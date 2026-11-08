Diễn viên Ngân Khánh tiết lộ lý do sang Mỹ sinh sống

Cách đây không lâu, diễn viên Ngân Khánh gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ. Video này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đạt hàng trăm ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube. Với nữ diễn viên 8X, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ. Bởi sau gần 3 năm vắng bóng, người đẹp không nghĩ mình lại nhận được nhiều sự yêu thương đến như vậy.

Ngân Khánh xúc động trước tình cảm mọi người dành cho mình sau quãng thời gian vắng bóng Ảnh: Cắt từ clip trên kênh YouTube Ngân Khánh Official

“Có rất nhiều bình luận sau khi đọc xong, tôi cảm thấy xúc động vì biết rằng mình từng là một phần thanh xuân của các bạn, qua những bộ phim gắn liền với tuổi thơ”, cô nói. Cũng theo Ngân Khánh, chính những lời động viên, quan tâm của mọi người đã tiếp thêm động lực để diễn viên Gọi giấc mơ về thực hiện thêm nhiều video chia sẻ về cuộc sống, hành trình của mình hiện tại.

Khi Ngân Khánh chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, nhiều người không khỏi bất ngờ về lý do cô quyết định gác công việc nghệ thuật để sang xứ người. Nói về điều này, mỹ nhân 8X kể năm 2023, cô sang Minnesota cùng gia đình. Tại đây, cô ở tạm nhà một người bạn và cùng mở một nhà hàng. “Suốt những năm tháng ấy, tôi dùng toàn bộ thời gian, sức lực và tâm huyết cho nhà hàng, nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra mình đã xây ước mơ theo một bản vẽ không phải của mình”, cô kể.

Nữ diễn viên bật mí sau đó, cô trải qua một giai đoạn khó khăn trong đời. Ngân Khánh dự định đi học để mở một spa, nhưng “càng đi, tôi càng nhận ra mình đang đi rất xa khỏi chính mình”. Từ suy nghĩ đó, cô quyết định dừng lại. “Lúc này, tôi nhận ra đôi khi dừng lại cũng là cách để tôi nhìn thấy rõ hơn hành trình của chính mình”, cô trải lòng.

Chiêm nghiệm của Ngân Khánh

Ngân Khánh chia sẻ về cơ ngơi mới và cuộc sống tại Mỹ Ảnh: Cắt từ clip trên kênh YouTube Ngân Khánh Official

Theo tiết lộ của Ngân Khánh, lúc bé đến hiện tại, cô trải qua 29 lần đổi nhà. Những trải nghiệm từ căn nhà của ông bà tại Quy Nhơn (nay là Gia Lai) đến căn gác xếp tại TP.HCM, từ những căn nhà mua rồi lại bán đến quãng thời gian ở nhờ nhà một người bạn tại Mỹ, cô nhận ra nhà không phải là một tờ giấy chủ quyền, mà là nơi khiến bản thân không còn muốn đi đâu nữa. Nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi đã có một căn nhà, và bây giờ tôi học cách ở lại trong đó”.

Nói về cuộc sống hiện tại nơi xứ người, Ngân Khánh cho biết bên cạnh việc tập luyện yoga và khám phá những điều mới mẻ tại Minnesota, cô còn dành thời gian tham gia khóa học làm đồ gỗ. Lý giải về quyết định này, người đẹp cho biết cô muốn hiểu cách có thể làm ra những vật dụng nhỏ trong nhà. “Đến hiện tại, tôi vẫn là học trò. Một món đồ gỗ tốt là món đồ gỗ được làm chậm. Và tôi nghĩ, con người cũng như vậy”, diễn viên Gọi giấc mơ về chia sẻ.

Trong đoạn clip, Ngân Khánh cũng có những phút trải lòng về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Người đẹp cho biết cô bén duyên với nghề từ năm 16 tuổi. Trong hành trình đó, người đẹp tạo dấu ấn qua vai trò diễn viên, với hàng loạt bộ phim truyền hình, đồng thời thử sức với vai trò người mẫu ảnh và tham gia ca hát. Với nhiều khán giả, vai diễn trong Tường vi cánh mỏng được xem là dấu ấn khó quên khi nhắc đến Khánh Ngân. “Sau gần 20 năm, mọi người vẫn không nguôi nhắc về cô gái ấy”, Ngân Khánh tự hào chia sẻ.