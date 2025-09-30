Từng được xem là gương mặt tiềm năng của dòng phim hành động Việt, Long Điền bất ngờ sang Mỹ định cư khi sự nghiệp đang thuận lợi. Gần 10 năm mưu sinh nơi đất khách, anh vừa làm shipper, vừa học nghề nail để lo cho gia đình. Dù trải qua nhiều gian truân nhưng ngọn lửa nghệ thuật trong anh chưa bao giờ tắt. Trại buôn người chính là bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của Long Điền với màn ảnh.



Diễn viên Long Điền (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn phim Trại buôn người Ảnh: ĐPCC

Cuộc sống diễn viên Long Điền tại đất khách

Ở tuổi 30, Long Điền sang Mỹ và phải học lại tiếng Anh từ đầu. Anh thừa nhận ngôn ngữ là rào cản lớn nhất. Cuộc sống mưu sinh khiến anh từng rơi nước mắt, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Dù chấp nhận cuộc sống nơi xứ người, gác lại đam mê vì cuộc sống mưu sinh, ngọn lửa nghề trong anh chưa bao giờ tắt. Mỗi khi nhìn đồng nghiệp cũ vẫn đều đặn ra phim, Long Điền không tránh khỏi nỗi chạnh lòng.



Năm 2025, Long Điền chính thức tái xuất màn ảnh qua bộ phim Trại buôn người, một dự án hành động quy tụ dàn diễn viên đình đám như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My... Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 3.2026.

Diễn viên Long Điền làm shipper, làm nail chật vật mưu sinh ở Mỹ

Long Điền tên thật Nguyễn Long Điền, sinh năm 1987 tại TP.HCM, từng là võ sĩ Taekwondo tài năng, giành HCV hạng cân 54 kg tại SEA Games 2003, HCĐ Kempo tại SEA Games 2011 và tham dự vòng loại Olympic. Sở hữu ngoại hình rắn rỏi cùng kỹ năng võ thuật thực chiến, anh bén duyên điện ảnh với vai chính trong Khát vọng Olympic (2011) và để lại dấu ấn đậm nét qua vai nam chính trong Bụi đời Chợ Lớn (2013). Anh được xem là một trong những gương mặt hiếm hoi kết hợp thành công võ thuật và diễn xuất trong dòng phim hành động Việt.