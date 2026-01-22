Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Thanh Hương đón 'tin vui' đầu năm 2026

Minh Hy
Minh Hy
22/01/2026 21:36 GMT+7

Đầu năm 2026, Thanh Hương không chỉ được khán giả chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh 'Mùi phở' mà còn trở thành giám đốc truyền thông của một cơ sở làm đẹp.

Thanh Hương tách bạch nghệ thuật và kinh doanh 

Chia sẻ với Thanh Niên, Thanh Hương cho biết cô vừa hoàn thành hai dự án Thiên đường máuMùi phở với thời gian sản xuất khá gần nhau. Thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi, cô vẫn tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Theo đó, nữ diễn viên đã nhận lời đảm nhiệm vai trò giám đốc truyền thông cho một phòng khám thẩm mỹ.

Diễn viên Thanh Hương đón 'tin vui' đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Dự án điện ảnh Mùi phở có Thanh Hương tham gia, ra mắt vào ngày 17.2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ)

Ảnh: NVCC

Trước những ý kiến cho rằng nghệ sĩ thường dễ bị cảm xúc chi phối khi làm kinh doanh, nữ diễn viên 8X nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực và thực tế hơn. "Tôi nghĩ không có điều gì là tuyệt đối. Nghệ thuật và kinh doanh có thể song hành ở mức tương đối nếu mình biết đặt đúng vị trí cho từng vai trò", Thanh Hương nói. 

Với Thanh Hương, nghệ thuật vẫn là công việc chính. Còn trong kinh doanh, cô chọn đứng ở vị trí phù hợp. Cô cũng tách bạch giữa việc làm nghệ thuật và kinh doanh để có thể đưa ra quyết định tỉnh táo, chính xác và không bị cảm xúc chi phối.

Diễn viên Thanh Hương đón 'tin vui' đầu năm 2026 - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Thanh Hương cho rằng nghệ thuật vẫn là trung tâm, còn kinh doanh là điểm tựa song hành

Ảnh: NVCC

Nói thêm về việc lấn sân kinh doanh, Thanh Hương nghĩ rằng bản thân cần có một công việc khác để có thêm thu nhập nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật của mình. Đồng thời, việc làm ở phòng khám thẩm mỹ cũng hỗ trợ cho cô trong nghề diễn. Vì nữ diễn viên Thiên đường máu hoàn toàn có thể yên tâm khi chăm sóc sắc đẹp ở cơ sở của mình làm việc. Ngoài ra, cô còn góp ý thêm cho đội ngũ kỹ thuật viên để phục vụ khách hàng tốt hơn. 

Diễn viên Thanh Hương đón 'tin vui' đầu năm 2026 - Ảnh 3.

Với Thanh Hương, gia đình luôn là nơi nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng

Ảnh: NVCC

Làm mẹ đơn thân: Ít thời gian nhưng trọn vẹn

Với lịch trình quay phim từ Bắc chí Nam cùng khối lượng công việc kinh doanh không nhỏ, Thanh Hương cho biết cô đã rút ra nhiều bài học để không đánh mất sự gắn kết với các con.

"Tôi không bỏ bê con cái. Tôi có ít thời gian, nhưng khi đã dành thời gian thì gần như trọn vẹn cho gia đình", cô nói. Hai con của nữ diễn viên hiện đã lớn và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ông bà, giúp cô yên tâm làm việc.

Thanh Hương thừa nhận, niềm vui của cô hiện tại không nằm ở những chuyến đi chơi hay trải nghiệm mới, mà ở những khoảnh khắc ở nhà cùng gia đình. Là một bà mẹ đơn thân, Thanh Hương khẳng định gần như toàn bộ thời gian và tình yêu thương của mình đều dành cho các con. Cô cũng tin rằng các con thấu hiểu và cảm thông cho công việc của mẹ. 

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hương quan niệm rằng cần giữ cho mình năng lượng tích cực, tư duy rõ ràng và một nhịp sống cân bằng. Từ đó, cô sẽ có được một tinh thần thoải mái mỗi khi tham gia vào các dự án nghệ thuật cũng như có quyết định sáng suốt trong kinh doanh. 

Tin liên quan

Diễn viên Thanh Hương khoe dáng gợi cảm

Diễn viên Thanh Hương khoe dáng gợi cảm

Trong buổi ra mắt phim điện ảnh 'Tìm xác - Ma không đầu', Thanh Hương gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà và vóc dáng nóng bỏng.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hương diễn viên kinh doanh giám đốc truyền thông mùi phở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận