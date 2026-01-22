Diễn viên Thanh Hương đón 'tin vui' đầu năm 2026

Thanh Hương tách bạch nghệ thuật và kinh doanh

Chia sẻ với Thanh Niên, Thanh Hương cho biết cô vừa hoàn thành hai dự án Thiên đường máu và Mùi phở với thời gian sản xuất khá gần nhau. Thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi, cô vẫn tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Theo đó, nữ diễn viên đã nhận lời đảm nhiệm vai trò giám đốc truyền thông cho một phòng khám thẩm mỹ.

Dự án điện ảnh Mùi phở có Thanh Hương tham gia, ra mắt vào ngày 17.2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ)

Ảnh: NVCC

Trước những ý kiến cho rằng nghệ sĩ thường dễ bị cảm xúc chi phối khi làm kinh doanh, nữ diễn viên 8X nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực và thực tế hơn. "Tôi nghĩ không có điều gì là tuyệt đối. Nghệ thuật và kinh doanh có thể song hành ở mức tương đối nếu mình biết đặt đúng vị trí cho từng vai trò", Thanh Hương nói.



Với Thanh Hương, nghệ thuật vẫn là công việc chính. Còn trong kinh doanh, cô chọn đứng ở vị trí phù hợp. Cô cũng tách bạch giữa việc làm nghệ thuật và kinh doanh để có thể đưa ra quyết định tỉnh táo, chính xác và không bị cảm xúc chi phối.

Nữ diễn viên Thanh Hương cho rằng nghệ thuật vẫn là trung tâm, còn kinh doanh là điểm tựa song hành Ảnh: NVCC

Nói thêm về việc lấn sân kinh doanh, Thanh Hương nghĩ rằng bản thân cần có một công việc khác để có thêm thu nhập nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật của mình. Đồng thời, việc làm ở phòng khám thẩm mỹ cũng hỗ trợ cho cô trong nghề diễn. Vì nữ diễn viên Thiên đường máu hoàn toàn có thể yên tâm khi chăm sóc sắc đẹp ở cơ sở của mình làm việc. Ngoài ra, cô còn góp ý thêm cho đội ngũ kỹ thuật viên để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Với Thanh Hương, gia đình luôn là nơi nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng Ảnh: NVCC

Làm mẹ đơn thân: Ít thời gian nhưng trọn vẹn

Với lịch trình quay phim từ Bắc chí Nam cùng khối lượng công việc kinh doanh không nhỏ, Thanh Hương cho biết cô đã rút ra nhiều bài học để không đánh mất sự gắn kết với các con.

"Tôi không bỏ bê con cái. Tôi có ít thời gian, nhưng khi đã dành thời gian thì gần như trọn vẹn cho gia đình", cô nói. Hai con của nữ diễn viên hiện đã lớn và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ông bà, giúp cô yên tâm làm việc.

Thanh Hương thừa nhận, niềm vui của cô hiện tại không nằm ở những chuyến đi chơi hay trải nghiệm mới, mà ở những khoảnh khắc ở nhà cùng gia đình. Là một bà mẹ đơn thân, Thanh Hương khẳng định gần như toàn bộ thời gian và tình yêu thương của mình đều dành cho các con. Cô cũng tin rằng các con thấu hiểu và cảm thông cho công việc của mẹ.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hương quan niệm rằng cần giữ cho mình năng lượng tích cực, tư duy rõ ràng và một nhịp sống cân bằng. Từ đó, cô sẽ có được một tinh thần thoải mái mỗi khi tham gia vào các dự án nghệ thuật cũng như có quyết định sáng suốt trong kinh doanh.