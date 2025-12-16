Diễn viên 'Mưa đỏ' chấm bán kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Bán kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đảm nhận vị trí 'cầm cân nảy mực' cuộc thi, gồm Trưởng ban tổ chức Trương Thị Thu Trang, nhà báo Ngô Bá Lục, NSƯT Bùi Như Lai, nhà văn Hải Triều, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, Á vương Vũ Linh, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh, Hoa hậu Di Khả Hân và sự xuất hiện của diễn viên 'Mưa đỏ' Hứa Vĩ Văn.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn góp mặt tại bán kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 trong vai trò giám khảo, đồng hành cùng hội đồng chấm thi tại TP.Đà Nẵng ẢNH: BTC

Sau vòng sơ khảo được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, 44 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào đêm thi quan trọng, nơi các ứng viên có dịp thể hiện sự trưởng thành và bản lĩnh sau quá trình rèn luyện, tham gia các hoạt động cộng đồng và huấn luyện chuyên môn.

Diễn viên 'Mưa đỏ' Hứa Vĩ Văn tiết lộ tiêu chí chấm thi hoa hậu

Bán kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam mở màn với Top 44 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam xuất hiện trong trang phục áo dài lấy cảm hứng từ chất liệu thổ cẩm, đại diện cho sự gắn kết giữa các dân tộc. Trên nền ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Quân A.P trình diễn, các thí sinh thể hiện phong thái tự tin khi sải bước trên sân khấu. Ngay sau đó, các ứng viên tiếp tục bước vào phần thi trang phục thể thao, giới thiệu bản thân, ngôi trường đang theo học, đồng thời truyền tải hình ảnh sinh viên trẻ trung, năng động và ý thức rèn luyện thể chất.

Top 44 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam đồng diễn trên sân khấu bán kết, thể hiện sự tự tin, năng động và tinh thần gắn kết của các thí sinh ẢNH: BTC

Khi đảm nhận vai trò giám khảo, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết anh cùng hội đồng chấm thi hướng đến việc tìm kiếm vẻ đẹp toàn diện ở các thí sinh: "Trên cương vị giám khảo, chúng tôi tìm kiếm vẻ đẹp toàn diện, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở bản lĩnh và tư duy". Đồng thời, Hứa Vĩ Văn bày tỏ sự đồng cảm với các thí sinh khi bản thân anh từng là sinh viên và trưởng thành từ Nhà văn hóa Thanh Niên, nơi giúp anh có những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật.

Kết thúc ba vòng thi, ban tổ chức công bố 36 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết. Sau đêm thi này, các thí sinh tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động chuẩn bị cho đêm chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 28.12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng).