Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đi bán sushi, đích thân bưng bê phục vụ khách
Video Giải trí

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đi bán sushi, đích thân bưng bê phục vụ khách

Diệu Tú - Bảo Hạo
01/02/2026 14:00 GMT+7

Hòa cùng không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, nhà hàng của diễn viên Quách Ngọc Tuyên thu hút sự chú ý với cách bài trí đậm sắc xuân, mang lại cảm giác náo nức rộn ràng.

Những ngày giáp tết, khi phố phường bắt đầu trang hoàng rực rỡ, nhà hàng sushi của Quách Ngọc Tuyên cũng khoác lên mình đầy sắc xuân với hoa mai, đèn lồng đỏ, câu đối Tết… 

Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc khi được phục vụ khách hàng

Bận rộn lịch quay phim tết, Quách Ngọc Tuyên lại tranh thủ ra quán. Khi đông khách, anh không ngại xắn tay phụ giúp nhân viên từ bưng bê, dọn dẹp đến hỗ trợ các khâu trong quán, trực tiếp gặp gỡ, hỏi han khách hàng. Với nam diễn viên, những khoảnh khắc giản dị ấy mang lại niềm vui, giúp anh tìm thấy sự cân bằng sau những ngày bận rộn với nghệ thuật.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới, ghi dấu ấn với công chúng qua nhiều vai diễn trong các phim Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ Mới, Vi Cá tiền truyện, Lật mặt 48h, Thằng Khờ 4: Cái tết của thằng Khờ…, đặc biệt là nhân vật Anh Vi Cá.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đi bán sushi, đích thân bưng bê phục vụ khách- Ảnh 1.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Quách Ngọc Tuyên còn kinh doanh hai nhà hàng sushi và thường xuyên xuất hiện tại quán để gặp gỡ, trò chuyện với khách mỗi khi rảnh

ẢNH: DIỆU TÚ

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại Quách Ngọc Tuyên sở hữu hai nhà hàng sushi tại TP.HCM và một quán cháo ếch tại quê nhà Long An. Song song đó, anh cũng đang xây nhà tặng ba mẹ ở quê. Những dấu mốc này cho thấy Quách Ngọc Tuyên đang có cuộc sống ổn định, cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống riêng.

Tin liên quan

Lý do Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?

Lý do Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?

Có mối quan hệ thân thiết nên việc Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh tham gia web drama "Trăng điên" khiến nhiều người tò mò. Trò chuyện với Thanh Niên, nam diễn viên đã phản hồi về thông tin này.

Khám phá thêm chủ đề

Quách Ngọc Tuyên nhà hàng sushi Diễn viên Quách Ngọc Tuyên Anh Vi Cá Tết Nguyên đán nhà hàng sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận