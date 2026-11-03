Diễn viên 'Mưa đỏ' lên tiếng đính chính

Lâm Thanh Nhã cho biết anh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có những bình luận bản thân không đủ can đảm để đối diện. Diễn viên Mưa đỏ cũng thừa nhận thời điểm tổ chức buổi gặp gỡ đó, bản thân đã chưa suy nghĩ thấu đáo, có những thiếu sót và sẵn sàng nhìn nhận.

Tuy nhiên, diễn viên 9X khẳng định: “Nhã chưa bao giờ ngừng cố gắng, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ mình là một ngôi sao hay mắc bệnh ngôi sao như một số bình luận đã đề cập”.

Lâm Thanh Nhã trải lòng về ồn ào

Theo Lâm Thanh Nhã, sự kiện gặp gỡ khán giả khi ấy dù không bán hết vé, nhưng số lượng người tham dự vượt ngoài mong đợi của anh. Điều đó khiến nam diễn viên thật sự trân trọng.

Lâm Thanh Nhã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, từng góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh như Bác sĩ hạnh phúc, Kẻ ẩn danh, Cái giá của hạnh phúc... Đặc biệt, vai Bình trong phim điện ảnh Mưa đỏ giúp tên tuổi của anh được biết đến nhiều hơn Ảnh: Nguyễn Long

Theo lời kể của Lâm Thanh Nhã, ở cuối chương trình, các bạn trong ban tổ chức cùng những người yêu thương Nhã đã chuẩn bị một món quà tinh thần vô cùng bất ngờ. Đó là một đoạn video ghi lại hành trình nỗ lực của nam diễn viên, cùng những lời nhắn gửi từ người thân. Khoảnh khắc ấy khiến anh xúc động, không thể kìm được nước mắt.

Từ chia sẻ này, Lâm Thanh Nhã phủ nhận tin đồn khóc vì không bán hết vé như một số thông tin lan truyền. Anh nhấn mạnh: “Nhã khóc ở cuối chương trình vì xúc động trước tình cảm mà mọi người đã dành cho mình”.

Về vấn đề giá vé, Lâm Thanh Nhã cho biết thực tế chỉ có gần 40 ghế ở những hàng đầu tiên có mức giá cao hơn. Những khu vực còn lại có các mức giá khác nhau, chứ không phải toàn bộ số ghế đều “ảo giá” như một số thông tin đã đề cập.

“Nhã cũng muốn khẳng định rằng mình chưa bao giờ có mong muốn kiếm lợi từ những người yêu thương mình. Các khoản chi phí được công ty tính toán nhằm đáp ứng vừa đủ cho việc vận hành và tổ chức chương trình tại Hà Nội”, anh chia sẻ.

Vẻ ngoài điển trai của Lâm Thanh Nhã. Sau Mưa đỏ, anh góp mặt trong một số phim điện ảnh khác song không tạo được tiếng vang Ảnh: Nguyễn Long

Nam diễn viên nói thêm khi nhìn lại vụ việc, anh nhận ra mình vẫn còn nhiều điều làm chưa tốt nên “có lẽ nếu được quay lại thời điểm ấy, Nhã sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chuẩn bị và lắng nghe trước khi đưa ra quyết định”.

Lâm Thanh Nhã cho biết anh viết dòng chia sẻ này không phải để tranh luận hay trách móc bất kỳ ai. Thay vào đó, diễn viên Mưa đỏ chỉ mong mọi người có thể nhìn lại câu chuyện một cách đầy đủ và công bằng hơn bởi "đôi khi những gì được kể lại không hoàn toàn giống với những gì thực sự đã diễn ra".

“Cảm ơn những người đã ở lại, đã yêu thương, đã góp ý, đã bên cạnh và cả những người từng không hài lòng với Nhã. Một năm qua, Nhã đã đối diện, chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Nhã vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, học cách trưởng thành hơn, cố gắng hết sức mình trong từng vai diễn và luôn hy vọng mọi người đón nhận. Mong mọi người có thể nhìn nhận câu chuyện này bằng sự thấu hiểu và bao dung hơn”, Lâm Thanh Nhã nhắn nhủ.