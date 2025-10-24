Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt

Thanh Chi
Thanh Chi
24/10/2025 13:49 GMT+7

Tối 23.10, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện của tạp chí Vogue ở Thượng Hải (Trung Quốc). Nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ của 'thần tiên tỉ tỉ' gây sốt trên mạng xã hội xứ tỉ dân.

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 1.
Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 2.

Cận cảnh nhan sắc Lưu Diệc Phi tại sự kiện của Vogue tối 23.10

ẢNH: WEIBO/VOGUE

Lưu Diệc Phi là vedette tại thảm đỏ sự kiện của tạp chí Vogue diễn ra hôm 23.10 ở Thượng Hải (Trung Quốc). Mỹ nhân 38 tuổi xuất hiện lộng lẫy, quý phái giữa khung cảnh sang trọng trong chiếc váy haute couture từ thương hiệu Elie Saab cùng trang sức Bvlgari. Người đẹp trang điểm phong cách ngọt ngào, gợi nét trong trẻo, mỏng manh, quyến rũ như những cánh hoa, tóc búi gọn, đính kết hoa cho phù hợp với chủ đề "trăm hoa đua nở" của sự kiện.

Diện mạo cùng phong cách thời trang đầy thu hút của Lưu Diệc Phi giúp cô tỏa sáng rực rỡ giữa "rừng" mỹ nhân Hoa ngữ khoe sắc trên thảm đỏ. Khí chất quyến rũ, thần thái ngút ngàn cùng màn sải bước đầy duyên dáng và pha xử lý sự cố khéo léo của nàng "Tiểu Long Nữ" trong video thảm đỏ thu hút lượt xem "khủng" trên Weibo và các nền tảng trực tuyến khác.

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 3.

Vừa được công bố, tạo hình của Lưu Diệc Phi lập tức dẫn đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung

ẢNH: WEIBO/VOGUE

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 4.

Mỹ nhân sinh năm 1987 là vedette tại sự kiện

ẢNH: VOGUE

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 5.

Video cô sải bước tại sự kiện nhận lượng tương tác "khủng" trên Weibo

ẢNH: WEIBO/VOGUE

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 6.

Sắc vóc, thần thái của "thần tiên tỉ tỉ" ở tuổi 38 nhận "mưa" lời khen từ khán giả

ẢNH: WEIBO/VOGUE

Phần xuất hiện của cô ở sự kiện của Vogue tối qua cũng nhanh chóng trở thành chủ đề dẫn đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ tỉ dân. Dân tình xuýt xoa trước vẻ đẹp không tuổi cùng khí chất sang trọng, quyến rũ của mỹ nhân 8X, ví cô như "nàng tiên hoa", số khác cảm thán vẻ đẹp không tuổi của "thần tiên tỉ tỉ".

Tạo hình này cũng khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình tượng Bạch Tú Châu trong Kim phấn thế gia - bộ phim đánh dấu lần đầu Lưu Diệc Phi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. 23 năm trôi qua, sắc vóc của cô được nhận xét vẫn như ngày đầu mới bước chân vào làng giải trí. "Lưu Diệc Phi không già đi sao? Trông cô ấy không khác gì 20 năm trước cả", nhiều khán giả Trung khen ngợi.

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 7.

Lưu Diệc Phi đứng ở trung tâm bức ảnh quy tụ dàn sao đình đám, cho thấy vị thế của cô trong showbiz Hoa ngữ. Màn "đụng độ" giữa cô và Dương Mịch cũng đang gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội

ẢNH: SOHU

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 8.
Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 9.

Nếu Lưu Diệc Phi là người xuất hiện cuối cùng thì Dương Mịch là mỹ nhân mở màn thảm đỏ sự kiện tối 23.10. Nữ diễn viên 8X khoe vóc dáng mảnh mai cùng thần thái quyến rũ trong chiếc váy haute couture của Schiaparelli kết hợp trang sức Boucheron

ẢNH: WEIBO/VOGUE

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 10.

Thích Vy khoe sắc rực rỡ trong thiết kế đen sang trọng với phần chân váy được kết từ vô vàn cành hoa tươi. Người đẹp chia sẻ: "Với tôi, thảm đỏ không phải là nơi diễn ra những cuộc so kè sắc đẹp; đó là cơ hội để kết hợp thời trang và nghệ thuật"

ẢNH: WEIBO NV

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 11.

Cổ Lực Na Trát kiêu sa trong chiếc váy đen trắng tối giản, tinh tế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa trà

ẢNH: WEIBO

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 12.

Kim Thần quyến rũ trong chiếc váy cắt xẻ gợi cảm tông màu đen hồng đối lập. Kiểu tóc búi cổ điển, điểm thêm hoa trên tóc giúp tôn gương mặt thanh thoát, quyến rũ của nữ diễn viên

ẢNH: WEIBO

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' gây sốt - Ảnh 13.

"Biểu tượng gợi cảm" gốc Việt Chung Lệ Đề xuất hiện bên cạnh hai con gái: Trương Tư Tiệp và Trương Khải Lâm

ẢNH: WEIBO NV

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Diệc Phi Vogue Nàng Tiên Hoa thần tiên tỉ tỉ Dương Mịch Cổ Lực Na Trát Chung Lệ Đề
