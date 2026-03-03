Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diễn viên Lê Lộc đón tin vui bên Tuấn Dũng

Lạc Xuân
Lạc Xuân
03/03/2026 17:31 GMT+7

Diễn viên Lê Lộc chia sẻ niềm vui khi sắp cùng Tuấn Dũng đón con đầu lòng. Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả cùng nhiều lời chúc mừng.

Ngày 3.3, diễn viên Lê Lộc chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ. Thông qua trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Tuấn Dũng, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình chung khi cả hai chuẩn bị "lên chức" trong năm tới.

Diễn viên Lê Lộc đón tin vui sau 5 năm bên Tuấn Dũng - Ảnh 1.

Lê Lộc khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Tuấn Dũng

Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết thời gian qua, cô có đọc được những đồn đoán của khán giả về việc gia đình cô sắp có thêm thành viên. "Vì chúng em cũng có lý do nên bây giờ mới dám chia sẻ. Thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe được ổn định, thứ hai là cũng có rất nhiều sự kiện quan trọng, được sự quan tâm trọn vẹn của quý khán giả chắc chắn tuyệt vời hơn, nên chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng nay các bà đã tiết lộ, thôi thì chúng em tiếp lời. Chúng em xin góp một 'bé ngựa nhỏ' vào năm 2026", Lê Lộc viết. 

Bài đăng của con gái Lê Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp như Hồng Vân, Long Nhật, Nhựt Cường, Võ Hạ Trâm... và khán giả gửi lời chúc tới hai diễn viên.

Lê Lộc và Tuấn Dũng trước khi có con đầu lòng

Diễn viên Lê Lộc đón tin vui sau 5 năm bên Tuấn Dũng - Ảnh 2.

Cặp đôi diễn viên nhận được sự yêu mến, chúc phúc từ khán giả khi báo tin vui

Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Lộc và Tuấn Dũng trải qua nhiều năm làm bạn rồi mới hẹn hò. Thời gian qua, chuyện tình cảm của cặp đôi được mọi người quan tâm. Cả hai không ngại công khai xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và dành cho nhau cử chỉ thân mật khiến nhiều người thích thú. Hai nghệ sĩ còn cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân, thường xuyên hợp tác trong các vở kịch, dự án phim. 

Vào lễ Tình nhân 14.2, diễn viên Tuấn Dũng đăng ảnh chụp bạn đời. Anh nhắn nhủ Lê Lộc: "Valentine vui vẻ nhé bé. Chúc tất cả chị em phụ nữ trên trái đất này Valentine hạnh phúc và mãi xinh đẹp".

Nữ diễn viên từng nhận xét Tuấn Dũng là người hiền lành, tử tế, có nhiều tài lẻ và luôn đối xử tốt với cô cũng như mọi người xung quanh. Trước đó, khi chia sẻ về kế hoạch kết hôn, Lê Lộc thẳng thắn bày tỏ quan điểm không quá đặt nặng hình thức. Nữ diễn viên 9X cho biết: "Tôi không quan trọng việc đám cưới. Đối với tôi, việc mình đối xử với nhau như thế nào mỗi ngày, đó là điều hạnh phúc rồi. Đám cưới cũng chỉ là một hình thức".

