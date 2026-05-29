Sơn Tùng M-TP tái xuất, các MV phát hành cùng lúc ra sao?

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với MV Come my way khiến thị trường nhạc Việt trở nên sôi động trong những ngày qua. Bên cạnh sức hút của chính sản phẩm này, khoảng cách lượt xem giữa MV của nam ca sĩ và các sản phẩm phát hành cùng thời điểm cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Theo ghi nhận lúc 17 giờ 29.5, Come my way đạt gần 12 triệu lượt xem trên YouTube. Trong khi đó, MV Vốn đã quen một mình của Phí Phương Anh ghi nhận khoảng 500.000 lượt xem, Take me back của 52Hz đạt khoảng 144.000 lượt xem trong cùng khoảng thời gian.

Trên YouTube, Come my way nhận nhiều bình luận xoay quanh phần hình ảnh và màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP với rapper Mỹ Tyga. Một bộ phận khán giả đánh giá sản phẩm có màu sắc hiện đại, được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh và mang tham vọng tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bài hát sử dụng hoàn toàn lời tiếng Anh khiến ca khúc khó tiếp cận hơn với người nghe đại chúng trong nước.

Come my way của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng tạo khoảng cách lớn về lượt xem so với nhiều MV phát hành cùng thời điểm Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Vốn đã quen một mình của Phí Phương Anh nhận phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả yêu thích dòng nhạc ballad. Nhiều bình luận đánh giá ca khúc có giai điệu dễ nghe, phù hợp với màu sắc nhẹ nhàng mà nữ ca sĩ theo đuổi thời gian gần đây.

Ra MV cùng thời điểm Sơn Tùng M-TP có phải mạo hiểm?

Khoảng cách lượt xem giữa các MV nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tiếp tục nhắc lại câu chuyện quen thuộc của Vpop nhiều năm qua: liệu việc phát hành sản phẩm cùng lúc với Sơn Tùng M-TP có phải quyết định quá mạo hiểm?

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần Sơn Tùng M-TP trở lại đường đua âm nhạc, các sản phẩm phát hành cùng thời điểm thường thu hút sự chú ý từ khán giả. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu phát hành, Sơn Tùng M-TP gần như luôn chiếm ưu thế về lượt xem. Điều này khiến những nghệ sĩ tung sản phẩm cùng thời điểm dễ bị so sánh về thành tích, dù định hướng âm nhạc hay tệp khán giả có thể hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc phát hành nhạc cùng thời điểm với Sơn Tùng M-TP không phải lúc nào cũng bất lợi. Trường hợp thành công tiêu biểu nhất thường được nhắc đến là Bùa yêu của Bích Phương. Ca khúc được phát hành lúc 0 giờ ngày 12.5.2018, cùng thời điểm với Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP. Dù phải cạnh tranh với sản phẩm được chờ đợi lớn từ nam ca sĩ, Bùa yêu vẫn tạo hiệu ứng mạnh, từng vươn lên vị trí thứ 2 thịnh hành toàn cầu trên YouTube và trở thành một trong những bản hit nổi bật trong sự nghiệp của Bích Phương.

Dù vậy, không phải sản phẩm nào áp dụng công thức này cũng đạt hiệu ứng mạnh về lượt xem hay độ lan tỏa. So với trường hợp của Bùa yêu năm 2018, phần lớn MV phát hành cùng thời điểm với Sơn Tùng M-TP trong những năm gần đây đều gặp khó trong việc tạo sức bật tương tự trên YouTube.

Vì vậy, mỗi khi Sơn Tùng M-TP trở lại, các sản phẩm phát hành cùng thời điểm gần như khó tránh khỏi việc bị đặt vào cuộc so sánh về thành tích và độ phủ sóng. Và câu chuyện “ra nhạc cùng thời điểm với Sơn Tùng” có lẽ vẫn sẽ tiếp tục là đề tài quen thuộc của Vpop trong thời gian tới.