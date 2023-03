Diễn viên Nguyệt Ánh: Thời đỉnh cao đóng vai chính cùng lúc 5-6 phim

Nguyệt Ánh luôn thấy mình may mắn khi từ tay ngang đến với diễn xuất và có được tên tuổi như hiện tại Chụp màn hình

Với gương mặt sáng và đôi mắt trong trẻo, Nguyệt Ánh từng nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh và thường xuyên xuất hiện trên các TVC. Thế nhưng, cơ duyên phim ảnh thực sự đến với Nguyệt Ánh khi người dì học trường sân khấu điện ảnh tham gia casting phim Dốc tình và dắt cô theo chơi. Điều bất ngờ là khi đó cô lại may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Tuy nhiên, Nguyệt Ánh tiết lộ ban đầu cô đã từ chối dự án Dốc tình vì muốn tập trung cho việc học. Bên cạnh đó, cô thừa nhận tính cách có phần nhút nhát, lại không có kinh nghiệm diễn xuất nên không tự tin nhận vai. Thế nhưng, vài tháng sau khi tiếp tục nhận được lời đề nghị, lại thêm sự ủng hộ từ gia đình, Nguyệt Ánh quyết định nhận vai và bén duyên với nghề diễn.

Hình ảnh Nguyệt Ánh trong phim Dốc tình - cũng là vai diễn đầu tay của cô trong sự nghiệp

Bồi hồi nhớ lúc chập chững bước vào nghề, Nguyệt Ánh chia sẻ: "Lần đầu tiên chạm ngõ với phim ảnh vẫn luôn cho tôi những cảm xúc nhớ mãi. Thật sự tôi không dám mơ trở thành diễn viên. May mắn khi được làm việc với một ê kíp chuyên nghiệp, toàn những cô chú kỳ cựu trong nghề. Các cô chú rất khó tính, nghiêm khắc nên đã dạy tôi nhiều điều, từ cách sinh hoạt chung trong tập thể đến việc đối nhân xử thế. Nhờ đó mà tôi không mắc bệnh ngôi sao".

Từng là bạn diễn với Nguyệt Ánh trong bộ phim Cổng mặt trời, Tú Vi chứng thực chia sẻ của đàn chị: "Thời điểm chị Ánh đóng Cổng mặt trời lúc đang rất nổi tiếng, phủ sóng khắp nơi nhưng thái độ của chị vẫn hòa nhã và khiêm tốn, thân thiện". Đến hiện tại, Nguyệt Ánh vẫn luôn biết ơn bộ phim đầu tay đã mang cô đến với sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên cũng tiết lộ từng đóng vai chính cùng lúc 5 - 6 phim ở thời kỳ đỉnh cao khiến Tú Vi trầm trồ ngưỡng mộ.

Tú Vi và Nguyệt Ánh hội ngộ, chia sẻ nhiều kỷ niệm thời đóng chung phim Cổng mặt trời

Gần 20 năm theo nghiệp diễn, Nguyệt Ánh bày tỏ cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay có ý định bỏ nghề. Nữ diễn viên tâm sự cô quá may mắn khi được Tổ nghề chọn. "Lúc mới vào nghề, trong tay tôi có gì đâu, kinh nghiệm không có, trường lớp cũng chưa học qua mà mối quan hệ lại càng không có. Từ bàn tay trắng mà nhờ may mắn tôi được nhận vào vai lớn, dự án Dốc tình khi đó rất nổi tiếng và có nhiều công nghệ mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đem về đồng lương quá lớn. Khi đó tôi còn quá nhỏ để có được những thứ đó nên tôi luôn cảm thấy mình rất may mắn", cô nói.

Chia sẻ về lý do lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, nữ diễn viên cho biết: "Hồi xưa tôi học chuyên ngành tài chính, lại rất đam mê ẩm thực. Tôi luôn cảm thấy vui khi người khác có thể thưởng thức món ăn do mình nấu". Được biết, Nguyệt Ánh bỏ ra khá nhiều thời gian để tự cảm nhận và phát hiện những nét tinh túy trong món bún bò để xây dựng nên công thức đặc biệt cho riêng nhà hàng của mình.

Nguyệt Ánh dành nhiều tâm huyết khi làm bà chủ nhà hàng bán bún bò

"Giai đoạn đầu rất quan trọng để chiếm được tình cảm của khách hàng nên mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng. Ngày nào cũng 2 giờ sáng dậy để chuẩn bị các khâu từ đi chợ lấy thịt tươi, rau tươi đến nấu nước lèo, sau đó còn đi quay. Vì là lần đầu tiên mở quán nên tôi muốn đích thân thực hiện những khâu quan trọng đó, khi đã quen rồi thì có thể giao lại cho nhân viên", nữ diễn viên chia sẻ.