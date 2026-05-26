Diễn viên Mỹ hết thời, kiếm sống bằng công việc giao hàng, bán đồ hội chợ

Danny Pintauro không còn được săn đón ở làng điện ảnh, phải chuyển sang làm nhiều công việc khác để kiếm sống

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Entertainment Tonight, Danny Pintauro chia sẻ thu nhập từ các dự án phim trong quá khứ không đủ để anh có cuộc sống ổn định hiện tại. Nam diễn viên Mỹ phải kiếm sống ở Los Angeles với nhiều công việc khác nhau trong nhiều năm không nhận được dự án mới. Nghệ sĩ 50 tuổi không xấu hổ vì phải chật vật kiếm tiền mà cảm thấy tự hào khi bản thân đang cố gắng làm mọi thứ cần thiết để tự trang trải cuộc sống.

Thời gian qua, ngôi sao loạt phim Who's the Boss? làm tài xế giao hàng cho Amazon (nền tảng thương mại điện tử). Pintauro cho biết anh bất ngờ khi bức ảnh anh đăng trên Instagram chụp cảnh mình đang lái xe giao hàng cho nhà bán lẻ trực tuyến này lan truyền rộng rãi. "Lý do khiến mọi người tò mò là họ không hiểu rằng diễn viên chúng tôi cũng nghèo như bao người khác. Bạn chỉ giàu khi bạn thuộc 1% diễn viên hàng đầu", anh chia sẻ với Entertainment Tonight.

Nam diễn viên khoe mình còn có công việc phụ khác đang phát triển tốt. "Tôi có gian hàng nhỏ tại một hội chợ ở Long Beach (California, Mỹ) bán các loại nook book (một dạng mô hình trang trí đặt trên kệ sách - PV)", nam nghệ sĩ 50 tuổi cho hay. Anh khoe đã bán được hơn 115 mô hình từ tháng 11.2024 và vẫn duy trì công việc giao hàng mỗi tuần.

Nam nghệ sĩ chia sẻ về công việc giao hàng trong bài đăng Instagram hồi tháng 4. Anh chia sẻ không có gì xấu hổ khi tiếp tục tiến lên phía trước

Danny Pintauro cũng tiết lộ khi Amazon mua bản quyền phát sóng toàn bộ 8 mùa của bộ phim Who's the Boss? vào năm ngoái, anh chỉ nhận được tấm séc trị giá 4.000 USD (hơn 105 triệu đồng". Nam diễn viên cười: "Tôi chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn khi làm việc cho Amazon so với việc bán bản quyền hình ảnh cho Amazon. Nghe có vẻ điên rồ đấy". Anh tiếp tục: "Một năm thu nhập tốt từ bản quyền có thể mang về cho tôi khoảng 9.000 USD. Con số đó chẳng đáng là bao trong thời buổi vật giá leo thang như hiện nay. Vì vậy, tôi thực sự phải dựa vào những nguồn thu nhập khác".

Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo, Pintauro tiết lộ nhiều trải nghiệm khi giao đơn hàng. Nghệ sĩ kể bản thân không tránh khỏi việc giao nhầm nhiều kiện hàng và bị trừ lương vì điều đó. "Cuối cùng, nếu bạn mắc quá nhiều lỗi, bạn sẽ không được giao những ca làm việc chất lượng như trước nữa", anh chia sẻ.

Trước cuộc sống bấp bênh, Pintauro vẫn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái chia sẻ những công việc khiêm tốn của mình lên mạng xã hội, mang đến hình ảnh tích cực. Nghệ sĩ 7X cảm kích trước sự ủng hộ mà mình nhận được sau bài đăng trên mạng xã hội về công việc mới. "Bất kỳ sự chú ý nào cũng đều hữu ích. Là một diễn viên, bạn luôn hy vọng rằng có lẽ bài đăng này sẽ giúp bạn có được một cơ hội nào đó", anh chia sẻ.

Danny Pintauro từng nổi tiếng những năm 1980 - 1990 nhưng đã vắng bóng màn ảnh nhiều năm qua

Danny Pintauro sinh năm 1976 tại Mỹ, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ đầu thập niên 1980. Nghệ sĩ này từng nổi tiếng với vai Jonathan Bower trong loạt phim Who's the Boss? (1984-1992), phim kinh dị Cujo (1983), xuất hiện trong The Beniker Gang, The Still Life, Timestalkers… Đến thập niên 2000, tên tuổi của Pintauro dần ít được săn đón và đến nay mất hút khỏi màn ảnh. Về đời tư, anh có cuộc hôn nhân 12 năm với bạn đời đồng giới.