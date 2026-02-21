Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Đường Tăng' Giang Hoa vất vả mưu sinh, ngoại hình 'tuột dốc' gây hoang mang

Thanh Chi
Thanh Chi
21/02/2026 07:45 GMT+7

Mới đây, Giang Hoa gây chú ý khi tất bật biểu diễn tại một trung tâm thương mại trong tạo hình cổ trang. Vẻ ngoài gầy gò, 'xuống cấp' làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe của tài tử 64 tuổi.

'Đường Tăng' Giang Hoa diễn ở trung tâm thương mại, ngoại hình 'tuột dốc' gây hoang mang - Ảnh 1.

Không còn đóng phim, Giang Hoa tất bật đi diễn ở những tụ điểm bình dân để kiếm thêm thu nhập

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, Giang Hoa từng có thời gian dài biến mất khỏi màn ảnh, sự nghiệp, cuộc sống bị ảnh hưởng đáng kể vì bệnh tật lâu ngày. Những năm gần đây, khi sức khỏe được cải thiện, sao phim Tây Du Ký chuyển hướng sang thị trường đại lục. Thời gian qua, nam diễn viên gây chú ý khi hóa thân thành hình tượng hoàng đế Ung Chính (từng làm nên tên tuổi của ông trên màn ảnh) và "vi hành" đến các trung tâm thương mại, tụ điểm giải trí bình dân ở Trung Quốc để biểu diễn, kiếm thêm thu nhập.

'Đường Tăng' Giang Hoa diễn ở trung tâm thương mại, ngoại hình 'tuột dốc' gây hoang mang - Ảnh 2.
'Đường Tăng' Giang Hoa diễn ở trung tâm thương mại, ngoại hình 'tuột dốc' gây hoang mang - Ảnh 3.

Ngoại hình hiện tại của nam diễn viên làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe

ẢNH: HK01

Trong hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung, Giang Hoa xuất hiện với tạo hình cổ trang, tích cực biểu diễn tại một tụ điểm và vui vẻ giao lưu với khán giả. Hình ảnh của tài tử đình đám một thời lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, nhất là khi ngoại hình "Đường Tăng" được yêu mến một thời đã thay đổi quá nhiều. Trong loạt ảnh khác, tài tử 64 tuổi được nhận xét trông gầy hơn trước thấy rõ, hai má hóp lại, sắc mặt nhợt nhạt. Mặc dù nghệ sĩ kỳ cựu đội mũ len, đeo kính đen, ăn mặc trẻ trung nhưng không che được những dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt, cổ.

Vẻ ngoài được cho là "tuột dốc" quá nhanh của Giang Hoa khiến không ít khán giả đặt câu hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của nam diễn viên 6X. Dân tình thi nhau bàn luận: "Trông ông ấy giờ đây giống như người giấy", "Liệu có phải Giang Hoa đang giấu bệnh nặng không?", "Sao ông ấy gầy đến mức này rồi?", "Cũng vì quá gầy, ông ấy trông lại càng già hơn"… Trước những lời bàn luận, sao phim Cỗ máy thời gian giữ im lặng.

'Đường Tăng' Giang Hoa diễn ở trung tâm thương mại, ngoại hình 'tuột dốc' gây hoang mang - Ảnh 4.

Giang Hoa sống lạc quan, thay đổi tích cực sau biến cố sức khỏe từng khiến thể chất, tinh thần ông kiệt quệ

ẢNH: HK01

Trước đó, Giang Hoa từng gây xôn xao khi tiết lộ kiệt quệ, bế tắc về thể chất lẫn tinh thần do bệnh tật nhiều năm. Hơn chục năm qua, nghệ sĩ không còn đóng phim. Ông từng có khoảng thời gian làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nhưng sớm rút lui vì cảm thấy nghề này không dành cho mình. Gia đình nam diễn viên sống kín tiếng, họ từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, chuyển từ căn hộ cao cấp sang khu bình dân.

Những năm gần đây, Giang Hoa hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Ông thường xuyên chia sẻ cuộc sống hằng ngày, livestream bán hàng, giao lưu với khán giả và tìm thấy nhiều năng lượng tích cực. "Từ đó, tôi nhận thấy hóa ra vẫn còn nhiều người thích mình. Giờ đây, tôi đã nghỉ đóng phim, không làm gì nhiều", nam tài tử chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Giang Hoa sinh năm 1962, ông gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ thập niên 1980, từng đầu quân cho ATV rồi hoạt động dưới trướng TVB. Tài tử được nhiều khán giả biết đến với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký bản của TVB. Nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Miêu Thúy Hoa, Kim Ngọc Mãn Đường, Khí phách anh hùng, Cỗ máy thời gian, Hán Sở kiêu hùng, Nấc thang cuộc đời…

'Đường tăng' Giang Hoa kiệt quệ vì bệnh tật và cuộc sống tuổi 63

Giang Hoa từng rời xa màn ảnh vì bệnh tật, tài tử kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, cảm thấy như rơi xuống vực thẳm bế tắc. Biến cố sức khỏe giúp ông thêm trân trọng hiện tại, nỗ lực trở thành người tốt hơn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
