Bộ phim theo chân ba nhân vật trẻ: Hoài (Võ Phan Kim Khánh), Hiếu (Trần Doãn Hoàng) và Khang (Nguyễn Hùng) trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, mỗi người đang ở một giai đoạn khác nhau của cuộc sống ẢNH: ĐPCC

Hơn 6 năm trước, đạo diễn Chung Chí Công từng phải cầu cứu khán giả khi bộ phim đầu tay Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi rơi vào cảnh ế ẩm tại phòng vé. Anh đứng ra kêu gọi 150.000 bạn trẻ giải cứu bộ phim điện ảnh đầu tay bởi số suất chiếu dành cho dự án rất ít ỏi, lượng vé bán ra không cao như mong muốn và đứng trước nguy cơ sớm bị loại khỏi rạp.

Sau cú vấp ngã, anh lặng lẽ rời xa điện ảnh, miệt mài làm quảng cáo để trả nợ và ổn định cuộc sống. Sự trở lại của Chung Chí Công với Cảm ơn người đã thức cùng tôi vì thế không chỉ là một dự án mới, mà còn là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng sau gần một thập niên im ắng. Khoảng lặng này không phải sự gián đoạn sáng tạo, mà là quá trình tích lũy kinh nghiệm, nguồn lực và sự chín muồi nghề nghiệp.

Lý do Nguyễn Hùng mất vai nam chính

Diễn viên ‘Mưa đỏ’ Nguyễn Hùng trượt vai nam chính trong phim mới, đạo diễn nói gì?

Đáng chú ý, đạo diễn Chung Chí Công tiết lộ khi kịch bản còn đang dang dở, anh từng nghĩ đến Nguyễn Hùng cho vai nam chính. Tại buổi casting, nam diễn viên cũng thử diễn vai chính, song cuối cùng lại được lựa chọn vào vai Khang, tuyến nam phụ của phim. Vai nam chính sau đó được giao cho Trần Doãn Hoàng.

Lý giải về quyết định này, đạo diễn Chung Chí Công cho biết khi kịch bản hoàn thiện, các nhân vật đã có cá tính và đường dây tâm lý rõ ràng hơn. Theo anh, màu sắc và năng lượng diễn xuất của Nguyễn Hùng ở thời điểm đó tương thích với vai Khang, góp phần giúp nhân vật trở nên trọn vẹn và thuyết phục hơn trên màn ảnh.

Nhìn xuyên suốt các bộ phim điện ảnh, có thể thấy một hệ giá trị rõ ràng trong lựa chọn đề tài của Chung Chí Công: người trẻ, gia đình và hành trình tự nhận diện bản thân. Dù bối cảnh thay đổi - từ không gian lãng mạn của tuổi trẻ, đến đô thị chênh vênh, và nay là hành trình nghệ thuật nhiều thử thách, thì trục cảm xúc vẫn giữ nguyên: Gia đình luôn là điểm tựa và cũng là nơi đặt ra câu hỏi khó nhất cho nhân vật. Anh nói: "Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu phải tạo ra một thế giới điện ảnh riêng. Mỗi giai đoạn cuộc đời, tôi có một câu chuyện trong tim cần được kể. Có lẽ vì người kể chuyện vẫn là tôi, nên các bộ phim có những điểm tương đồng".