Lưu Diệc Phi gây xôn xao vì không đóng phim suốt 2 năm

Lưu Diệc Phi chưa trở lại với dự án nào sau Câu chuyện hoa hồng gây sốt hồi 2024 ẢNH: WEIBO NSX

Theo HK01, những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh - truyền hình Trung Quốc bước vào giai đoạn "mùa đông", số lượng dự án khởi quay giảm rõ rệt, cơ hội xuất hiện của diễn viên cũng theo đó đi xuống. Mới đây, trên Weibo lan truyền danh sách những diễn viên hiện chưa gia nhập đoàn phim nào, một trong những người dẫn đầu là Lưu Diệc Phi khi cô đã không đóng phim trong hơn 2 năm qua. Vấn đề này nhanh chóng dấy lên nhiều cuộc bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.

Cụ thể kể từ phim Câu chuyện hoa hồng (quay năm 2023), Lưu Diệc Phi đến nay chưa tái xuất với dự án điện ảnh hay truyền hình nào. Nguyên nhân cô không nhận dự án mới trong hai năm qua mở ra những cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung. Trong khi đó, truyền thông xứ tỉ dân phân tích rằng không phải mỹ nhân 8X thiếu những lời mời đóng phim mà cô luôn có những tiêu chí cao trong việc lựa chọn kịch bản và điều kiện hợp tác, khiến nhiều dự án chưa thể đi đến quyết định cuối cùng.

Nhiều trang tin tức Trung Quốc nhấn mạnh hiện mức cát sê phim truyền hình của Lưu Diệc Phi đã chạm mức trần của thị trường. "Thần tiên tỉ tỉ" được cho là nhận hàng chục triệu nhân dân tệ cho mỗi tập phim và cô luôn thể hiện rõ lập trường không giảm giá. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh đang thắt chặt nguồn vốn, ngân sách sản xuất nhìn chung đều bị cắt giảm. Chính vì thế, những dự án vừa phù hợp với điều kiện mà phía người đẹp đưa ra, vừa phù hợp với thực tế thị trường trở nên hạn chế. Không ít dự án từng trong quá trình đàm phán cuối cùng phải hủy bỏ do vấn đề ngân sách.

Lưu Diệc Phi không đóng phim chỉ để duy trì độ 'hot'

Lưu Diệc Phi được nhiều thương hiệu, nhà làm phim săn đón dù mức cát sê cao ngất ngưởng ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đây, Lưu Diệc Phi từng thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô không theo đuổi số lượng tác phẩm mà hy vọng mỗi bộ phim đều là "tác phẩm buộc mình phải tham gia". Mỹ nhân phim Thần điêu đại hiệp cho biết ở giai đoạn hiện tại, điều cô quan tâm hơn là vai diễn có mang lại cảm giác mới mẻ và kích thích sáng tạo hay không. Nữ diễn viên cho biết mình thà chờ đợi một kịch bản thực sự phù hợp còn hơn miễn cưỡng vào đoàn phim chỉ để duy trì độ xuất hiện.

Hiện Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên được nhiều nhà làm phim săn đón. Truyền thông xứ Trung cho biết một số dự án như Đi đến nơi có gió 2, Hàm tuyết, Yến tam hợp được cho là đều đã gửi lời mời đến cô. Tuy nhiên, cho đến nay, thông tin mỹ nhân 8X sẽ tham gia những bộ phim này vẫn chưa chính thức được xác nhận.

Lưu Diệc Phi đang tận hưởng khoảng thời gian thư thả sau chuỗi dự án truyền hình ăn khách ẢNH: INSTAGRAM NV

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, bắt đầu tham gia diễn xuất từ đầu thập niên 2000, dần gây tiếng vang qua Thiên long bát bộ (bản 2003, vai Vương Ngữ Yên), Tiên kiếm kỳ hiệp, Thần điêu đại hiệp (bản 2006, vai Tiểu Long Nữ)... rồi đẩy mạnh tham gia nhiều dự án từ điện ảnh đến truyền hình. Hơn 20 năm hoạt động, Lưu Diệc Phi được nhắc đến là một trong những nữ thần của màn ảnh Hoa ngữ, gây thương nhớ với nhan sắc mong manh, nhẹ nhàng, được ví "thần tiên tỉ tỉ". Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên duy trì độ "hot" qua một số phim truyền hình ăn khách: Mộng hoa lục (2022), Đi đến nơi có gió (2023), Câu chuyện hoa hồng (2024).

Sau khi kết thúc vai nữ chính Hoàng Diệc Mai trong Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi lui về với cuộc sống riêng, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí.