Sơn Tùng M-TP và rapper Tyga trong MV Come my way ẢNH: CẮT TỪ MV COME MY WAY

Đại diện AAA thừa nhận trách nhiệm của doanh nghiệp khi đã không đảm bảo được chất lượng công việc và các cam kết tuân thủ mà hai bên đã ký kết. Với tư cách là đơn vị trực tiếp sản xuất MV, AAA đã gửi lời xin lỗi chân thành đến Công ty cổ phần M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng và hệ lụy phát sinh từ sự việc này.

Đồng thời, AAA cho rằng các thông tin hay nhận định quy chụp trách nhiệm cho Công ty cổ phần M-TP Talent và Sơn Tùng M-TP trong những ngày qua là không phản ánh đúng quy trình thực tế của dự án cũng như vai trò, trách nhiệm của các bên.

Trong phần cuối thông cáo, Antiantiart cho biết sẽ nỗ lực giải quyết vụ việc trên cơ sở tôn trọng pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ cũng như các giá trị sáng tạo nghệ thuật. Công ty cho biết sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ cần thiết theo quy định nếu có sai sót được cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan xác định.

Đơn vị sản xuất cũng gửi lời cảm ơn đến công chúng vì sự quan tâm, đóng góp ý kiến trong thời gian qua và cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết quả làm việc chính thức từ các bên liên quan.