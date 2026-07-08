Diễn viên Minh Luân ở tuổi 41: Sống kín tiếng, vui thú điền viên với cơ ngơi 20.000 m²

Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Minh Luân cho biết thời gian qua anh thường xuyên di chuyển giữa TP.HCM và quê nhà Đồng Tháp. Việc thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc vườn cây ở quê khiến không ít khán giả ví nam diễn viên trở thành "ông chủ nông trại", song anh bật cười phủ nhận cách gọi này.

Theo Minh Luân, những hình ảnh anh đăng tải trên mạng xã hội chỉ đơn thuần ghi lại cuộc sống thường ngày. Nam diễn viên cho biết gia đình có khoảng gần 20 công đất (khoảng 20.000 m²) ở quê. Tuy nhiên, khu vườn này không được xây dựng theo mô hình kinh doanh mà chỉ là nơi trồng mai, cây ăn trái và cây kiểng để cả gia đình quây quần mỗi khi có dịp trở về.

Minh Luân cho biết khu vườn được trồng đủ loại cây theo mùa như mít, xoài, mận, chuối, măng cụt, mãng cầu, dừa... để quanh năm đều có trái. Anh vẫn thuê người chăm sóc định kỳ nhưng xem đây là thú vui hơn là một khoản đầu tư sinh lời. Không gian xanh ở quê là nơi giúp Minh Luân cân bằng cuộc sống sau những ngày hoạt động nghệ thuật. "Thật ra mục đích của tôi là để hè con cháu về nhà cậu, về nhà ngoại thì có trái cây ăn. Đó giống như cách dụ tụi nhỏ về quê thôi. Chứ trái cây nhiều khi rụng đầy, chim cò ăn hết chứ cũng không bán buôn gì", anh chia sẻ.

Cuối tuần, Minh Luân thường trở về quê, tận hưởng niềm vui chăm sóc khu vườn và thu hoạch trái cây

Ảnh: NVCC

Nói về công việc, Minh Luân cho rằng phim truyền hình không còn giữ được sức hút như trước khi khán giả chuyển sang xem web drama, TikTok và các nền tảng số. Theo anh, điều khiến nhiều diễn viên chạnh lòng hơn là mức cát sê hiện nay giảm đáng kể so với trước đây. Diễn viên Hai Muối cho biết trước kia phim truyền hình có mức thù lao tương đối rõ ràng theo vai diễn hoặc số tập. Hiện nay, nhiều nghệ sĩ phải chấp nhận mức cát sê thấp hơn rất nhiều.

Nam diễn viên cho biết người làm nghề lâu năm không chỉ bỏ công sức diễn xuất mà còn phải đầu tư trang phục, phương tiện đi lại và hình ảnh. Trong khi đó, tiến độ quay ngày càng gấp rút khiến áp lực công việc tăng lên nhưng thu nhập lại giảm. "Tôi không thể làm qua loa vì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Quần áo phải may chỉn chu, chưa kể chi phí đi lại và cường độ quay bây giờ cũng rất khác ngày xưa. Cát sê như vậy khiến mình thật sự nản", anh bộc bạch. Hiện tại, ngoài việc tham gia các vở diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân, Minh Luân cho biết anh đi hát nhiều hơn và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn.

Chọn cuộc sống kín tiếng, mong sớm có tổ ấm

Nam diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư trước công chúng Ảnh: NVCC

Những năm gần đây, Minh Luân xuất hiện ít hơn trên truyền thông. Anh cho biết đó là lựa chọn có chủ đích. Nam diễn viên nói bản thân không còn muốn tạo sự chú ý bằng đời tư hay tham gia vào những tranh cãi trên mạng xã hội. Theo diễn viên Canh bạc tình yêu, khán giả hiện rất tinh ý, chỉ cần nghệ sĩ thể hiện quá đà hoặc "phông bạt" sẽ nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

"Tôi không muốn dính vào scandal vì còn gia đình, còn ba mẹ, anh em, bạn bè. Tôi chỉ muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ không vướng thị phi", Minh Luân chia sẻ. Chính vì vậy, anh chấp nhận hoạt động ít hơn trước nhưng sẽ chọn lọc kỹ các bộ phim, chương trình hoặc vở diễn mình tham gia.

Khi được hỏi về chuyện lập gia đình, Minh Luân cho biết anh cũng mong sớm có tổ ấm và hiện đã có những kế hoạch cho tương lai. Nam diễn viên 8X tiết lộ đang sửa lại căn nhà ở quê, song mong muốn thông tin này không bị hiểu theo hướng chuẩn bị đám cưới.

Minh Luân khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với nghệ thuật nhưng theo cách chọn lọc hơn trước Ảnh: NVCC

Anh cho biết việc sửa nhà trước hết là để ba mẹ có nơi ở khang trang hơn. Còn chuyện kết hôn vẫn cần chờ đúng thời điểm và đúng người. Sau những trải nghiệm trước đây, Minh Luân cũng không còn muốn công khai chuyện tình cảm quá sớm. "Tôi cũng có quen, cũng có tìm hiểu và cũng có kế hoạch. Nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Chuyện tình cảm đâu phải muốn là được, phải gặp người thật sự phù hợp", anh tâm sự.

Anh cho rằng "nói trước bước không qua", nên nếu có tin vui sẽ chỉ chia sẻ khi mọi thứ thực sự chắc chắn. Bên cạnh đó, Minh Luân khẳng định điều quan trọng nhất với anh lúc này vẫn là giữ cuộc sống bình yên, tập trung cho gia đình và lựa chọn những dự án nghệ thuật thật sự chất lượng.