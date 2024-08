Diễn viên Ngọc Lan thông báo giải nghệ ở tuổi 39

Tạo hình của Ngọc Lan trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp FBNV

Cùng thời điểm, Ngọc Lan chia sẻ trên trang cá nhân về việc giải nghệ ở tuổi 39. Nữ diễn viên cho biết vai Ánh Dương trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp tạm thời khép lại công việc diễn xuất kéo dài suốt 21 năm. Do đó, bà mẹ một con đã “trút hết ruột gan" để mang lại cho khán giả một nhân vật đáng xem nhất dù trước đó, cô quan niệm “mỗi lần tiếp nhận một nhân vật mình luôn nghĩ đó là lần cuối cùng mình được diễn".

Ngọc Lan kể ngày cuối cùng cô đứng trên sân khấu là cách đây 12 năm. Khi đó, nữ diễn viên đã khóc nhiều vì biết sẽ lâu lắm hoặc sẽ không bao giờ còn được gặp lại những vị khán giả thương yêu. “Nhưng rồi cũng rất tình cờ sau 12 năm mình đã được gặp lại họ. Lần này cũng vậy, chắc sẽ lâu lắm hoặc sẽ không bao giờ mình còn được gặp các bạn. Thôi thì lần gặp gỡ này chúng ta nhìn nhau kỹ hơn nha các bạn khán giả của Lan”, cô trải lòng.

Ngọc Lan nói cô đưa ra quyết định này vì muốn dành thời gian cho con trai FBNV

Về lý do gác lại công việc diễn xuất, Ngọc Lan mong mọi người thông cảm vì bản thân chỉ có thể chọn 2 trong số 3 công việc gồm làm cha, làm mẹ và diễn xuất. Cô bộc bạch: “Công việc làm cha và làm mẹ khó quá nên mình cần tập trung hơn thì mới làm tốt 2 công việc đó được. Còn công việc diễn xuất mình đã làm được 21 năm rồi nên cho mình ngưng xíu”.

Bà mẹ một con cũng thừa nhận một năm qua, khi nhận được lời mời tham gia các dự án phim, cô báo bận không nhận khiến mọi người đồn đoán Ngọc Lan hét giá, khó tính và chảnh. “Nhưng chung quy lại là mình muốn ngưng”, sao phim Kiều nữ và đại gia bộc bạch.

Nói thêm về vai diễn Ánh Dương, Ngọc Lan gửi lời cảm ơn ê kíp vì đã hỗ trợ cô hoàn thành dự án này. Nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm: “Mình cũng xin lỗi thật nhiều vì không thể lồng tiếng cho vai diễn dù đã làm đến tập 35. Nhưng vì liên tục tắt tiếng nên mình rất sợ ảnh hưởng đến kế hoạch phát sóng của phim. Mình đã năn nỉ ê kíp mời một diễn viên lồng tiếng mà bao nhiêu năm nay mình luôn an tâm khi biết chị ấy lồng tiếng cho mình. Và may quá chị ấy nhận lời. Một vai diễn thay cho lời tạm biệt”.

Trước đó, Ngọc Lan gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất đa dạng, có thể vào vai phản diện lẫn chính diện FBNV

Chia sẻ của Ngọc Lan nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều đồng nghiệp như Hoàng Mập, Tuyết Thu, Cát Tường… bất ngờ trước quyết định của nữ diễn viên. Trong khi đó, một số cư dân mạng động viên, mong khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Ngọc Lan có thể trở lại với màn ảnh để hội ngộ khán giả.

Trước đó, khi được hỏi về việc chuyển hướng sang đào tạo diễn viên trẻ khi không còn đóng phim, Ngọc Lan từng nói con đường cô đi chỉ có hai yếu tố là cố gắng và may mắn, chưa thấy mình tài năng nên không dám nhận đi dạy. “Phải là những người thật giỏi, nhiều kỹ năng thì mới có thể đứng lớp hướng dẫn các bạn được. Như tôi bây giờ sẽ nói gì với các bạn? Không lẽ tôi nói mình được như ngày hôm nay là do may mắn”, cô chia sẻ.