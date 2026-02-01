Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đi bán sushi, đích thân bưng bê phục vụ khách

Những ngày giáp tết, khi phố phường bắt đầu trang hoàng rực rỡ, nhà hàng sushi của Quách Ngọc Tuyên cũng khoác lên mình đầy sắc xuân với hoa mai, đèn lồng đỏ, câu đối Tết…

Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc khi được phục vụ khách hàng

Bận rộn lịch quay phim tết, Quách Ngọc Tuyên lại tranh thủ ra quán. Khi đông khách, anh không ngại xắn tay phụ giúp nhân viên từ bưng bê, dọn dẹp đến hỗ trợ các khâu trong quán, trực tiếp gặp gỡ, hỏi han khách hàng. Với nam diễn viên, những khoảnh khắc giản dị ấy mang lại niềm vui, giúp anh tìm thấy sự cân bằng sau những ngày bận rộn với nghệ thuật.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới, ghi dấu ấn với công chúng qua nhiều vai diễn trong các phim Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ Mới, Vi Cá tiền truyện, Lật mặt 48h, Thằng Khờ 4: Cái tết của thằng Khờ…, đặc biệt là nhân vật Anh Vi Cá.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Quách Ngọc Tuyên còn kinh doanh hai nhà hàng sushi và thường xuyên xuất hiện tại quán để gặp gỡ, trò chuyện với khách mỗi khi rảnh ẢNH: DIỆU TÚ

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại Quách Ngọc Tuyên sở hữu hai nhà hàng sushi tại TP.HCM và một quán cháo ếch tại quê nhà Long An. Song song đó, anh cũng đang xây nhà tặng ba mẹ ở quê. Những dấu mốc này cho thấy Quách Ngọc Tuyên đang có cuộc sống ổn định, cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống riêng.